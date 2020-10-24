"Мода умерла, но воскреснет": итоги Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Традиционно московская Mercedes-Benz Fashion Week ассоциировалась с Манежем, но в нынешнем сезоне пришлось отказаться от этой площадки: на таких просторах слишком сложно поддерживать социальное дистанцирование. А за безопасностью следили строго: чтобы попасть на бэкстейдж, всем, включая моделей, нужно было обязательно представить отрицательный тест на коронавирус.
Хотя вход на каждое шоу, по словам пресс-службы MBFW, ограничили до 100-200 человек (что в четыре раза меньше числа приглашенных на показы в октябре 2019-го), иногда между гостями разворачивалась борьба за место у пресс-волла, где обычно делают селфи.
Традиционно московская Mercedes-Benz Fashion Week ассоциировалась с Манежем, но в нынешнем сезоне пришлось отказаться от этой площадки: на таких просторах слишком сложно поддерживать социальное дистанцирование. А за безопасностью следили строго: чтобы попасть на бэкстейдж, всем, включая моделей, нужно было обязательно представить отрицательный тест на коронавирус.
Хотя вход на каждое шоу, по словам пресс-службы MBFW, ограничили до 100-200 человек (что в четыре раза меньше числа приглашенных на показы в октябре 2019-го), иногда между гостями разворачивалась борьба за место у пресс-волла, где обычно делают селфи.
Предыдущая MBFW, проходившая в апреле, в разгар карантина, вынужденно (и полностью) ушла в онлайн. Октябрьскую Неделю моды, несмотря на тревожно растущее число заболевших, сделали гибридной: часть показов — онлайн, но многие дизайнеры все же решились на традиционный формат шоу с подиумом и дефиле. В итоге география MBFW существенно расширилась: только в Москве было пять площадок.
Большинство показов прошло в лофте "Надежда" на Трехгорной мануфактуре и Музее моды, а один — на дизайн-заводе "Флакон". Все это дополнили прямые трансляции из Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Якутска, а также онлайн-презентации из Перу, Великобритании, Аргентины и коллективное выступление дизайнеров из Индонезии.
Предыдущая MBFW, проходившая в апреле, в разгар карантина, вынужденно (и полностью) ушла в онлайн. Октябрьскую Неделю моды, несмотря на тревожно растущее число заболевших, сделали гибридной: часть показов — онлайн, но многие дизайнеры все же решились на традиционный формат шоу с подиумом и дефиле. В итоге география MBFW существенно расширилась: только в Москве было пять площадок.
Большинство показов прошло в лофте "Надежда" на Трехгорной мануфактуре и Музее моды, а один — на дизайн-заводе "Флакон". Все это дополнили прямые трансляции из Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Якутска, а также онлайн-презентации из Перу, Великобритании, Аргентины и коллективное выступление дизайнеров из Индонезии.
"Дистанционка" в моде давно, просто пандемия этот тренд сделала основным. Первая в мире онлайн-трансляция фешен-шоу состоялась еще одиннадцать лет назад: коллекцию Александра Маккуина Plato’s Atlantis посмотрели не 300 приглашенных, а шесть миллионов человек по всему миру. Тогда мало кто мог представить, что эксперимент британского дизайнера, который многие критики посчитали гениальной, но непрактичной выдумкой, станет мейнстримом.
Помимо digital-дефиле и удаленных презентаций, на московской MBFW представили и другие новейшие технологии. Например, виртуальный шоурум, где после показа можно было рассмотреть коллекцию и купить понравившиеся вещи 16 отечественных марок.
Также зрители видели, что происходит за кулисами в "реалити Недели моды" на TikTok, где эксперты индустрии вели репортажи с бэкстейджа мероприятия.
"Дистанционка" в моде давно, просто пандемия этот тренд сделала основным. Первая в мире онлайн-трансляция фешен-шоу состоялась еще одиннадцать лет назад: коллекцию Александра Маккуина Plato’s Atlantis посмотрели не 300 приглашенных, а шесть миллионов человек по всему миру. Тогда мало кто мог представить, что эксперимент британского дизайнера, который многие критики посчитали гениальной, но непрактичной выдумкой, станет мейнстримом.
Помимо digital-дефиле и удаленных презентаций, на московской MBFW представили и другие новейшие технологии. Например, виртуальный шоурум, где после показа можно было рассмотреть коллекцию и купить понравившиеся вещи 16 отечественных марок.
Также зрители видели, что происходит за кулисами в "реалити Недели моды" на TikTok, где эксперты индустрии вели репортажи с бэкстейджа мероприятия.
"Несмотря на ряд технологических и организационных проблем, проект удался. Не было почти ни одной задержки, хотя показы были в реальном времени и в Москве, и в Сочи, и в Якутске, и в Джакарте, — подытожил президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский. — Мы вышли из ситуации, когда путешествовать проблематично, но представить новые коллекции необходимо".
