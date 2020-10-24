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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201024/minsk-1581359873.html
В Минске задержали съемочную группу телеканала Sky news
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали съемочную группу британского телеканала Sky News, сообщила в субботу Белорусская ассоциация... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T18:28
2020-10-24T18:42
протесты в белоруссии
sky news (телеканал)
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> задержали съемочную группу британского телеканала Sky News, сообщила в субботу Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).Согласно этим данным, задержана гражданка <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> Даяна Магней, а также двое ее местных коллег - Анастасия Леонова и Вадим Нечаев."Сейчас они находятся в <a href="http://ria.ru/location_Sovetskijj/" target="_blank" data-auto="true">Советском</a> РУВД", - уточнили в БАЖ.Отмечается, что британская журналистка имеет аккредитацию белорусского МИД. Съемочную группу задержали на улице Якуба Коласа в центре белорусской столицы, при каких обстоятельствах - не уточняется.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581336150.html
https://ria.ru/20201020/protesty-1580687001.html
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sky news (телеканал), минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали съемочную группу телеканала Sky news

18:28 24.10.2020 (обновлено: 18:42 24.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 24 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали съемочную группу британского телеканала Sky News, сообщила в субботу Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
Согласно этим данным, задержана гражданка Великобритании Даяна Магней, а также двое ее местных коллег - Анастасия Леонова и Вадим Нечаев.
"Сейчас они находятся в Советском РУВД", - уточнили в БАЖ.
Отмечается, что британская журналистка имеет аккредитацию белорусского МИД. Съемочную группу задержали на улице Якуба Коласа в центре белорусской столицы, при каких обстоятельствах - не уточняется.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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Протесты в БелоруссииSky News (телеканал)МинскБелоруссияВ мире
 
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