https://ria.ru/20201024/medvedev-1581299931.html

Медведев заявил об угрозе превращения ООН в "клуб демократических наций"

Попытки подорвать роль ООН и создать вместо нее "сообщество демократических наций" вызывают у России настороженность. Об этом заявил зампред Совета безопасности РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:12

2020-10-24T08:12

2020-10-24T14:25

дмитрий медведев

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Попытки подорвать роль ООН и создать вместо нее "сообщество демократических наций" вызывают у России настороженность. Об этом заявил зампред Совета безопасности <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>.Экс-президент подчеркнул, что никакие другие международные организации, а тем более военные альянсы не могут поколебать монополию уставных органов ООН на выражение воли мирового сообщества. В то же время США и их союзники по НАТО, как заметил Медведев, продолжают предпринимать "грубые попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств"."Размывание ответственности за глобальную безопасность, попытки различных организаций и отдельных держав расклеивать ярлыки на государства и правительства, вершить судьбы мира неизбежно отбросят нас на десятилетия назад", — убежден Медведев.По его словам, как правило, лишь согласованная оценка Совбеза ООН позволяет "понять, кто прав, а кто виноват, кто агрессор, а кто — жертва агрессии".О сокращении вооруженийМедведев указал, что одной из главных задач ООН считается разоружение, сокращение и ликвидация всех запасов оружия массового уничтожения, и напомнил, что Россия рассчитывает на проведение очного саммита стран "ядерной пятерки". Туда также входят США, Великобритания, Франция и Китай.По словам экс-главы государства, "оперативного решения" требует и вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Медведев подчеркнул, что позиция России по этому вопросу уже сформулирована.Кроме того, он указал на необходимость снизить риски возникновения новых угроз.О задачах ООН в период пандемииМедведев заявил, что вызванный пандемией коронавируса мировой экономический спад вынудил государства переосмыслить ценности и сделать приоритетом защиту жизни и здоровья людей.По оценке зампреда Совбеза, именно сильные государства, способные быстро мобилизовать экономику и политические институты, успешно справились с последствиями пандемии. В нынешних условиях, как заметил Медведев, им необходимо обеспечить беспрепятственные поставки продовольствия, оборудования и технологий на наиболее пострадавшие территории. Так, во время пандемии Россия помогала Венесуэле, Ирану и ряду других стран, предоставляя медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Российские военнослужащие были задействованы в оказании медицинской помощи в Италии, гуманитарные мероприятия продолжаются в Сирии. "Россия последовательно выступает с предложениями о всеобщем отказе от применения торговых и финансовых рестрикций к гуманитарным поставкам. Никакие политические соображения не могут мешать сотрудничеству для спасения жизней", — отметил Медведев.<strong><a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева >></a></strong>

https://ria.ru/20201019/oon-1580470607.html

https://ria.ru/20200924/dsnv-3-1577673332.html

https://ria.ru/20201024/neravenstvo-1581300725.html

Арсений Новиков Этот клуб уже сформировался. Россия на ленточке. С такой беззубой внешней политикой и такими руководителями как сам Медведев, с Россией перестали считаться. 49

Ирек Ганеев Глашатай банальностей! 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, оон, в мире