По его словам, сотрудничество с опытными дизайнерами остается приоритетом для MBFW Russia, но не менее важно продвигать молодых. В расписании действительно хватало новичков: многие получили гранты от организаторов на проведение показа (Lokoto, Marfa Fedorova, Lubovi, BUTS8, k∅d, Ola Ola и другие).
Также выяснилось, что молодые дизайнеры легче перенесли несколько месяцев карантина, чем старожилы фешен-индустрии: последним было сложнее адаптировать уже отлаженные процессы своих брендов к стремительно меняющейся реальности.
"Несмотря на ряд технологических и организационных проблем, проект удался. Не было почти ни одной задержки, хотя показы были в реальном времени и в Москве, и в Сочи, и в Якутске, и в Джакарте, — подытожил президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский. — Мы вышли из ситуации, когда путешествовать проблематично, но представить новые коллекции необходимо".
По его словам, сотрудничество с опытными дизайнерами остается приоритетом для MBFW Russia, но не менее важно продвигать молодых. В расписании действительно хватало новичков: многие получили гранты от организаторов на проведение показа (Lokoto, Marfa Fedorova, Lubovi, BUTS8, k∅d, Ola Ola и другие).
Также выяснилось, что молодые дизайнеры легче перенесли несколько месяцев карантина, чем старожилы фешен-индустрии: последним было сложнее адаптировать уже отлаженные процессы своих брендов к стремительно меняющейся реальности.
Открыл MBFW один из самых известных российских дизайнеров Игорь Чапурин. Он представил 38 базовых образов, в которых нашли отражение ключевые тренды: были и блузы с пышными викторианскими оборками, и жакеты с огромными плечами, и кожаные плащи, и летящие шелковые платья.
"То, что традиционный показ — это несколько устаревшее явление, понятно давно. Однако лучшего формата презентации коллекции пока не придумали. Ведь дефиле — прежде всего бизнес-мероприятие: одежду смотрят байеры, журналисты, клиенты", — ответил Чапурин на вопрос о том, почему же он не ушел в онлайн. В новом сезоне, по его мнению, must have станут брюки-палаццо, юбки и аксессуары с бахромой, цепи на обуви, одежде и сумках.
Открыл MBFW один из самых известных российских дизайнеров Игорь Чапурин. Он представил 38 базовых образов, в которых нашли отражение ключевые тренды: были и блузы с пышными викторианскими оборками, и жакеты с огромными плечами, и кожаные плащи, и летящие шелковые платья.
"То, что традиционный показ — это несколько устаревшее явление, понятно давно. Однако лучшего формата презентации коллекции пока не придумали. Ведь дефиле — прежде всего бизнес-мероприятие: одежду смотрят байеры, журналисты, клиенты", — ответил Чапурин на вопрос о том, почему же он не ушел в онлайн. В новом сезоне, по его мнению, must have станут брюки-палаццо, юбки и аксессуары с бахромой, цепи на обуви, одежде и сумках.
Дефиле марки "o5o" напоминало настоящий праздник: обилие пайеток, нежно-зефирные оттенки и гипертрофированные пропорции. В новой коллекции дизайнер Мария Саввина исследовала цифровое кочевничество — digital nomadism.
"Я вдохновлялась эстетикой Севера, своей родины: цветами рассвета, отражающегося на снежном горизонте".
Модели ходили на фоне рассветного градиента под электронные биты Uraan, в которые вплетались звуки горлового пения и якутского инструмента хомус. "В эпоху глобализации и повышенной мобильности мы часто забываем, откуда происходим, свое наследие", — отмечает Саввина.
И добавляет: "Сущность моды в том, что она быстротечна и в каждом сезоне умирает и перерождается заново. Пандемия внесла коррективы, но фешен всегда будет отражением современности".
Дефиле марки "o5o" напоминало настоящий праздник: обилие пайеток, нежно-зефирные оттенки и гипертрофированные пропорции. В новой коллекции дизайнер Мария Саввина исследовала цифровое кочевничество — digital nomadism.
"Я вдохновлялась эстетикой Севера, своей родины: цветами рассвета, отражающегося на снежном горизонте".
Модели ходили на фоне рассветного градиента под электронные биты Uraan, в которые вплетались звуки горлового пения и якутского инструмента хомус. "В эпоху глобализации и повышенной мобильности мы часто забываем, откуда происходим, свое наследие", — отмечает Саввина.
И добавляет: "Сущность моды в том, что она быстротечна и в каждом сезоне умирает и перерождается заново. Пандемия внесла коррективы, но фешен всегда будет отражением современности".
Известный мастер, Юлия Далакян, создала гардероб для отпуска на европейских курортах и для вечеринок у бассейна, по которым мы все так соскучились за время карантина и закрытых границ. Огромные соломенные шляпы в стиле Jacquemus, шелк и шифон, обилие сочных цветов — хочется верить, что будет возможность это носить следующим летом.
Показ состоял из трех блоков: сначала яркие однотонные вещи, затем геометрические принты и сочетание черного и белого, а в конце шоу на подиум вышли модели в шифоновых платьях с абстрактными узорами.
