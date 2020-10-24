https://ria.ru/20201024/pogoda-1581306733.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Комфортная погода с температурой до плюс 12 и незначительным дождем ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T09:24

2020-10-24T09:24

2020-10-24T09:24

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Комфортная погода с температурой до плюс 12 и незначительным дождем ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>."Сегодня атмосфера в столичном регионе из-за остаточного влияния слабовыраженного холодного фронта будет неустойчивая, не обойдется без повышенной концентрации облачности и вероятности очаговых осадков, интенсивность и продолжительность которых, впрочем, ожидается незначительная. При этом, несмотря на небольшое понижение температуры, ее фон все равно на 5-6 градусов превысит средние многолетние показатели климата последней декады октября. Температура воздуха в столице +10…+12, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> +8…+13", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, ожидается ветер западной четверти, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметра ртутного столба."То есть вполне себе комфортный по осенним меркам выходной", - заключил он.

https://ria.ru/20201021/snegopad-1580752938.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)