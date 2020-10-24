https://ria.ru/20201024/puteshestviya-1581213458.html

Названы главные особенности путешествий во время пандемии

Почти половина (44 процента) россиян, принявших участие в международном туристическом опросе, утверждают, что не готовы отправиться в поездку, пока не появится... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T11:38

2020-10-24T11:38

2020-10-24T11:38

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Почти половина (44 процента) россиян, принявших участие в международном туристическом опросе, утверждают, что не готовы отправиться в поездку, пока не появится вакцина или лекарство от коронавируса, сообщает Booking.com.В исследовании приняли участие более 20 тысяч человек из 28 стран по всему миру.В период изоляции 76 процентов россиян сообщили, что их радует мысль о новых поездках, а 40 процентов отметили, что стали больше ценить возможность путешествовать и не будут воспринимать ее как должное в будущем. Почти половина участников исследования из России (48 процентов) отметили усилившееся желание посмотреть мир, а 54 процента респондентов сказали, что хотят наверстать упущенное в 2020 году, больше путешествуя в будущем. При этом, в течение следующих 7–12 месяцев по России планируют путешествовать 34 процента опрошенных, а в более долгосрочной перспективе (от года и далее) — 28 процентов. 45 процентов респондентов хотят посетить новое направление в своей стране или регионе и почти столько же — посмотреть местные природные достопримечательности. Интерес к внутреннему туризму будет сочетаться с желанием отправиться в далекие страны: каждый пятый респондент планируют такое путешествие к концу 2021 года.Согласно исследованию, 42 процента путешественников из России будут избегать общественного транспорта, чтобы минимизировать риск заражения. Это приведет к серьезным изменениям в том, как люди будут добираться до пунктов назначения: многие начнут брать автомобили в аренду или пользоваться собственными. К измерению температуры готовы 69 процентов респондентов, а носить маску в общественных местах 44 процента. Что касается карантина, то эта мера так и останется не очень популярной: лишь 13 процентов путешественников из России готовы изолироваться по прибытии в место назначения.

https://ria.ru/20201022/galkina-1580498865.html

https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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