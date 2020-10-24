https://ria.ru/20201024/organizatsiya-1580991087.html

Организация Объединенных Наций

Организация Объединенных Наций (ООН) – международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления международного мира, безопасности,... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T00:19

2020-10-24T00:19

2020-10-24T00:19

оон

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1400x0_80_0_0_b3367ca008b39a77c100f0b8362eadc5.jpg

<a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/221410" target="_blank">Организация Объединенных Наций (ООН)</a> – международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами.Название "Объединенные Нации" было <a href="http://www.un.org/ru/aboutun/history/" target="_blank">предложено президентом США</a> Франклином Рузвельтом и было впервые использовано в Декларации Объединенных Наций в 1942 году, когда во время Второй мировой войны представители 26 государств обязались от имени своих правительств продолжать совместную борьбу против стран нацистского блока. 30 октября 1943 года в декларации, подписанной в Москве, правительства СССР, Великобритании и США призвали к скорейшему созданию международной организации для поддержания мира и безопасности. Эта цель была позднее <a href="http://www.un.org/ru/sections/history-united-nations-charter/1943-moscow-and-teheran-conferences/index.html" target="_blank">подтверждена</a> на встрече в Тегеране 1 декабря 1943 года.Первые контуры ООН были очерчены на конференции в особняке "Думбартон-Оукс" в Вашингтоне. На двух сессиях заседаний, проходивших с 21 сентября по 7 октября 1944 года, США, Великобритания, Китай и СССР договорились о целях, структуре и функциях всемирной организации. <a href="http://www.un.org/ru/sections/history-united-nations-charter/1944-1945-dumbarton-oaks-and-yalta/index.html" target="_blank">Повторная встреча</a> состоялась в феврале 1945 года в Ялте.25 апреля 1945 года делегаты от 50 стран собрались в Сан-Франциско на Конференцию Объединенных Наций по вопросу о создании международной организации. Делегаты подготовили Устав из 111 статей, который был единогласно принят 25 июня 1945 года. На следующий день делегаты его подписали. Польша, не представленная на Конференции, подписала Устав позднее и стала 51-м государством-основателем.<a href="http://www.un.org/ru/sections/history-united-nations-charter/1945-san-francisco-conference/index.html" target="_blank">Устав ООН</a> вступил в силу 24 октября 1945 года.Этот <a href="https://www.mid.ru/foreign_policy/un/-/asset_publisher/U1StPbE8y3al/content/id/4175201" target="_blank">ключевой документ</a>, в котором были закреплены фундаментальные принципы межгосударственного взаимодействия, лег в основу послевоенного миропорядка и стал "краеугольным камнем" современной системы международного права.Целями ООН, закрепленными в Уставе, являются поддержание международного мира и безопасности, предотвращение и устранение угрозы миру и подавление актов агрессии, улаживание или разрешение мирными средствами международных споров, развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов; осуществление международного сотрудничества в экономических, социальных, культурных и гуманитарных областях, поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии.<a href="http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html" target="_blank">Члены ООН обязались</a> действовать в соответствии со следующими принципами: суверенное равенство государств; разрешение международных споров мирными средствами; отказ в международных отношениях от угрозы силой или ее применение против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства.В настоящее время членами ООН являются <a href="https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=I-1&chapter=1&clang=_en" target="_blank">193 государства мира</a>.Согласно Уставу, <a href="https://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-iii/index.html" target="_blank">главные органы ООН</a>: Генеральная ассамблея (ГА ООН), Совет Безопасности, Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), Совет по Опеке (приостановил работу 1 ноября 1994 года), Международный суд и Cекретариат ООН, возглавляемый Генеральным секретарем.Генеральная Ассамблея является главным совещательным, директивным и представительным органом Организации Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея является единственным органом ООН, в котором представлены все 193 ее члена. В сентябре каждого года представители всех государств-членов собираются в зале Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи и общих прениях. Решения по важным вопросам, таким как рекомендации в отношении мира и безопасности, выборы новых членов и бюджетные вопросы, принимаются большинством в две трети голосов государств-членов; решения по другим вопросам принимаются простым большинством голосов. Каждый год Генеральная Ассамблея избирает своего председателя на новую сессию.Совет Безопасности, согласно Уставу, несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Совет Безопасности <a href="https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/current-members" target="_blank">состоит из 15 членов</a> (пять постоянных членов с правом вето (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) и 10 непостоянных членов, которые избираются Генассамблеей на двухлетний срок). Каждый член Совета Безопасности имеет один голос. В соответствии с Уставом, государства-члены соглашаются подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их.