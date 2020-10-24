https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581349938.html

Вирусолог оценил риск возникновения опасных мутаций коронавируса

Член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев оценил способность... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T17:00

2020-10-24T17:00

2020-10-24T17:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор зуев

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института им. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зуев</a> оценил способность коронавируса мутировать в новую, более сложную и опасную для человека форму."Учитывая его широчайшее распространение, он будет подвергаться изменениям. В какую сторону — сказать трудно", - сказал ученый в интервью <a href="https://www.pnp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Парламентской газете".</a>Он подчеркнул, что необходимо подготовиться к любому развитию событий, чтобы не столкнуться с неожиданными обстоятельствами.Кроме того, по словам вирусолога, с момента появления коронавируса прошло слишком мало времени, чтобы исследователи могли сделать существенные выводы."Мы имеем дело с этим возбудителем десять месяцев — это крайне мало. Вопросов больше, чем ответов", - отметил Зуев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581312604.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, здоровье - общество