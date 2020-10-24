https://ria.ru/20201024/pozhar-1581373314.html

На российском танкере в Азовском море прогремел взрыв

На российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море прогремел взрыв, спасли десять членов экипажа, их состояние удовлетворительное, сообщили в... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T20:14

2020-10-24T20:14

2020-10-24T22:40

взрыв на танкере в азовском море

азовское море

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> На российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> прогремел взрыв, спасли десять членов экипажа, их состояние удовлетворительное, сообщили в МЧС.Всего на танкере находились 13 человек, трое остаются за бортом, их поиски продолжаются. Взрывы произошли после пожара в акватории Азовского моря.Как говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, судно следовало из порта Кавказ в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. По предварительной информации, танкер пустой.К "Генералу Ази Асланову" идут три спасательных судна."В Главном управлении организована работа оперативного штаба. Ситуация — на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", — отметили в ведомстве.В пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a> сообщили, что на танкере произошел взрыв паров нефтепродуктов, судно накренилось. В 18:40 информацию о взрыве получил морской спасательный центр "Тамань".Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР и Южная транспортная прокуратура начали проверки.

https://ria.ru/20200512/1571329882.html

https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578657689.html

Николай Иванов Отлично, теперь ещё и Азовское море чистить 144

Афан Сасаин Хохлы наверное звезданули по танкеру 127

66

азовское море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на танкере в азовском море, азовское море, происшествия