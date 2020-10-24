https://ria.ru/20201024/propavshie-1581397036.html
Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
Поиски трех членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива после взрыва паров нефтепродуктов продолжаются, пропали... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T23:39
2020-10-24T23:39
2020-10-25T00:20
взрыв на танкере в азовском море
азовское море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости.</strong> Поиски трех членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов" в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> после взрыва паров нефтепродуктов продолжаются, пропали боцман, матрос и практикант, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>.Спасательный катер "Александр Сизонцев" и буксир "Импульс" Морспасслужбы подошли к терпящему бедствие танкеру в Азовском море, сообщили ранее в Росморречфлоте. Танкер, по предварительным данным, сильно поврежден в носовой части, там видна пробоина выше ватерлинии. Судно накренилось, что говорит о поступлении в него воды, сообщили в ведомстве.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу, перед этим на борту судна был пожар. Три члена экипажа пропали без вести, еще десятерых спасли.По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов.
https://ria.ru/20201024/tanker-1581388865.html
азовское море
ростов-на-дону
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв на танкере в азовском море, азовское море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), ростов-на-дону, происшествия