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В США за сутки зафиксировали 83,7 тысячи случаев заболевания COVID-19
Рекордные 83 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в США, еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T13:21
2020-10-24T13:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сша
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Рекордные 83 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Это был рекордный с июля показатель, до этого максимальное число случаев выявили в США в июле - более 77 тысяч заражений.По данным университета, за минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 83 757 случаев заражения, 943 человека скончались.Днем ранее эти показатели составляли 71 671 и 856 соответственно.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 8 493 747 случаев заражения коронавирусом, скончались почти 224 тысячи человек. Излечились почти 3,4 миллиона заразившихся.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире

В США за сутки зафиксировали 83,7 тысячи случаев заболевания COVID-19

13:21 24.10.2020 (обновлено: 13:23 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Рекордные 83 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в США, еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Это был рекордный с июля показатель, до этого максимальное число случаев выявили в США в июле - более 77 тысяч заражений.
По данным университета, за минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 83 757 случаев заражения, 943 человека скончались.
Днем ранее эти показатели составляли 71 671 и 856 соответственно.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 8 493 747 случаев заражения коронавирусом, скончались почти 224 тысячи человек. Излечились почти 3,4 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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