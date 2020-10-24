https://ria.ru/20201024/pensionerka-1581291874.html

Власти Москвы опровергли сообщения о брошенной врачами у дома пенсионерке

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что пожилую женщину якобы оставили у подъезда после выписки из больницы, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T01:24

2020-10-24T01:24

2020-10-24T01:24

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Департамент здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> опроверг информацию о том, что пожилую женщину якобы оставили у подъезда после выписки из больницы, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.Ранее в СМИ появилась информация о том, что женщину, выписанную из больницы после лечения от COVID-19, оставили у подъезда в Москве.Ведомство отмечает, что пациентка проходила лечение в ГКБ имени О.М.Филатова с 9 по 23 октября. В больницу ее доставили с подозрением на инфаркт миокарда и коронавирус. Кроме того, женщина была обездвижена из-за недавнего перелома бедра.Подчеркивается, что соцработник была знакома пенсионерке, так как более десяти лет оказывает ей помощь. По информации ведомства, накануне выписки заведующая отделением из больницы связалась с соцработником и сообщила о получении двух отрицательных тестов на COVID-19.Отмечается, что все это время санитар и соцработник находились рядом с пациенткой."Соцработник кормила, поила ее и разговаривала с ней. После того, как бабушку занесли в квартиру, социальный работник и сын ее переодели, накормили и уложили спать. Ночью с бабушкой находился соцработник", - добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/kovid-1579029154.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия