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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201024/oruzhie-1581352192.html
Назван главный поставщик оружия Азербайджану
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Le Figaro перечислил страны, у которых Баку приобретает оружие. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T17:17
2020-10-24T17:17
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ильхам алиев
азербайджан
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> в интервью <a href="https://www.lefigaro.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Le Figaro</a> перечислил страны, у которых Баку приобретает оружие. Глава государства добавил, что Азербайджан приобретает оружие украинского, белорусского и иранского производства. Кроме того, Алиев заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> получает российское оружие бесплатно, не уточнив при этом, откуда у него такие сведения. Известно, что в прошлом году Ереван приобрел истребители <a href="http://ria.ru/product_Su-30SM/" target="_blank" data-auto="true">Су-30СМ</a>, контракт по которым был частично оплачен к моменту поставки. Ситуация в КарабахеСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В результате боев есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня.Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank" data-auto="true">Красного Креста</a>. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
https://ria.ru/20201024/karabakh-1581347612.html
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
Так вот с чем связаны наступательные победы Азербайджана
23
Пентагон напрягся)))
21
70
азербайджан
РИА Новости
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Новости
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ильхам алиев, азербайджан, в мире

Назван главный поставщик оружия Азербайджану

17:17 24.10.2020
 
© Фото : Министерство обороны АзербайджанаУчения артиллерийских подразделений Азербайджана
Учения артиллерийских подразделений Азербайджана - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : Министерство обороны Азербайджана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Le Figaro перечислил страны, у которых Баку приобретает оружие.
"Мы закупаем вооружения у многих стран, но большая часть закупается не у Турции и Израиля, а у России", — рассказал он.
Глава государства добавил, что Азербайджан приобретает оружие украинского, белорусского и иранского производства.
Кроме того, Алиев заявил, что Армения получает российское оружие бесплатно, не уточнив при этом, откуда у него такие сведения. Известно, что в прошлом году Ереван приобрел истребители Су-30СМ, контракт по которым был частично оплачен к моменту поставки.
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Ситуация в Карабахе

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В результате боев есть жертвы среди мирного населения.
Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня.
Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИльхам АлиевАзербайджанВ мире
 
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