https://ria.ru/20201024/puteshestviya-1580909670.html

Маньяки, воры, привидения: невероятные и смешные истории из путешествий

Планируя путешествие, мы надеемся, что все пойдет идеально. Никто не хочет опоздать на самолет, поругаться с таможенниками, потерять паспорт или увидеться с... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:00

2020-10-24T08:00

2020-10-24T08:00

туризм

туристы

бали (остров)

туризм

куда поехать

куда поехать в выходные

египет

таиланд

париж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581195441_0:0:1600:900_1400x0_80_0_0_5742f3b23c91ca34661484e3a46e9869.png

<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Ольга Распопова.</strong> Планируя путешествие, мы надеемся, что все пойдет идеально. Никто не хочет опоздать на самолет, поругаться с таможенниками, потерять паспорт или увидеться с привидением. Когда происходят такие неприятности, мы в панике думаем, как из них выбраться. Однако потом именно эти случаи со смехом описываем в компании. Шесть бывалых туристов рассказали РИА Новости о ярких происшествиях из личного опыта.Елена Петрова: как удивить мадридских таможенниковАэропорт Мадрида. На ленте таможенного досмотра забыла ноутбук и телефон. Час гуляла по дьюти-фри, а пропажу осознала, когда объявили посадку на рейс. Нарушив все правила, пронеслась мимо ошалевших пограничников, вторгшись на территорию Испании. Мне удалось доказать старшему по смене таможеннику, что это мои забытые ноутбук и айфон (который я не могла включить по просьбе офицера, так как за неделю до этого в Лиссабоне он упал в воду и уснул вечным сном), заполнить кучу документов и снова пройти — точнее, промчаться — на паспортный контроль. Однако теперь меня не хотели пускать в самолет, потому что от билета, которым я размахивала вместе с паспортом, за время всей этой беготни оторвался корешок с указанием места и багажной биркой. Стюардесса твердила, что по правилам авиакомпании мне нельзя на рейс. На это я возразила, что помню номер своего места. "А если оно занято будет?" — спросила она. "Значит, в проходе до Москвы постою!" Но все обошлось. Татьяна Шуликова: как выжить на десять долларов в трех странахПрилетела "дикарем" на Пхукет и поняла, что карта и деньги остались в кармане ветровки в России. Час сидела в аэропорту в Таиланде, плакала, не понимая, что делать дальше. А потом вспомнила друга, которого ограбили, но он все равно продолжил путешествие. Воодушевилась, придумала план, как буду жить в гамаке на пляже и зарабатывать на обратный билет уроками йоги. И через пару часов все-таки нашла в рюкзаке кредитку — она завалялась в боковом кармане! Купила билет на Бали с пересадкой в Куала-Лумпур. А уже там обнаружилось, что у меня на телефоне заблокирована симка, так что я не смогла перевести деньги с карты на карту. Из налички наскребла десять долларов, на них и выживала три дня в трех разных странах. Дмитрий Середа: о добрых египтянахМы решили поехать из Хургады с экскурсией на пирамиды. Но заодно, попав в Каир, решили посетить местный базар — Ханель халиль. Автобус высадил нас в египетской столице, мы поймали такси, приехали на место. Странные дома без крыш, бегают чумазые дети, на улицах валяется мусор, висит белье, вороны клюют куски гнилого мяса — трущобы. По-английски никто не понимает, но все стараются помочь, когда мы спрашиваем, где базар. Из дома рядом выходит человек — в длинном белом арабском одеянии, испачканном кровью. В руке у него окровавленный топор, сам он ростом под 190, с бородой, в шапочке. Этим топором он нам машет и выкрикивает: "Хусссееейн, Хусссеееейн". Это было вскоре после казни Саддама Хусейна, и мы решили: ну все, сейчас нас убьют. К счастью, подоспел египтянин, который немного знал русский, потому что учился в СССР. Он нас успокоил. Оказалось, что мы рядом с мясной лавкой, а страшный человек просто показывал нам направление к мечети имама Хусейна, потому что рядом с ней — базар. Мы долго отходили от стресса, а мясник нас отпаивал чаем.