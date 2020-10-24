https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581330302.html

В США за сутки зафиксировали 83,7 тысячи случаев заболевания COVID-19

Рекордные 83 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в США, еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T13:21

2020-10-24T13:21

2020-10-24T13:23

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Рекордные 83 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Это был рекордный с июля показатель, до этого максимальное число случаев выявили в США в июле - более 77 тысяч заражений.По данным университета, за минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 83 757 случаев заражения, 943 человека скончались.Днем ранее эти показатели составляли 71 671 и 856 соответственно.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 8 493 747 случаев заражения коронавирусом, скончались почти 224 тысячи человек. Излечились почти 3,4 миллиона заразившихся.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире