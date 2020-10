В США назвали F-35 главным оружием НАТО против России

Попробуй, догони! "Белый лебедь" сделал американские F-35 как птенцов Американские асы не впервые садятся нам на хвост и остаются с носом. Но сейчас-то не у дел оказались их "best of the best". Еще и в погоню бросились. Лучше бы они этого не делали. Тогда могли бы сделать вид, что не очень, мол, мы и хотели.