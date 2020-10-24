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https://ria.ru/20201024/oruzhie-1581321246.html
В США назвали F-35 главным оружием НАТО против России
Американский истребитель пятого поколения F-35 является единственным самолетом, который сможет противостоять России в случае возможного конфликта в Европе. Об... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T11:56
2020-10-24T15:20
rand
министерство обороны сша
f-35
lockheed martin
европа
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Американский истребитель пятого поколения <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank" data-auto="true">F-35</a> является единственным самолетом, который сможет противостоять России в случае возможного конфликта в Европе. Об этом говорится в <a href="https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA311-1.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">докладе</a> стратегического аналитического центра <a href="http://ria.ru/organization_RAND/" target="_blank" data-auto="true">RAND</a>.По мнению аналитиков центра, в случае боевых действий F-35 смогут прорвать российскую систему ПВО и внести "значительный вклад с первых часов конфликта".Таким образом, страны альянса, подписавшие контракт на поставку F-35, должны совершенствовать свой воздушный флот, чтобы в будущем проводить совместные операции с участием нового истребителя, считают в организации.F-35 — истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который, помимо <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, состоит на вооружении ряда их союзников (в небольшом количестве). Программа создания <a href="http://ria.ru/organization_Lockheed_Martin_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Lockheed Martin</a> F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 триллиона долларов — это самая дорогая программа производства оружия в истории.В ноябре прошлого года Счетная палата США заявила, что <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> столкнулся с проблемами в обслуживании нового истребителя из-за нехватки запасных частей и недостатками в работе автономной логистической информационной системы.
https://ria.ru/20201008/istrebitel-f-35-1578669097.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191108/1560738445.html
Типа... Все на покупку нашего *вундерваффе*. Называется *Развод по американски*
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Не пыжьтесь, не победите!
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европа
сша
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rand, министерство обороны сша, f-35, lockheed martin , европа, сша, в мире

В США назвали F-35 главным оружием НАТО против России

11:56 24.10.2020 (обновлено: 15:20 24.10.2020)
 
© Фото : United States government work/Lockheed Marti/Darin RussellНаземный истребитель F-35A Lightning II, AF-4 во время испытаний, проведимых группой F-35 Integrated Test Force на базе ВВС Эдвардс, Кали
Наземный истребитель F-35A Lightning II, AF-4 во время испытаний, проведимых группой F-35 Integrated Test Force на базе ВВС Эдвардс, Кали - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : United States government work/Lockheed Marti/Darin Russell
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Американский истребитель пятого поколения F-35 является единственным самолетом, который сможет противостоять России в случае возможного конфликта в Европе. Об этом говорится в докладе стратегического аналитического центра RAND.
"Возможности НАТО в условиях интенсивного конфликта с Россией улучшатся с появлением в 2020-х годах сотен истребителей пятого поколения", — уверены американские эксперты.
По мнению аналитиков центра, в случае боевых действий F-35 смогут прорвать российскую систему ПВО и внести "значительный вклад с первых часов конфликта".
Таким образом, страны альянса, подписавшие контракт на поставку F-35, должны совершенствовать свой воздушный флот, чтобы в будущем проводить совместные операции с участием нового истребителя, считают в организации.
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
Недоделанные "Молнии". Почему F-35 останется самым неудачным истребителем
F-35 — истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который, помимо США, состоит на вооружении ряда их союзников (в небольшом количестве). Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 триллиона долларов — это самая дорогая программа производства оружия в истории.
В ноябре прошлого года Счетная палата США заявила, что Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании нового истребителя из-за нехватки запасных частей и недостатками в работе автономной логистической информационной системы.
Попробуй, догони! Белый лебедь сделал американские F-35 как птенцов - РИА Новости, 1920, 08.11.2019
8 ноября 2019, 19:37Акценты
Попробуй, догони! "Белый лебедь" сделал американские F-35 как птенцовАмериканские асы не впервые садятся нам на хвост и остаются с носом. Но сейчас-то не у дел оказались их "best of the best". Еще и в погоню бросились. Лучше бы они этого не делали. Тогда могли бы сделать вид, что не очень, мол, мы и хотели.
 
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RANDМинистерство обороны СШАF-35Lockheed MartinЕвропаСШАВ мире
 
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