Александра Серченко: как неожиданно оказаться в роскошном отеле Лето, 2017 год. Устроили с сестрой марафон "один день — один город Европы": соответственно, переезжали каждую ночь. Когда летели из Вены в Женеву, по громкой связи внезапно объявили, что сядем в Лионе. В аэропорту, да еще ночью, надо было ждать часа три, пока приедут автобусы, которые доставят в конечный пункт. Ничего не работает, из еды — только автомат с кофе и томатным супом. Пишу письмо в наш скромненький отель, мол, не теряйте нас, скоро будем. К шести-семи утра прилетаем в Женеву, но на выходе из аэропорта — транспортная развязка и темный лес. А наша гостиница близко, но пешком не попасть. Ловим таксиста, умоляем его довезти за любые деньги, но тот отказывается. Решили как-то перебежать трассу и идти по направлению к отелю. Раннее утро, сестра в коротких шортах, нам сигналят… Почти дошли, уже рукой подать, но впереди — ремонт дороги, и снова не пройти. В общем, часам к восьми, сделав огромный круг, мы все-таки дотопали. А заселить нас не смогли — система сломалась. Благо переправили в соседний отель — роскошный четырехзвездочный, где даже спрей для подушки специальный был. Развесили мы свои постиранные носки-футболки и чуть-чуть поспали — но хоть какое-то вознаграждение за мучения!Татьяна Персикова: о парижских "привидениях"Пару лет назад мы с друзьями снимали большую старую квартиру на окраине Парижа. Вечера проводили дома с изрядным количеством французского вина, а к двум часам ночи расходились по спальням, погасив везде свет и оставив балконную дверь открытой для проветривания. В одну из таких ночей в мою комнату влетели перепуганные друзья, шепотом объяснив, что, пока один из них заходил в уборную, в гостиной, где на тот момент никого не было, загорелся свет и включился телевизор. Я не очень поверила, так как за пару дней до этого они устроили такой же переполох, когда во время изучения хозяйских фотографий, среди которых обнаружились весьма мрачные кадры монашек XIX века, неожиданно захлопнулось окно в одной из комнат. Однако через некоторое время в гостиной послышались шаги, и стало не до шуток. Пока размышляли, за окном (а квартира находилась на втором этаже, рядом с надземным проходом в другое здание) загорелся свет, реагирующий на движение на улице. Тогда мы решились выйти из спальни: никого в квартире не было, но свет в гостиной действительно был включен, а в некоторых местах валялись куски свежей грязи. Никаких доказательств, что к нам действительно кто-то забрался, нет, однако некоторое время спустя мы прочитали, что воры часто отслеживают квартиры на нижних этажах, которые сдают туристам, и залезают туда через окна. К счастью, у нас ничего не пропало, и мы стали закрывать балкон. Сейчас вспоминаем эту историю не иначе как со смехом.Михаил Диденко: как избегать опасных сувенировВ аэропорту Лимы в Перу я познакомился с мужчиной из какого-то сибирского города. Наш маршрут строился так: Лима — Мадрид, там долгая стыковка, а потом — Москва. В самолете мы снова встретились, разговорились. Речь зашла о подарках для родных и друзей. И тут товарищ говорит, что везет друзьям чай из коки и ее листья: дело в том, что в Перу это не считается наркотиком, в отличие от России, о чем я его сразу предупредил. Он покраснел, побелел, задергался. Оправдывался, что купил листья и чай в сувенирной лавке, в подарочной упаковке, и сохранил чеки. На пересадке в Мадриде куда-то исчез. Появился уже в самолете на пути в Москву. Я пытался с ним заговорить, но он не был настроен поддерживать беседу. Однако мне было интересно, пройдет ли он таможню. На ленте его багаж оказался раньше. Он быстро взял чемодан, уверенным шагом преодолел зеленый коридор и скрылся за дверями. Бросил контрабанду в Мадриде? Мы так до сих пор и не знаем. А потом по телевизору в криминальной хронике показали задержанного с листьями коки из Перу. Но это был не мой знакомый. А вывод все равно такой — не везите что попало из разных стран, потому что это может плохо кончиться!

https://ria.ru/20190213/1550761518.html

бали (остров)

египет

таиланд

париж

мадрид

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, бали (остров), куда поехать, куда поехать в выходные, египет, таиланд, париж, мадрид