Экономический и социальный Совет является основным органом, занимающимся координацией, проведением обзора политики и разработкой рекомендаций по решению экономических, социальных и экологических вопросов. Совет состоит из 54 членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей сроком на три года.Международный Суд является главным судебным органом ООН. Международный Суд находится во Дворце мира в Гааге (Нидерланды). Суд выполняет две основные задачи: разрешение в соответствии с международным правом юридических споров, переданных ему на рассмотрение государствами, и вынесение консультативных заключений по юридическим вопросам, запрашиваемых должным образом на то уполномоченными органами и специализированными учреждениями ООН.Секретариат обеспечивает повседневную работу ООН. <a href="http://www.un.org/ru/mainbodies/" target="_blank">Во главе Секретариата стоит Генеральный секретарь</a>, который назначается Генассамблеей по рекомендации Совета Безопасности сроком на пять лет с возможностью переизбрания на новый срок.С 1 января 2017 года пост генсека ООН занимает<a href="https://www.un.org/sg/ru/content/sg/biography" target="_blank"> Антониу Гутерреш</a> (Португалия).Система ООН состоит из самой Организации Объединенных Наций и более 30 связанных с ней организаций, известных как программы, фонды и специализированные учреждения. Они имеют свой собственный членский состав, руководство и бюджет. Программы и фонды ООН финансируются за счет добровольных, а не начисленных взносов. Специализированные учреждения являются независимыми международными организации, финансируемыми за счет как добровольных, так и обязательных взносов.Специализированными учреждениями организации являются Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Международный валютный фонд (МВФ), Международная организация труда (МОТ), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и др.Среди программ и фондов ООН — Программа развития ООН (ПРООН), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа (ВПП), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и др.В общую систему ООН входят также <a href="https://www.un.org/ru/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/index.html" target="_blank">связанные с ней автономные организации</a>, такие как Всемирная торговая организация (ВТО) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), Международная организация по миграции (МОМ).<a href="http://www.un.org/ru/aboutun/languages.shtml" target="_blank">Официальные языки</a> ООН и ее организаций – английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский.<a href="https://www.un.org/ru/sections/about-un/secretariat/index.html" target="_blank">Штаб-квартира ООН</a> находится в Нью‑Йорке.За свою историю ООН, ее специализированные учреждения и персонал двенадцать раз удостаивались Нобелевской премии мира. Одному из учреждений – Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, эта премия присуждалась дважды (1954, 1981). Дважды удостаивались этой чести генеральные секретари ООН – Даг Хаммаршельд (1961) и Кофи Аннан (2001). В 2001 году <a href="http://www.un.org/ru/aboutun/nobelprize/" target="_blank">премия</a> "За вклад в создание более организованного мира и укрепление мира во всем мире" присуждена совместно и организации, и ее генеральному секретарю.В 2020 году Организация Объединенных Нацией отмечает 75-летие. 1 января стартовала <a href="https://www.un.org/ru/un75/join-conversation" target="_blank">инициатива "ООН-75"</a>, которая призвана <a href="https://www.un.org/ru/un75/news-events" target="_blank">стимулировать диалог</a> по вопросу о том, каким образом мы можем построить лучший мир, несмотря на многочисленные проблемы, с которыми сталкиваемся, и способствовать принятию соответствующих мер.<a href="https://www.un.org/ru/observances/un-day" target="_blank">В ознаменование 75-летия</a> Организации Объединенных Наций государства-члены 21 сентября 2020 года провели заседание высокого уровня, в ходе которого они подтвердили и признали, что наши проблемы взаимосвязаны и что их можно решить только на основе активизации многостороннего подхода.Ежегодно 24 октября, в годовщину вступления в силу в 1945 году Устава ООН, отмечается День Организации Объединенных Наций.В честь Дня ООН в зале Генеральной Ассамблеи традиционно проводится концерт. В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 концерт был предварительно записан в театре Ла Скала в Милане.В ознаменование 75-летия ООН Региональный информационный центр ООН для Западной Европы при поддержке Специального советника Генерального секретаря по празднованию 75-летия Организации Объединенных Наций выступил с инициативой подсветить главные мировые достопримечательности голубым "ооновским" цветом.В рамках этой кампании знаменитые здания, музеи, мосты и другие архитектурные памятники будут подсвечены голубым светом в День Организации Объединенных Наций 24 октября 2020 года. Эта инициатива является попыткой <a href="https://www.un.org/ru/observances/un-day" target="_blank">символически объединить граждан мира</a>, содействовать распространению универсального языка мира, устойчивого развития и прав человека.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, справки