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https://ria.ru/20201024/medvedev-1581299931.html
Медведев заявил об угрозе превращения ООН в "клуб демократических наций"
Попытки подорвать роль ООН и создать вместо нее "сообщество демократических наций" вызывают у России настороженность. Об этом заявил зампред Совета безопасности РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:12
2020-10-24T14:25
дмитрий медведев
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Попытки подорвать роль ООН и создать вместо нее "сообщество демократических наций" вызывают у России настороженность. Об этом заявил зампред Совета безопасности <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>.Экс-президент подчеркнул, что никакие другие международные организации, а тем более военные альянсы не могут поколебать монополию уставных органов ООН на выражение воли мирового сообщества. В то же время США и их союзники по НАТО, как заметил Медведев, продолжают предпринимать "грубые попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств"."Размывание ответственности за глобальную безопасность, попытки различных организаций и отдельных держав расклеивать ярлыки на государства и правительства, вершить судьбы мира неизбежно отбросят нас на десятилетия назад", — убежден Медведев.По его словам, как правило, лишь согласованная оценка Совбеза ООН позволяет "понять, кто прав, а кто виноват, кто агрессор, а кто — жертва агрессии".О сокращении вооруженийМедведев указал, что одной из главных задач ООН считается разоружение, сокращение и ликвидация всех запасов оружия массового уничтожения, и напомнил, что Россия рассчитывает на проведение очного саммита стран "ядерной пятерки". Туда также входят США, Великобритания, Франция и Китай.По словам экс-главы государства, "оперативного решения" требует и вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Медведев подчеркнул, что позиция России по этому вопросу уже сформулирована.Кроме того, он указал на необходимость снизить риски возникновения новых угроз.О задачах ООН в период пандемииМедведев заявил, что вызванный пандемией коронавируса мировой экономический спад вынудил государства переосмыслить ценности и сделать приоритетом защиту жизни и здоровья людей.По оценке зампреда Совбеза, именно сильные государства, способные быстро мобилизовать экономику и политические институты, успешно справились с последствиями пандемии. В нынешних условиях, как заметил Медведев, им необходимо обеспечить беспрепятственные поставки продовольствия, оборудования и технологий на наиболее пострадавшие территории. Так, во время пандемии Россия помогала Венесуэле, Ирану и ряду других стран, предоставляя медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Российские военнослужащие были задействованы в оказании медицинской помощи в Италии, гуманитарные мероприятия продолжаются в Сирии. "Россия последовательно выступает с предложениями о всеобщем отказе от применения торговых и финансовых рестрикций к гуманитарным поставкам. Никакие политические соображения не могут мешать сотрудничеству для спасения жизней", — отметил Медведев.<strong><a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201019/oon-1580470607.html
https://ria.ru/20200924/dsnv-3-1577673332.html
https://ria.ru/20201024/neravenstvo-1581300725.html
Этот клуб уже сформировался. Россия на ленточке. С такой беззубой внешней политикой и такими руководителями как сам Медведев, с Россией перестали считаться.
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Глашатай банальностей!
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дмитрий медведев, оон, в мире

Медведев заявил об угрозе превращения ООН в "клуб демократических наций"

08:12 24.10.2020 (обновлено: 14:25 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Роман Махмутов
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Попытки подорвать роль ООН и создать вместо нее "сообщество демократических наций" вызывают у России настороженность. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Такого рода идеи не объединяют, а разделяют человечество, способствуют нагнетанию международной напряженности и в конечном счете ведут к прямым конфликтам", — написал Медведев в статье, приуроченной к 75-летнему юбилею ООН и опубликованной на сайте телеканала RT.

Экс-президент подчеркнул, что никакие другие международные организации, а тем более военные альянсы не могут поколебать монополию уставных органов ООН на выражение воли мирового сообщества. В то же время США и их союзники по НАТО, как заметил Медведев, продолжают предпринимать "грубые попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств".
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"Размывание ответственности за глобальную безопасность, попытки различных организаций и отдельных держав расклеивать ярлыки на государства и правительства, вершить судьбы мира неизбежно отбросят нас на десятилетия назад", — убежден Медведев.
По его словам, как правило, лишь согласованная оценка Совбеза ООН позволяет "понять, кто прав, а кто виноват, кто агрессор, а кто — жертва агрессии".

"В противном случае в условиях информационных вбросов, фальсификации фактов, методов гибридной войны есть риск, что черное будет выдаваться за белое, неправовое станет законным, правду спрячут за красивой телевизионной картинкой или постами в социальных сетях".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ
Дмитрий Медведев
заместитель председателя Совета безопасности России

О сокращении вооружений

Медведев указал, что одной из главных задач ООН считается разоружение, сокращение и ликвидация всех запасов оружия массового уничтожения, и напомнил, что Россия рассчитывает на проведение очного саммита стран "ядерной пятерки". Туда также входят США, Великобритания, Франция и Китай.
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По словам экс-главы государства, "оперативного решения" требует и вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Медведев подчеркнул, что позиция России по этому вопросу уже сформулирована.
Кроме того, он указал на необходимость снизить риски возникновения новых угроз.

"В этом ключе Россия объявила мораторий на развертывание новых ракетных систем в Европе и других регионах. Рассчитываем на встречные шаги наших западных партнеров. Также выступаем за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса", — отметил Дмитрий Медведев.

О задачах ООН в период пандемии

Медведев заявил, что вызванный пандемией коронавируса мировой экономический спад вынудил государства переосмыслить ценности и сделать приоритетом защиту жизни и здоровья людей.

"Эпидемия COVID-19 отчетливо показала, что сами по себе политические свободы не могут спасти жизни людей. Для этого нужны эффективная и доступная система медицинской помощи и социальной защиты, общегосударственные программы обеспечения санитарной безопасности, предельная координация усилий всех уровней публичной власти".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС
Дмитрий Медведев
По оценке зампреда Совбеза, именно сильные государства, способные быстро мобилизовать экономику и политические институты, успешно справились с последствиями пандемии.
В нынешних условиях, как заметил Медведев, им необходимо обеспечить беспрепятственные поставки продовольствия, оборудования и технологий на наиболее пострадавшие территории. Так, во время пандемии Россия помогала Венесуэле, Ирану и ряду других стран, предоставляя медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Российские военнослужащие были задействованы в оказании медицинской помощи в Италии, гуманитарные мероприятия продолжаются в Сирии.
"Россия последовательно выступает с предложениями о всеобщем отказе от применения торговых и финансовых рестрикций к гуманитарным поставкам. Никакие политические соображения не могут мешать сотрудничеству для спасения жизней", — отметил Медведев.
Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева >>
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