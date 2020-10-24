"Мода умерла, но воскреснет": итоги Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Традиционно московская Mercedes-Benz Fashion Week ассоциировалась с Манежем, но в нынешнем сезоне пришлось отказаться от этой площадки: на таких просторах слишком сложно поддерживать социальное дистанцирование. А за безопасностью следили строго: чтобы попасть на бэкстейдж, всем, включая моделей, нужно было обязательно представить отрицательный тест на коронавирус.

Хотя вход на каждое шоу, по словам пресс-службы MBFW, ограничили до 100-200 человек (что в четыре раза меньше числа приглашенных на показы в октябре 2019-го), иногда между гостями разворачивалась борьба за место у пресс-волла, где обычно делают селфи.