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https://ria.ru/20201024/neravenstvo-1581300725.html
Медведев считает, что пандемия оголила проблемы неравенства в мире
Движение Black Lives Matter на Западе показало глобальный запрос на справедливое мироустройство, достойный заработок независимо от цвета кожи или статуса, так... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:21
2020-10-24T08:27
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Движение Black Lives Matter на Западе показало глобальный запрос на справедливое мироустройство, достойный заработок независимо от цвета кожи или статуса, так же, как и пандемия коронавируса оголила проблемы неравенства в десятках стран, где многие люди были брошены на произвол судьбы, заявил зампредседателя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Для стабильного развития человечества мало плюрализма и неограниченной свободы слова. Как в 1945 году, так и сегодня миллионы людей не только в развивающихся странах, но и странах с экономикой, считающейся "развитой", живут за чертой бедности, не могут удовлетворить базовые потребности для себя и своей семьи, чувствуют себя изгоями, оторванными от достижений современной цивилизации", - написал Медведев в статье, посвященной 75-летию <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, которая опубликована <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">на сайте RT</a>.В качестве примера он привел движение Black Lives Matter.По его словам, на фоне коронавируса вскрылись и проблемы в десятках стран. "Пандемия COVID-19 в десятках стран оголила проблемы, связанные с неравенством. Многие люди были брошены на произвол судьбы", - уточнил зампред Совбеза РФ.<strong><a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let">Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200602/1572356124.html
https://ria.ru/20200910/neravenstvo-1577003419.html
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коронавирус covid-19, дмитрий медведев, оон, в мире

Медведев считает, что пандемия оголила проблемы неравенства в мире

08:21 24.10.2020 (обновлено: 08:27 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Движение Black Lives Matter на Западе показало глобальный запрос на справедливое мироустройство, достойный заработок независимо от цвета кожи или статуса, так же, как и пандемия коронавируса оголила проблемы неравенства в десятках стран, где многие люди были брошены на произвол судьбы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Для стабильного развития человечества мало плюрализма и неограниченной свободы слова. Как в 1945 году, так и сегодня миллионы людей не только в развивающихся странах, но и странах с экономикой, считающейся "развитой", живут за чертой бедности, не могут удовлетворить базовые потребности для себя и своей семьи, чувствуют себя изгоями, оторванными от достижений современной цивилизации", - написал Медведев в статье, посвященной 75-летию ООН, которая опубликована на сайте RT.
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В качестве примера он привел движение Black Lives Matter.
"Движение Black Lives Matter, захлестнувшее западные страны в 2020 году, отчетливо продемонстрировало глобальный неудовлетворенный запрос на справедливое мироустройство, на преодоление разрыва между богатыми и бедными, на доступ к необходимой медицинской помощи, к современному образованию, к достойному заработку независимо от цвета кожи или социального статуса", - отметил Медведев.
По его словам, на фоне коронавируса вскрылись и проблемы в десятках стран. "Пандемия COVID-19 в десятках стран оголила проблемы, связанные с неравенством. Многие люди были брошены на произвол судьбы", - уточнил зампред Совбеза РФ.
Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева >>
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Коронавирус COVID-19Дмитрий МедведевООНВ мире
 
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