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https://ria.ru/20201024/moda-1581259108.html
"Мода умерла, но воскреснет": итоги Mercedes-Benz Fashion Week Russia
В столице завершилась Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая объединила несколько площадок от Москвы до Джакарты и более 50 домов моды. Какие из показов... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:00
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коронавирус в россии
стиль жизни
мода
культура
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Ольга Распопова.</strong> В столице завершилась Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая объединила несколько площадок от Москвы до Джакарты и более 50 домов моды. Какие из показов заслуживают особого внимания и что участники, а также критики говорят о будущем "постковидных" трендов — в фотоленте РИА Новости.
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коронавирус в россии, стиль жизни, мода, фото

"Мода умерла, но воскреснет": итоги Mercedes-Benz Fashion Week Russia

08:00 24.10.2020 (обновлено: 13:11 24.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Ольга Распопова. В столице завершилась Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая объединила несколько площадок от Москвы до Джакарты и более 50 домов моды. Какие из показов заслуживают особого внимания и что участники, а также критики говорят о будущем "постковидных" трендов — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Традиционно московская Mercedes-Benz Fashion Week ассоциировалась с Манежем, но в нынешнем сезоне пришлось отказаться от этой площадки: на таких просторах слишком сложно поддерживать социальное дистанцирование. А за безопасностью следили строго: чтобы попасть на бэкстейдж, всем, включая моделей, нужно было обязательно представить отрицательный тест на коронавирус.

Хотя вход на каждое шоу, по словам пресс-службы MBFW, ограничили до 100-200 человек (что в четыре раза меньше числа приглашенных на показы в октябре 2019-го), иногда между гостями разворачивалась борьба за место у пресс-волла, где обычно делают селфи.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia
1 из 10

Традиционно московская Mercedes-Benz Fashion Week ассоциировалась с Манежем, но в нынешнем сезоне пришлось отказаться от этой площадки: на таких просторах слишком сложно поддерживать социальное дистанцирование. А за безопасностью следили строго: чтобы попасть на бэкстейдж, всем, включая моделей, нужно было обязательно представить отрицательный тест на коронавирус.

Хотя вход на каждое шоу, по словам пресс-службы MBFW, ограничили до 100-200 человек (что в четыре раза меньше числа приглашенных на показы в октябре 2019-го), иногда между гостями разворачивалась борьба за место у пресс-волла, где обычно делают селфи.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Предыдущая MBFW, проходившая в апреле, в разгар карантина, вынужденно (и полностью) ушла в онлайн. Октябрьскую Неделю моды, несмотря на тревожно растущее число заболевших, сделали гибридной: часть показов — онлайн, но многие дизайнеры все же решились на традиционный формат шоу с подиумом и дефиле. В итоге география MBFW существенно расширилась: только в Москве было пять площадок.

Большинство показов прошло в лофте "Надежда" на Трехгорной мануфактуре и Музее моды, а один — на дизайн-заводе "Флакон". Все это дополнили прямые трансляции из Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Якутска, а также онлайн-презентации из Перу, Великобритании, Аргентины и коллективное выступление дизайнеров из Индонезии.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia
2 из 10

Предыдущая MBFW, проходившая в апреле, в разгар карантина, вынужденно (и полностью) ушла в онлайн. Октябрьскую Неделю моды, несмотря на тревожно растущее число заболевших, сделали гибридной: часть показов — онлайн, но многие дизайнеры все же решились на традиционный формат шоу с подиумом и дефиле. В итоге география MBFW существенно расширилась: только в Москве было пять площадок.

Большинство показов прошло в лофте "Надежда" на Трехгорной мануфактуре и Музее моды, а один — на дизайн-заводе "Флакон". Все это дополнили прямые трансляции из Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Якутска, а также онлайн-презентации из Перу, Великобритании, Аргентины и коллективное выступление дизайнеров из Индонезии.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© Фото : mbfwrussia

"Дистанционка" в моде давно, просто пандемия этот тренд сделала основным. Первая в мире онлайн-трансляция фешен-шоу состоялась еще одиннадцать лет назад: коллекцию Александра Маккуина Plato’s Atlantis посмотрели не 300 приглашенных, а шесть миллионов человек по всему миру. Тогда мало кто мог представить, что эксперимент британского дизайнера, который многие критики посчитали гениальной, но непрактичной выдумкой, станет мейнстримом.

