В Минске задержали съемочную группу телеканала Sky news
18:28 24.10.2020 (обновлено: 18:42 24.10.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 24 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали съемочную группу британского телеканала Sky News, сообщила в субботу Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
Согласно этим данным, задержана гражданка Великобритании Даяна Магней, а также двое ее местных коллег - Анастасия Леонова и Вадим Нечаев.
"Сейчас они находятся в Советском РУВД", - уточнили в БАЖ.
Отмечается, что британская журналистка имеет аккредитацию белорусского МИД. Съемочную группу задержали на улице Якуба Коласа в центре белорусской столицы, при каких обстоятельствах - не уточняется.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
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