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На российском танкере в Азовском море прогремел взрыв
На российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море прогремел взрыв, спасли десять членов экипажа, их состояние удовлетворительное, сообщили в... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T20:14
2020-10-24T22:40
взрыв на танкере в азовском море
азовское море
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> На российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> прогремел взрыв, спасли десять членов экипажа, их состояние удовлетворительное, сообщили в МЧС.Всего на танкере находились 13 человек, трое остаются за бортом, их поиски продолжаются. Взрывы произошли после пожара в акватории Азовского моря.Как говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, судно следовало из порта Кавказ в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. По предварительной информации, танкер пустой.К "Генералу Ази Асланову" идут три спасательных судна."В Главном управлении организована работа оперативного штаба. Ситуация — на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", — отметили в ведомстве.В пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a> сообщили, что на танкере произошел взрыв паров нефтепродуктов, судно накренилось. В 18:40 информацию о взрыве получил морской спасательный центр "Тамань".Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР и Южная транспортная прокуратура начали проверки.
https://ria.ru/20200512/1571329882.html
https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578657689.html
Отлично, теперь ещё и Азовское море чистить
144
Хохлы наверное звезданули по танкеру
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азовское море
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взрыв на танкере в азовском море, азовское море, происшествия

На российском танкере в Азовском море прогремел взрыв

20:14 24.10.2020 (обновлено: 22:40 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной танкер на рейде в Цемесской бухте
Нефтяной танкер на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. На российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море прогремел взрыв, спасли десять членов экипажа, их состояние удовлетворительное, сообщили в МЧС.
Всего на танкере находились 13 человек, трое остаются за бортом, их поиски продолжаются. Взрывы произошли после пожара в акватории Азовского моря.
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Как говорится в сообщении МЧС, судно следовало из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. По предварительной информации, танкер пустой.
К "Генералу Ази Асланову" идут три спасательных судна.
"В Главном управлении организована работа оперативного штаба. Ситуация — на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", — отметили в ведомстве.
В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на танкере произошел взрыв паров нефтепродуктов, судно накренилось. В 18:40 информацию о взрыве получил морской спасательный центр "Тамань".
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР и Южная транспортная прокуратура начали проверки.
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Взрыв на танкере в Азовском мореАзовское мореПроисшествия
 
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