Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201024/propavshie-1581397036.html
Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
Поиски трех членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива после взрыва паров нефтепродуктов продолжаются, пропали... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T23:39
2020-10-25T00:20
взрыв на танкере в азовском море
азовское море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570555216_0:0:3248:1828_1400x0_80_0_0_d4d40b693cb00eb6bed80772fa96e50f.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости.</strong> Поиски трех членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов" в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> после взрыва паров нефтепродуктов продолжаются, пропали боцман, матрос и практикант, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>.Спасательный катер "Александр Сизонцев" и буксир "Импульс" Морспасслужбы подошли к терпящему бедствие танкеру в Азовском море, сообщили ранее в Росморречфлоте. Танкер, по предварительным данным, сильно поврежден в носовой части, там видна пробоина выше ватерлинии. Судно накренилось, что говорит о поступлении в него воды, сообщили в ведомстве.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу, перед этим на борту судна был пожар. Три члена экипажа пропали без вести, еще десятерых спасли.По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов.
https://ria.ru/20201024/tanker-1581388865.html
азовское море
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570555216_277:0:3008:2048_1400x0_80_0_0_a16e31ceb07a17667e888356318c7932.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв на танкере в азовском море, азовское море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), ростов-на-дону, происшествия

Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море

23:39 24.10.2020 (обновлено: 00:20 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной танкер
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Поиски трех членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива после взрыва паров нефтепродуктов продолжаются, пропали боцман, матрос и практикант, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Спасательный катер "Александр Сизонцев" и буксир "Импульс" Морспасслужбы подошли к терпящему бедствие танкеру в Азовском море, сообщили ранее в Росморречфлоте. Танкер, по предварительным данным, сильно поврежден в носовой части, там видна пробоина выше ватерлинии. Судно накренилось, что говорит о поступлении в него воды, сообщили в ведомстве.
"(Пропали) боцман, матрос и практикант попали в воду, их поиски ведутся ", - сообщили в ведомстве.
Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу, перед этим на борту судна был пожар. Три члена экипажа пропали без вести, еще десятерых спасли.
По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов.
Танкер - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 22:30
МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
 
Обсудить0
Взрыв на танкере в Азовском мореАзовское мореФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Ростов-на-ДонуПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В Афганистане ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды"*
01:02Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
00:42Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
00:31Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
00:26СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
23:53Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
23:46В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
23:39Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
23:09В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
23:06В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
22:48К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
22:46В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
22:40Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
22:39В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
22:35В Чечне потушили пожар на автозаправке
22:32Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
22:30МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
22:20Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
21:56Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
21:52Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
Лента новостейМолния