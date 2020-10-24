https://ria.ru/20201024/neravenstvo-1581300725.html

Медведев считает, что пандемия оголила проблемы неравенства в мире

Движение Black Lives Matter на Западе показало глобальный запрос на справедливое мироустройство, достойный заработок независимо от цвета кожи или статуса, так... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:21

2020-10-24T08:21

2020-10-24T08:27

коронавирус covid-19

дмитрий медведев

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580025668_0:0:3043:1711_1400x0_80_0_0_25b0fa2af944507973c56daa75597a3e.jpg

<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Движение Black Lives Matter на Западе показало глобальный запрос на справедливое мироустройство, достойный заработок независимо от цвета кожи или статуса, так же, как и пандемия коронавируса оголила проблемы неравенства в десятках стран, где многие люди были брошены на произвол судьбы, заявил зампредседателя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Для стабильного развития человечества мало плюрализма и неограниченной свободы слова. Как в 1945 году, так и сегодня миллионы людей не только в развивающихся странах, но и странах с экономикой, считающейся "развитой", живут за чертой бедности, не могут удовлетворить базовые потребности для себя и своей семьи, чувствуют себя изгоями, оторванными от достижений современной цивилизации", - написал Медведев в статье, посвященной 75-летию <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, которая опубликована <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">на сайте RT</a>.В качестве примера он привел движение Black Lives Matter.По его словам, на фоне коронавируса вскрылись и проблемы в десятках стран. "Пандемия COVID-19 в десятках стран оголила проблемы, связанные с неравенством. Многие люди были брошены на произвол судьбы", - уточнил зампред Совбеза РФ.<strong><a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let">Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева >></a></strong>

https://ria.ru/20200602/1572356124.html

https://ria.ru/20200910/neravenstvo-1577003419.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дмитрий медведев, оон, в мире