Помимо digital-дефиле и удаленных презентаций, на московской MBFW представили и другие новейшие технологии. Например, виртуальный шоурум, где после показа можно было рассмотреть коллекцию и купить понравившиеся вещи 16 отечественных марок.

Также зрители видели, что происходит за кулисами в "реалити Недели моды" на TikTok, где эксперты индустрии вели репортажи с бэкстейджа мероприятия.

Кадр с показа в аккаунте Недели моды в Тик-Токе
3 из 10

"Дистанционка" в моде давно, просто пандемия этот тренд сделала основным. Первая в мире онлайн-трансляция фешен-шоу состоялась еще одиннадцать лет назад: коллекцию Александра Маккуина Plato’s Atlantis посмотрели не 300 приглашенных, а шесть миллионов человек по всему миру. Тогда мало кто мог представить, что эксперимент британского дизайнера, который многие критики посчитали гениальной, но непрактичной выдумкой, станет мейнстримом.

Помимо digital-дефиле и удаленных презентаций, на московской MBFW представили и другие новейшие технологии. Например, виртуальный шоурум, где после показа можно было рассмотреть коллекцию и купить понравившиеся вещи 16 отечественных марок.

Также зрители видели, что происходит за кулисами в "реалити Недели моды" на TikTok, где эксперты индустрии вели репортажи с бэкстейджа мероприятия.

© Фото : mbfwrussia
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Несмотря на ряд технологических и организационных проблем, проект удался. Не было почти ни одной задержки, хотя показы были в реальном времени и в Москве, и в Сочи, и в Якутске, и в Джакарте, — подытожил президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский. — Мы вышли из ситуации, когда путешествовать проблематично, но представить новые коллекции необходимо".

По его словам, сотрудничество с опытными дизайнерами остается приоритетом для MBFW Russia, но не менее важно продвигать молодых. В расписании действительно хватало новичков: многие получили гранты от организаторов на проведение показа (Lokoto, Marfa Fedorova, Lubovi, BUTS8, k∅d, Ola Ola и другие).

Также выяснилось, что молодые дизайнеры легче перенесли несколько месяцев карантина, чем старожилы фешен-индустрии: последним было сложнее адаптировать уже отлаженные процессы своих брендов к стремительно меняющейся реальности.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Моды
4 из 10

"Несмотря на ряд технологических и организационных проблем, проект удался. Не было почти ни одной задержки, хотя показы были в реальном времени и в Москве, и в Сочи, и в Якутске, и в Джакарте, — подытожил президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский. — Мы вышли из ситуации, когда путешествовать проблематично, но представить новые коллекции необходимо".

По его словам, сотрудничество с опытными дизайнерами остается приоритетом для MBFW Russia, но не менее важно продвигать молодых. В расписании действительно хватало новичков: многие получили гранты от организаторов на проведение показа (Lokoto, Marfa Fedorova, Lubovi, BUTS8, k∅d, Ola Ola и другие).

Также выяснилось, что молодые дизайнеры легче перенесли несколько месяцев карантина, чем старожилы фешен-индустрии: последним было сложнее адаптировать уже отлаженные процессы своих брендов к стремительно меняющейся реальности.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Victor Boyko

Открыл MBFW один из самых известных российских дизайнеров Игорь Чапурин. Он представил 38 базовых образов, в которых нашли отражение ключевые тренды: были и блузы с пышными викторианскими оборками, и жакеты с огромными плечами, и кожаные плащи, и летящие шелковые платья.

"То, что традиционный показ — это несколько устаревшее явление, понятно давно. Однако лучшего формата презентации коллекции пока не придумали. Ведь дефиле — прежде всего бизнес-мероприятие: одежду смотрят байеры, журналисты, клиенты", — ответил Чапурин на вопрос о том, почему же он не ушел в онлайн. В новом сезоне, по его мнению, must have станут брюки-палаццо, юбки и аксессуары с бахромой, цепи на обуви, одежде и сумках.

