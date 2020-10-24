https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581312604.html

Вирусолог рассказал об опасном и неконтролируемом источнике СOVID-19

Член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T10:22

2020-10-24T10:22

2020-10-24T15:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор зуев

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог Института имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зуев</a> назвал бессимптомников самыми опасными переносчиками COVID-19.По его словам, называть эту группу людей "переболевшими без симптомов" неверно, поскольку они являются здоровыми вирусоносителями и вирусовыделителями, то есть могут заражать других. Специалист пояснил, что в их организме СOVID-19 сформировал латентную форму инфекции."Переболевшие корью никого не заражают, а они заражают коронавирусом", — подчеркнул он в интервью <a href="https://www.pnp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Парламентской газете"</a>.По мнению Зуева, именно такие носители вируса сегодня "являются скрытыми и неконтролируемыми источниками заражения".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201024/maski-1581303947.html

Антивирус Долго еще мозги будут парить этим фуфлом? 48

Александр Hristich я вот одного не могу понять- КАК смертельноопасная болезнь проходит БЕЗ симптомов и человек НЕ умерает? 26

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, здоровье - общество