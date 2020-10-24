https://ria.ru/20201024/morspassluzhba-1581391595.html
К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
Спасательный катер "Александр Сизонцев" и один из буксиров Морспасслужбы подошли к терпящему бедствие танкеру в Азовском море, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T22:48
2020-10-24T22:48
2020-10-24T22:48
взрыв на танкере в азовском море
азовское море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570555026_0:102:3152:1875_1400x0_80_0_0_0c208846ba4921cc4ad420b5c7c39971.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости.</strong> Спасательный катер "Александр Сизонцев" и один из буксиров Морспасслужбы подошли к терпящему бедствие танкеру в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>."Спасательный катер "Александр Сизонцев" ФГБУ "Морская спасательная служба" и один из двух буксиров подошли к танкеру "Генерал Ази Асланов", - сообщили в ведомстве.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу после пожара, трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. На место ЧП направились спасатели, следователи и криминалисты, а также специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>. Танкер накренился, Росморречфлот не исключает, что он может затонуть.
https://ria.ru/20201024/tanker-1581388865.html
азовское море
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570555026_318:0:2857:1904_1400x0_80_0_0_6ba0045107e87a5794914fce021a2e84.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв на танкере в азовском море, азовское море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ростов-на-дону, происшествия