Mercedes Benz Fashion Week Russia
5 из 10

Открыл MBFW один из самых известных российских дизайнеров Игорь Чапурин. Он представил 38 базовых образов, в которых нашли отражение ключевые тренды: были и блузы с пышными викторианскими оборками, и жакеты с огромными плечами, и кожаные плащи, и летящие шелковые платья.

"То, что традиционный показ — это несколько устаревшее явление, понятно давно. Однако лучшего формата презентации коллекции пока не придумали. Ведь дефиле — прежде всего бизнес-мероприятие: одежду смотрят байеры, журналисты, клиенты", — ответил Чапурин на вопрос о том, почему же он не ушел в онлайн. В новом сезоне, по его мнению, must have станут брюки-палаццо, юбки и аксессуары с бахромой, цепи на обуви, одежде и сумках.

© Victor Boyko
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Дефиле марки "o5o" напоминало настоящий праздник: обилие пайеток, нежно-зефирные оттенки и гипертрофированные пропорции. В новой коллекции дизайнер Мария Саввина исследовала цифровое кочевничество — digital nomadism.

"Я вдохновлялась эстетикой Севера, своей родины: цветами рассвета, отражающегося на снежном горизонте".

Модели ходили на фоне рассветного градиента под электронные биты Uraan, в которые вплетались звуки горлового пения и якутского инструмента хомус. "В эпоху глобализации и повышенной мобильности мы часто забываем, откуда происходим, свое наследие", — отмечает Саввина.

И добавляет: "Сущность моды в том, что она быстротечна и в каждом сезоне умирает и перерождается заново. Пандемия внесла коррективы, но фешен всегда будет отражением современности".

Mercedes-Benz Fashion Week Russia
6 из 10

Дефиле марки "o5o" напоминало настоящий праздник: обилие пайеток, нежно-зефирные оттенки и гипертрофированные пропорции. В новой коллекции дизайнер Мария Саввина исследовала цифровое кочевничество — digital nomadism.

"Я вдохновлялась эстетикой Севера, своей родины: цветами рассвета, отражающегося на снежном горизонте".

Модели ходили на фоне рассветного градиента под электронные биты Uraan, в которые вплетались звуки горлового пения и якутского инструмента хомус. "В эпоху глобализации и повышенной мобильности мы часто забываем, откуда происходим, свое наследие", — отмечает Саввина.

И добавляет: "Сущность моды в том, что она быстротечна и в каждом сезоне умирает и перерождается заново. Пандемия внесла коррективы, но фешен всегда будет отражением современности".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Известный мастер, Юлия Далакян, создала гардероб для отпуска на европейских курортах и для вечеринок у бассейна, по которым мы все так соскучились за время карантина и закрытых границ. Огромные соломенные шляпы в стиле Jacquemus, шелк и шифон, обилие сочных цветов — хочется верить, что будет возможность это носить следующим летом.

Показ состоял из трех блоков: сначала яркие однотонные вещи, затем геометрические принты и сочетание черного и белого, а в конце шоу на подиум вышли модели в шифоновых платьях с абстрактными узорами.

Модели демонстрируют одежду из коллекции Julia Dalakian в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia
7 из 10

Известный мастер, Юлия Далакян, создала гардероб для отпуска на европейских курортах и для вечеринок у бассейна, по которым мы все так соскучились за время карантина и закрытых границ. Огромные соломенные шляпы в стиле Jacquemus, шелк и шифон, обилие сочных цветов — хочется верить, что будет возможность это носить следующим летом.

Показ состоял из трех блоков: сначала яркие однотонные вещи, затем геометрические принты и сочетание черного и белого, а в конце шоу на подиум вышли модели в шифоновых платьях с абстрактными узорами.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© кадр из видео Svarka

У SVARKA получилось создать особую атмосферу, хотя многие гости признавались, что организаторы переборщили с тревожностью, которой в воздухе витает и так достаточно. Дизайнеры бренда Татьяна Глебова и Лейла Насрутинова говорят, что коллекцию "Шестая ночь" готовили еще к прошлому сезону: "Тогда COVID-19 был для нас какой-то непонятной заграничной историей. И мы до последнего надеялись, что в стране ничего не изменится, но в итоге все планы сорвались".

