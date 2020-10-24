https://ria.ru/20201024/pogoda-1581293842.html
Вильфанд рассказал о температурной аномалии в северных регионах России
Сильное превышение средних климатических норм продолжает наблюдаться в северных регионах России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T03:11
2020-10-24T03:11
2020-10-24T03:11
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Сильное превышение средних климатических норм продолжает наблюдаться в северных регионах России, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Он уточнил, что минимальные ночные температуры в этих регионах -8-14 градусов, а днем около нуля.Как отметил Вильфанд, такое аномальное тепло может помешать традиционному укладу жизни в северных регионах.
https://ria.ru/20201024/pogoda-1581293139.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество