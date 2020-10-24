Медведев считает, что пандемия оголила проблемы неравенства в мире
08:21 24.10.2020 (обновлено: 08:27 24.10.2020)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Движение Black Lives Matter на Западе показало глобальный запрос на справедливое мироустройство, достойный заработок независимо от цвета кожи или статуса, так же, как и пандемия коронавируса оголила проблемы неравенства в десятках стран, где многие люди были брошены на произвол судьбы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Для стабильного развития человечества мало плюрализма и неограниченной свободы слова. Как в 1945 году, так и сегодня миллионы людей не только в развивающихся странах, но и странах с экономикой, считающейся "развитой", живут за чертой бедности, не могут удовлетворить базовые потребности для себя и своей семьи, чувствуют себя изгоями, оторванными от достижений современной цивилизации", - написал Медведев в статье, посвященной 75-летию ООН, которая опубликована на сайте RT.
В качестве примера он привел движение Black Lives Matter.
"Движение Black Lives Matter, захлестнувшее западные страны в 2020 году, отчетливо продемонстрировало глобальный неудовлетворенный запрос на справедливое мироустройство, на преодоление разрыва между богатыми и бедными, на доступ к необходимой медицинской помощи, к современному образованию, к достойному заработку независимо от цвета кожи или социального статуса", - отметил Медведев.
По его словам, на фоне коронавируса вскрылись и проблемы в десятках стран. "Пандемия COVID-19 в десятках стран оголила проблемы, связанные с неравенством. Многие люди были брошены на произвол судьбы", - уточнил зампред Совбеза РФ.
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