Они все же устроили показ. "Эти вещи мы создавали для офлайн-формата. Только так они могут вызвать у зрителя настоящие эмоции и мурашки по коже".

В коллекции — весь спектр персонажей из созданного дизайнерами "Города грехов": милитаризированные красавцы, холодные ученые, чудаковатые и безразличные ко всему доктора и медсестры, а также "киберпастырь", напоминающий жителям о душе и совести.

Показ бренда Svarka в рамках MBFW Russia 2020
8 из 10

У SVARKA получилось создать особую атмосферу, хотя многие гости признавались, что организаторы переборщили с тревожностью, которой в воздухе витает и так достаточно. Дизайнеры бренда Татьяна Глебова и Лейла Насрутинова говорят, что коллекцию "Шестая ночь" готовили еще к прошлому сезону: "Тогда COVID-19 был для нас какой-то непонятной заграничной историей. И мы до последнего надеялись, что в стране ничего не изменится, но в итоге все планы сорвались".

Они все же устроили показ. "Эти вещи мы создавали для офлайн-формата. Только так они могут вызвать у зрителя настоящие эмоции и мурашки по коже".

В коллекции — весь спектр персонажей из созданного дизайнерами "Города грехов": милитаризированные красавцы, холодные ученые, чудаковатые и безразличные ко всему доктора и медсестры, а также "киберпастырь", напоминающий жителям о душе и совести.

© кадр из видео Svarka
© РИА Новости / Антон Денисов

Несмотря на тяжелые времена, участник экспертной комиссии MBFW, фешен-журналист и автор телеграм-канала Саша Амато настроен оптимистично.

"По моде пандемия ударила сильно: резко сократился поток клиентов, застопорился естественный цикл fashion weeks и продаж, распались цепочки поставок. Это как нарушение обмена веществ в организме. Но давно пора было, если честно, заняться его здоровьем — вот и возможность подвернулась". По его словам, теперь установка — на медленную моду.

"Думаю, будем видеть больше архивных таби Margiela, футболок Vivienne Westwood из 90-х годов и крафтовой малоизвестной ювелирки". А еще скандинавскую моду, уверен он, наконец активно примут в России.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia
9 из 10

Несмотря на тяжелые времена, участник экспертной комиссии MBFW, фешен-журналист и автор телеграм-канала Саша Амато настроен оптимистично.

"По моде пандемия ударила сильно: резко сократился поток клиентов, застопорился естественный цикл fashion weeks и продаж, распались цепочки поставок. Это как нарушение обмена веществ в организме. Но давно пора было, если честно, заняться его здоровьем — вот и возможность подвернулась". По его словам, теперь установка — на медленную моду.

"Думаю, будем видеть больше архивных таби Margiela, футболок Vivienne Westwood из 90-х годов и крафтовой малоизвестной ювелирки". А еще скандинавскую моду, уверен он, наконец активно примут в России.

© РИА Новости / Антон Денисов
© пресс-служба ELENA SOUPROUN

С Амато соглашается его коллега, обозреватель моды в Vogue Россия и автор телеграм-канала Front Fashion Ольга Михайловская: "Мне кажется, пандемия ударила по моде больно, но не смертельно. И даже, как ни странно, дала шанс мелким маркам и производствам".

На вопрос, что будет остромодным в следующем сезоне, Ольга отвечает: "Я понятие must have вообще терпеть не могу. Никто ничего не must! В моде все должно быть только по любви. А это всегда очень личное".

Так что одевайтесь, как нравится, — без оглядки на тренды. Теперь к этому призывают даже модные критики.

Mercedes Benz Fashion Week Russia
10 из 10

С Амато соглашается его коллега, обозреватель моды в Vogue Россия и автор телеграм-канала Front Fashion Ольга Михайловская: "Мне кажется, пандемия ударила по моде больно, но не смертельно. И даже, как ни странно, дала шанс мелким маркам и производствам".

На вопрос, что будет остромодным в следующем сезоне, Ольга отвечает: "Я понятие must have вообще терпеть не могу. Никто ничего не must! В моде все должно быть только по любви. А это всегда очень личное".

Так что одевайтесь, как нравится, — без оглядки на тренды. Теперь к этому призывают даже модные критики.

© пресс-служба ELENA SOUPROUN
 
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