В США назвали F-35 главным оружием НАТО против России
11:56 24.10.2020 (обновлено: 15:20 24.10.2020)
© Фото : United States government work/Lockheed Marti/Darin RussellНаземный истребитель F-35A Lightning II, AF-4 во время испытаний, проведимых группой F-35 Integrated Test Force на базе ВВС Эдвардс, Кали
© Фото : United States government work/Lockheed Marti/Darin Russell
"Возможности НАТО в условиях интенсивного конфликта с Россией улучшатся с появлением в 2020-х годах сотен истребителей пятого поколения", — уверены американские эксперты.
По мнению аналитиков центра, в случае боевых действий F-35 смогут прорвать российскую систему ПВО и внести "значительный вклад с первых часов конфликта".
Таким образом, страны альянса, подписавшие контракт на поставку F-35, должны совершенствовать свой воздушный флот, чтобы в будущем проводить совместные операции с участием нового истребителя, считают в организации.
F-35 — истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который, помимо США, состоит на вооружении ряда их союзников (в небольшом количестве). Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 триллиона долларов — это самая дорогая программа производства оружия в истории.
В ноябре прошлого года Счетная палата США заявила, что Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании нового истребителя из-за нехватки запасных частей и недостатками в работе автономной логистической информационной системы.
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