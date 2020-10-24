Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581347446.html
В препарате от гриппа нашли противокоронавирусные свойства
Подмосковные фармацевты обнаружили в лекарствах от гриппа действующее вещество, способное бороться с коронавирусом, передает телеканал "360". РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T16:33
2020-10-24T16:48
коронавирус covid-19
химки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149258/44/1492584475_0:98:3295:1951_1400x0_80_0_0_aca6a41c5aa9db7cc8d6aeeaedd28c32.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Подмосковные фармацевты обнаружили в лекарствах от гриппа действующее вещество, способное бороться с коронавирусом, передает телеканал <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360"</a>.Специалисты из <a href="http://ria.ru/location_KHimki/" target="_blank" data-auto="true">Химок</a> выяснили, что апротинин, который применяют в препаратах от гриппа, ОРВИ и в лекарствах для лечения проблем с поджелудочной железой, поможет при профилактике COVID-19. Новый препарат планируют выпускать в виде назального спрея.Она уточнила, что медперсонал клиники московского медуниверситета в течение трех месяцев использовал препарат и не заразился, несмотря на работу в "красной" зоне с коронавирусными больными.Якубова предупредила, что не стоит сразу бежать в аптеку и покупать лекарства, включающие это вещество. Она отметила, что необходимо масштабное исследование. Оно запланировано на ближайшие месяцы. Ожидается, что препарат появится на рынке уже весной.В России за сутки выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, 25 525 пациентов умерли, выздоровел 1 119 251 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201024/koronavirus-1581317559.html
Какой страшный вирус, что в нос побрызгал и все прошло.
34
вот ак раз в этом я не сомневался -препараты против гриппа будут эффективны и проитв "корово-вороны". Только не какой-нибудь арбидол, а надежные вещи типа римантадина. И конечно, в комплексе, а не отдельно. Давно известная "тройка", т.е противовирусное-имуномодуляторы-аскорбинка - не подведет. Тогда зачем чудовищно дорогие "лекарства" с недоказанной эффективностью???
31
10
химки
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149258/44/1492584475_283:0:3014:2048_1400x0_80_0_0_077970ef337806df90db759f2d301ae9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, химки

В препарате от гриппа нашли противокоронавирусные свойства

16:33 24.10.2020 (обновлено: 16:48 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроизводство лекарственных препаратов
Производство лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Подмосковные фармацевты обнаружили в лекарствах от гриппа действующее вещество, способное бороться с коронавирусом, передает телеканал "360".
Специалисты из Химок выяснили, что апротинин, который применяют в препаратах от гриппа, ОРВИ и в лекарствах для лечения проблем с поджелудочной железой, поможет при профилактике COVID-19. Новый препарат планируют выпускать в виде назального спрея.

"Человек будет применять назальный спрей несколько раз в день. Безопасность апротинина давно изучена", — рассказала медицинский директор группы компаний "ХимРар" Елена Якубова.

Она уточнила, что медперсонал клиники московского медуниверситета в течение трех месяцев использовал препарат и не заразился, несмотря на работу в "красной" зоне с коронавирусными больными.
Якубова предупредила, что не стоит сразу бежать в аптеку и покупать лекарства, включающие это вещество. Она отметила, что необходимо масштабное исследование. Оно запланировано на ближайшие месяцы. Ожидается, что препарат появится на рынке уже весной.
Учёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 11:12
Вирусолог назвал самых опасных переносчиков коронавируса
В России за сутки выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, 25 525 пациентов умерли, выздоровел 1 119 251 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить10
Коронавирус COVID-19Химки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
00:42Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
00:31Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
00:26СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
23:53Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
23:46В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
23:39Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
23:09В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
23:06В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
22:48К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
22:46В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
22:40Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
22:39В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
22:35В Чечне потушили пожар на автозаправке
22:32Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
22:30МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
22:20Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
21:56Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
21:52Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
21:47Стало известно о состоянии моряков с танкера, где прогремели взрывы
Лента новостейМолния