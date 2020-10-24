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Туризм
https://ria.ru/20201024/puteshestviya-1581213458.html
Названы главные особенности путешествий во время пандемии
Почти половина (44 процента) россиян, принявших участие в международном туристическом опросе, утверждают, что не готовы отправиться в поездку, пока не появится... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T11:38
2020-10-24T11:38
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
отдых
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Почти половина (44 процента) россиян, принявших участие в международном туристическом опросе, утверждают, что не готовы отправиться в поездку, пока не появится вакцина или лекарство от коронавируса, сообщает Booking.com.В исследовании приняли участие более 20 тысяч человек из 28 стран по всему миру.В период изоляции 76 процентов россиян сообщили, что их радует мысль о новых поездках, а 40 процентов отметили, что стали больше ценить возможность путешествовать и не будут воспринимать ее как должное в будущем. Почти половина участников исследования из России (48 процентов) отметили усилившееся желание посмотреть мир, а 54 процента респондентов сказали, что хотят наверстать упущенное в 2020 году, больше путешествуя в будущем. При этом, в течение следующих 7–12 месяцев по России планируют путешествовать 34 процента опрошенных, а в более долгосрочной перспективе (от года и далее) — 28 процентов. 45 процентов респондентов хотят посетить новое направление в своей стране или регионе и почти столько же — посмотреть местные природные достопримечательности. Интерес к внутреннему туризму будет сочетаться с желанием отправиться в далекие страны: каждый пятый респондент планируют такое путешествие к концу 2021 года.Согласно исследованию, 42 процента путешественников из России будут избегать общественного транспорта, чтобы минимизировать риск заражения. Это приведет к серьезным изменениям в том, как люди будут добираться до пунктов назначения: многие начнут брать автомобили в аренду или пользоваться собственными. К измерению температуры готовы 69 процентов респондентов, а носить маску в общественных местах 44 процента. Что касается карантина, то эта мера так и останется не очень популярной: лишь 13 процентов путешественников из России готовы изолироваться по прибытии в место назначения.
https://ria.ru/20201022/galkina-1580498865.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, отдых

Названы главные особенности путешествий во время пандемии

11:38 24.10.2020
 
© Fotolia / Brian JacksonТуристы с чемоданами в аэропорту
Туристы с чемоданами в аэропорту - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Fotolia / Brian Jackson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Почти половина (44 процента) россиян, принявших участие в международном туристическом опросе, утверждают, что не готовы отправиться в поездку, пока не появится вакцина или лекарство от коронавируса, сообщает Booking.com.
В исследовании приняли участие более 20 тысяч человек из 28 стран по всему миру.
В период изоляции 76 процентов россиян сообщили, что их радует мысль о новых поездках, а 40 процентов отметили, что стали больше ценить возможность путешествовать и не будут воспринимать ее как должное в будущем.
Почти половина участников исследования из России (48 процентов) отметили усилившееся желание посмотреть мир, а 54 процента респондентов сказали, что хотят наверстать упущенное в 2020 году, больше путешествуя в будущем.
При этом, в течение следующих 7–12 месяцев по России планируют путешествовать 34 процента опрошенных, а в более долгосрочной перспективе (от года и далее) — 28 процентов. 45 процентов респондентов хотят посетить новое направление в своей стране или регионе и почти столько же — посмотреть местные природные достопримечательности.
Интерес к внутреннему туризму будет сочетаться с желанием отправиться в далекие страны: каждый пятый респондент планируют такое путешествие к концу 2021 года.
Марина Галкина - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Согласно исследованию, 42 процента путешественников из России будут избегать общественного транспорта, чтобы минимизировать риск заражения. Это приведет к серьезным изменениям в том, как люди будут добираться до пунктов назначения: многие начнут брать автомобили в аренду или пользоваться собственными. К измерению температуры готовы 69 процентов респондентов, а носить маску в общественных местах 44 процента.
Что касается карантина, то эта мера так и останется не очень популярной: лишь 13 процентов путешественников из России готовы изолироваться по прибытии в место назначения.
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