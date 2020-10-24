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РИА Наука
https://ria.ru/20201024/roskosmos-1581327995.html
"Роскосмос" провел первые огневые испытания новой ступени для "Ангары"
Проведены первые огневые испытания новой второй ступени для ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2", это позволяет продолжить летные испытания ракеты,... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T13:03
2020-10-24T13:03
риа наука
научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
сергей суровикин
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Проведены первые огневые испытания новой второй ступени для ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2", это позволяет продолжить летные испытания ракеты, сообщает "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>".Первый пуск ракеты "Ангара-1.2" был осуществлен в июле 2014 года, но тогда в ее составе использовалась ступень от тяжелой <a href="http://ria.ru/product_Angara_raketa/" target="_blank" data-auto="true">ракеты "Ангара-А5"</a>. В дальнейшем "Ангара-1.2" должна летать со штатной второй ступенью."На испытательном комплексе <a href="http://ria.ru/organization_Nauchno_ispytatelnyjj_centr_raketno_kosmicheskojj_promyshlennosti/" target="_blank" data-auto="true">Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности</a> (предприятие "Роскосмоса") 23 октября успешно прошли огневые стендовые испытания второй ступени ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Отмечается, что положительные результаты стендовой отработки позволяют продолжить летные испытания ракеты "Ангара-1.2".В июле главком Воздушно-космическими силами генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Суровикин</a> сообщал, что летные испытания ракеты "Ангара-1.2" включают три пуска. О сроках второго пуска не сообщалось.
https://ria.ru/20200909/kosmodrom-1576967005.html
https://ria.ru/20200824/kosmos-1576224676.html
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научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, сергей суровикин

"Роскосмос" провел первые огневые испытания новой ступени для "Ангары"

13:03 24.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовВ одном из цехов производственного объединения "Полет" – филиала АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева" в Омске
В одном из цехов производственного объединения Полет – филиала АО ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Омске - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Проведены первые огневые испытания новой второй ступени для ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2", это позволяет продолжить летные испытания ракеты, сообщает "Роскосмос".
Первый пуск ракеты "Ангара-1.2" был осуществлен в июле 2014 года, но тогда в ее составе использовалась ступень от тяжелой ракеты "Ангара-А5". В дальнейшем "Ангара-1.2" должна летать со штатной второй ступенью.
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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"На испытательном комплексе Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (предприятие "Роскосмоса") 23 октября успешно прошли огневые стендовые испытания второй ступени ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Отмечается, что положительные результаты стендовой отработки позволяют продолжить летные испытания ракеты "Ангара-1.2".
В июле главком Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин сообщал, что летные испытания ракеты "Ангара-1.2" включают три пуска. О сроках второго пуска не сообщалось.
Макеты ракетоносителей Ангара-А5 на стенде Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 10:51РИА Наука
Тяжелую "Ангару" запустят в ноябре
 
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РИА НаукаНаучно-испытательный центр ракетно-космической промышленностиКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосСергей Суровикин
 
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