Известный мастер, Юлия Далакян, создала гардероб для отпуска на европейских курортах и для вечеринок у бассейна, по которым мы все так соскучились за время карантина и закрытых границ. Огромные соломенные шляпы в стиле Jacquemus, шелк и шифон, обилие сочных цветов — хочется верить, что будет возможность это носить следующим летом.
Показ состоял из трех блоков: сначала яркие однотонные вещи, затем геометрические принты и сочетание черного и белого, а в конце шоу на подиум вышли модели в шифоновых платьях с абстрактными узорами.
У SVARKA получилось создать особую атмосферу, хотя многие гости признавались, что организаторы переборщили с тревожностью, которой в воздухе витает и так достаточно. Дизайнеры бренда Татьяна Глебова и Лейла Насрутинова говорят, что коллекцию "Шестая ночь" готовили еще к прошлому сезону: "Тогда COVID-19 был для нас какой-то непонятной заграничной историей. И мы до последнего надеялись, что в стране ничего не изменится, но в итоге все планы сорвались".
Они все же устроили показ. "Эти вещи мы создавали для офлайн-формата. Только так они могут вызвать у зрителя настоящие эмоции и мурашки по коже".
В коллекции — весь спектр персонажей из созданного дизайнерами "Города грехов": милитаризированные красавцы, холодные ученые, чудаковатые и безразличные ко всему доктора и медсестры, а также "киберпастырь", напоминающий жителям о душе и совести.
У SVARKA получилось создать особую атмосферу, хотя многие гости признавались, что организаторы переборщили с тревожностью, которой в воздухе витает и так достаточно. Дизайнеры бренда Татьяна Глебова и Лейла Насрутинова говорят, что коллекцию "Шестая ночь" готовили еще к прошлому сезону: "Тогда COVID-19 был для нас какой-то непонятной заграничной историей. И мы до последнего надеялись, что в стране ничего не изменится, но в итоге все планы сорвались".
Они все же устроили показ. "Эти вещи мы создавали для офлайн-формата. Только так они могут вызвать у зрителя настоящие эмоции и мурашки по коже".
В коллекции — весь спектр персонажей из созданного дизайнерами "Города грехов": милитаризированные красавцы, холодные ученые, чудаковатые и безразличные ко всему доктора и медсестры, а также "киберпастырь", напоминающий жителям о душе и совести.
Несмотря на тяжелые времена, участник экспертной комиссии MBFW, фешен-журналист и автор телеграм-канала Саша Амато настроен оптимистично.
"По моде пандемия ударила сильно: резко сократился поток клиентов, застопорился естественный цикл fashion weeks и продаж, распались цепочки поставок. Это как нарушение обмена веществ в организме. Но давно пора было, если честно, заняться его здоровьем — вот и возможность подвернулась". По его словам, теперь установка — на медленную моду.
"Думаю, будем видеть больше архивных таби Margiela, футболок Vivienne Westwood из 90-х годов и крафтовой малоизвестной ювелирки". А еще скандинавскую моду, уверен он, наконец активно примут в России.
Несмотря на тяжелые времена, участник экспертной комиссии MBFW, фешен-журналист и автор телеграм-канала Саша Амато настроен оптимистично.
"По моде пандемия ударила сильно: резко сократился поток клиентов, застопорился естественный цикл fashion weeks и продаж, распались цепочки поставок. Это как нарушение обмена веществ в организме. Но давно пора было, если честно, заняться его здоровьем — вот и возможность подвернулась". По его словам, теперь установка — на медленную моду.
"Думаю, будем видеть больше архивных таби Margiela, футболок Vivienne Westwood из 90-х годов и крафтовой малоизвестной ювелирки". А еще скандинавскую моду, уверен он, наконец активно примут в России.
С Амато соглашается его коллега, обозреватель моды в Vogue Россия и автор телеграм-канала Front Fashion Ольга Михайловская: "Мне кажется, пандемия ударила по моде больно, но не смертельно. И даже, как ни странно, дала шанс мелким маркам и производствам".
На вопрос, что будет остромодным в следующем сезоне, Ольга отвечает: "Я понятие must have вообще терпеть не могу. Никто ничего не must! В моде все должно быть только по любви. А это всегда очень личное".
Так что одевайтесь, как нравится, — без оглядки на тренды. Теперь к этому призывают даже модные критики.
С Амато соглашается его коллега, обозреватель моды в Vogue Россия и автор телеграм-канала Front Fashion Ольга Михайловская: "Мне кажется, пандемия ударила по моде больно, но не смертельно. И даже, как ни странно, дала шанс мелким маркам и производствам".
На вопрос, что будет остромодным в следующем сезоне, Ольга отвечает: "Я понятие must have вообще терпеть не могу. Никто ничего не must! В моде все должно быть только по любви. А это всегда очень личное".
Так что одевайтесь, как нравится, — без оглядки на тренды. Теперь к этому призывают даже модные критики.