https://ria.ru/20201024/oruzhie-1581352192.html

Назван главный поставщик оружия Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Le Figaro перечислил страны, у которых Баку приобретает оружие. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T17:17

2020-10-24T17:17

2020-10-24T17:17

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066557_0:22:1080:630_1400x0_80_0_0_9ba42db6674314f99d83824a7b671c05.jpg

<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> в интервью <a href="https://www.lefigaro.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Le Figaro</a> перечислил страны, у которых Баку приобретает оружие. Глава государства добавил, что Азербайджан приобретает оружие украинского, белорусского и иранского производства. Кроме того, Алиев заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> получает российское оружие бесплатно, не уточнив при этом, откуда у него такие сведения. Известно, что в прошлом году Ереван приобрел истребители <a href="http://ria.ru/product_Su-30SM/" target="_blank" data-auto="true">Су-30СМ</a>, контракт по которым был частично оплачен к моменту поставки. Ситуация в КарабахеСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В результате боев есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня.Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank" data-auto="true">Красного Креста</a>. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.

https://ria.ru/20201024/karabakh-1581347612.html

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

Мила Юрьева Так вот с чем связаны наступательные победы Азербайджана 23

Александр Савельев Пентагон напрягся))) 21

70

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, азербайджан, в мире