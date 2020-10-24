https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581347446.html

В препарате от гриппа нашли противокоронавирусные свойства

Подмосковные фармацевты обнаружили в лекарствах от гриппа действующее вещество, способное бороться с коронавирусом, передает телеканал "360". РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T16:33

2020-10-24T16:33

2020-10-24T16:48

коронавирус covid-19

химки

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Подмосковные фармацевты обнаружили в лекарствах от гриппа действующее вещество, способное бороться с коронавирусом, передает телеканал <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360"</a>.Специалисты из <a href="http://ria.ru/location_KHimki/" target="_blank" data-auto="true">Химок</a> выяснили, что апротинин, который применяют в препаратах от гриппа, ОРВИ и в лекарствах для лечения проблем с поджелудочной железой, поможет при профилактике COVID-19. Новый препарат планируют выпускать в виде назального спрея.Она уточнила, что медперсонал клиники московского медуниверситета в течение трех месяцев использовал препарат и не заразился, несмотря на работу в "красной" зоне с коронавирусными больными.Якубова предупредила, что не стоит сразу бежать в аптеку и покупать лекарства, включающие это вещество. Она отметила, что необходимо масштабное исследование. Оно запланировано на ближайшие месяцы. Ожидается, что препарат появится на рынке уже весной.В России за сутки выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, 25 525 пациентов умерли, выздоровел 1 119 251 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/koronavirus-1581317559.html

Я В ТАНКЕ Какой страшный вирус, что в нос побрызгал и все прошло. 34

Максим Арансон вот ак раз в этом я не сомневался -препараты против гриппа будут эффективны и проитв "корово-вороны". Только не какой-нибудь арбидол, а надежные вещи типа римантадина. И конечно, в комплексе, а не отдельно. Давно известная "тройка", т.е противовирусное-имуномодуляторы-аскорбинка - не подведет. Тогда зачем чудовищно дорогие "лекарства" с недоказанной эффективностью??? 31

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химки

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, химки