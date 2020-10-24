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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581349938.html
Вирусолог оценил риск возникновения опасных мутаций коронавируса
Член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев оценил способность... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T17:00
2020-10-24T17:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор зуев
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института им. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зуев</a> оценил способность коронавируса мутировать в новую, более сложную и опасную для человека форму."Учитывая его широчайшее распространение, он будет подвергаться изменениям. В какую сторону — сказать трудно",&nbsp; - сказал ученый в интервью <a href="https://www.pnp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Парламентской газете".</a>Он подчеркнул, что необходимо подготовиться к любому развитию событий, чтобы не столкнуться с неожиданными обстоятельствами.Кроме того, по словам вирусолога, с момента появления коронавируса прошло слишком мало времени, чтобы исследователи могли сделать существенные выводы."Мы имеем дело с этим возбудителем десять месяцев — это крайне мало. Вопросов больше, чем ответов",&nbsp; - отметил Зуев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581312604.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, здоровье - общество

Вирусолог оценил риск возникновения опасных мутаций коронавируса

17:00 24.10.2020
 
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев оценил способность коронавируса мутировать в новую, более сложную и опасную для человека форму.
"Учитывая его широчайшее распространение, он будет подвергаться изменениям. В какую сторону — сказать трудно",  - сказал ученый в интервью "Парламентской газете".
Он подчеркнул, что необходимо подготовиться к любому развитию событий, чтобы не столкнуться с неожиданными обстоятельствами.
Кроме того, по словам вирусолога, с момента появления коронавируса прошло слишком мало времени, чтобы исследователи могли сделать существенные выводы.
"Мы имеем дело с этим возбудителем десять месяцев — это крайне мало. Вопросов больше, чем ответов",  - отметил Зуев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ЗуевЗдоровье - Общество
 
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