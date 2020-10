"Мода умерла, но воскреснет": итоги Mercedes-Benz Fashion Week Russia

© пресс-служба ELENA SOUPROUN

С Амато соглашается его коллега, обозреватель моды в Vogue Россия и автор телеграм-канала Front Fashion Ольга Михайловская: "Мне кажется, пандемия ударила по моде больно, но не смертельно. И даже, как ни странно, дала шанс мелким маркам и производствам".

На вопрос, что будет остромодным в следующем сезоне, Ольга отвечает: "Я понятие must have вообще терпеть не могу. Никто ничего не must! В моде все должно быть только по любви. А это всегда очень личное".

Так что одевайтесь, как нравится, — без оглядки на тренды. Теперь к этому призывают даже модные критики.