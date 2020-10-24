https://ria.ru/20201024/krasnaya-ikra-1581198240.html

Большая икра: в России взлетели цены на главный новогодний продукт

Оптовые цены на красную икру увеличились осенью почти на треть, следом подтянулись и розничные. Сказался внезапно скудный улов лососевых на Камчатке — такого не РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:00

2020-10-24T08:00

2020-10-24T08:00

красная икра

цены

рыбная ассоциация

новый год

продукты

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская.</strong> Оптовые цены на красную икру увеличились осенью почти на треть, следом подтянулись и розничные. Сказался внезапно скудный улов лососевых на Камчатке — такого не случалось лет десять. На сколько подорожает праздничное застолье — в материале РИА Новости.Путина провалиласьНа Дальнем Востоке планировали добыть примерно 240 тысяч тонн тихоокеанского лосося, но удалось заготовить лишь около 180. Для сравнения, в 2018-м было 483 тысячи."В этом году рыболовы столкнулись с очень низким выловом, и это почему-то не предсказали, хотя в последние десять лет прогнозы были достаточно точными", — говорит Полина Кирова, руководитель аналитического агентства "Рыбсеть".Цены подскочилиВылов — основной фактор, влияющий на цены. "Надо понимать, что рыбаки ориентировались на больший объем, а рыбы добыли меньше: то есть они не компенсируют затраты. Цены прошлого года не устоят", — сообщил вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбной ассоциации) Александр Фомин."В рознице красная икра сейчас стоит в среднем пять тысяч за килограмм. И это гораздо больше, чем в прошлом году. Даже ястык (замороженная икра как полуфабрикат), который обычно был дешевой альтернативой, подорожал процентов на 70", — уточнила Кирова. Свою роль сыграли и аукционы по продаже части вылова в Японию и Китай: слабый рубль сделал экспорт более выгодным.Но есть и другие причины, объяснил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Он напомнил о снижении цен на красную икру в десятых годах, обусловленном не столько большим выловом лососевых, сколько появлением на рынке фирм -"прокладок". Они работали с предприятиями, использующими специальный фискальный режим — единый сельскохозяйственный налог."Этот канал поставки действовал без НДС, поэтому икра была дешевле на 18 процентов. По разным оценкам, "серый" сегмент занимал 15-20 процентов рынка. В прошлом году ФНС России начала большую работу по "обелению". Доля продукции с НДС увеличилась, и она, естественно, дороже", — отметил собеседник агентства.Дефицита не будетНесмотря на низкий улов, дефицита красной икры, как уверяют в отрасли, опасаться не следует. В Рыбной ассоциации потребность внутреннего рынка оценили примерно в 15 тысяч тонн в год, поэтому добытого вполне хватит, чтобы удовлетворить спрос. К тому же икра не продукт первой необходимости.При прогнозируемом Росрыболовством вылове лососевых красной икры будет 14-15 тысяч тонн, и это естественный для российского рынка объем, подтвердили в ВАРПЭ. С 2009-го этот показатель колеблется от 15 до 20 тысяч тонн. В прошлом году было 19,3 тысячи."Поэтому есть смысл закупиться заранее, так как качественного сырья на рынке практически нет. Выловили очень мало и то, что могли продать с более привлекательной маржой и на валюту, уже продали. Остатки обойдутся дороже", — считает Кирова.Впрочем, игроки рынка дальнейшего роста цен не ждут. Так, по мнению Александра Новикова, владельца ГК "Русский икорный дом", предновогоднего подорожания не будет: объемы известны, и нынешний ценник полностью отражает ситуацию, сложившуюся из-за провального сезона. "Возможно, при фактическом дефиците сырья компании сыграют на повышение, но это произойдет не сейчас, а ближе к новому урожаю — весной следующего года", — указывает Новиков.Еще один аргумент в пользу того, чтобы не торопиться с покупкой икры, — акции и скидки, которые запустят ретейлеры в разгар высокого икорного сезона, с начала декабря.

https://ria.ru/20200929/maslo-1577912723.html

https://ria.ru/20200925/promysel-1577786627.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/ikra-1580174249.html

https://ria.ru/20201022/ikra-1580931812.html

Дмитрий Жарков Походу наша икорка за бугор ушла. Спасибо Путину за дешёвый рубль. Очень эффективная у нас экономика. 52

plastik2002 Интересно, а кто в стране сомневался, что цены на любые товары повысятся к новому году? И болтология о трудностях, здесь ни при чем... 42

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красная икра, цены, рыбная ассоциация, новый год, продукты, экономика