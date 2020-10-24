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Власти Москвы опровергли сообщения о брошенной врачами у дома пенсионерке
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что пожилую женщину якобы оставили у подъезда после выписки из больницы, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T01:24
2020-10-24T01:24
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Департамент здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> опроверг информацию о том, что пожилую женщину якобы оставили у подъезда после выписки из больницы, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.Ранее в СМИ появилась информация о том, что женщину, выписанную из больницы после лечения от COVID-19, оставили у подъезда в Москве.Ведомство отмечает, что пациентка проходила лечение в ГКБ имени О.М.Филатова с 9 по 23 октября. В больницу ее доставили с подозрением на инфаркт миокарда и коронавирус. Кроме того, женщина была обездвижена из-за недавнего перелома бедра.Подчеркивается, что соцработник была знакома пенсионерке, так как более десяти лет оказывает ей помощь. По информации ведомства, накануне выписки заведующая отделением из больницы связалась с соцработником и сообщила о получении двух отрицательных тестов на COVID-19.Отмечается, что все это время санитар и соцработник находились рядом с пациенткой."Соцработник кормила, поила ее и разговаривала с ней. После того, как бабушку занесли в квартиру, социальный работник и сын ее переодели, накормили и уложили спать. Ночью с бабушкой находился соцработник", - добавляется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/kovid-1579029154.html
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москва, происшествия

Власти Москвы опровергли сообщения о брошенной врачами у дома пенсионерке

01:24 24.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая
Скорая - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что пожилую женщину якобы оставили у подъезда после выписки из больницы, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что женщину, выписанную из больницы после лечения от COVID-19, оставили у подъезда в Москве.
Ведомство отмечает, что пациентка проходила лечение в ГКБ имени О.М.Филатова с 9 по 23 октября. В больницу ее доставили с подозрением на инфаркт миокарда и коронавирус. Кроме того, женщина была обездвижена из-за недавнего перелома бедра.
"В ГКБ 15 получала полный комплекс лечения в связи с коронавирусом, сопутствующими и хроническими заболеваниями. При поступлении в медицинской документации указаны контакты для связи работника социальной службы", - говорится в сообщении на сайте столичного депздрава.
Подчеркивается, что соцработник была знакома пенсионерке, так как более десяти лет оказывает ей помощь. По информации ведомства, накануне выписки заведующая отделением из больницы связалась с соцработником и сообщила о получении двух отрицательных тестов на COVID-19.
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"Социальный работник встретил бабушку у подъезда, санитар и водитель подняли пациентку на десятый этаж. Не обнаружив ключей от квартиры, они предложили отвезти ее обратно в больницу, но бабушка категорически отказалась. Сразу же социальный работник позвонила сыну пожилой женщины, которого она тоже хорошо знает. После того, как удалось дозвониться до сына, служба МЧС в его присутствии взломала дверь", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что все это время санитар и соцработник находились рядом с пациенткой.
"Соцработник кормила, поила ее и разговаривала с ней. После того, как бабушку занесли в квартиру, социальный работник и сын ее переодели, накормили и уложили спать. Ночью с бабушкой находился соцработник", - добавляется в сообщении.
 
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