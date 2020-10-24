https://ria.ru/20201024/kiberbezopasnost-1581300883.html

Медведев призвал к договору по кибербезопасности на площадке ООН

Архитектура международной кибербезопасности должна отвечать современным вызовам и учитывать перспективы технологического прогресса, структуры ООН могут... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:22

2020-10-24T08:22

2020-10-24T08:22

кибербезопасность

дмитрий медведев

оон

безопасность

политика

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Архитектура международной кибербезопасности должна отвечать современным вызовам и учитывать перспективы технологического прогресса, структуры <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> могут выступить площадкой для принятия универсального международного договора по обеспечению безопасности в глобальном информпространстве, говорится в статье замруководителя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Медведева</a> "75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения".Статья опубликована на <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> телеканала RT."Развитие "цифры", к сожалению, неизбежно влечет и рост числа преступлений в информационной среде (которые, отметим, стали гораздо более распространены в период пандемии нового коронавируса)", - отметил Медведев.Он подчеркнул, что Россия неоднократно призывала мировое сообщество договориться о новых механизмах противодействия киберпреступности и обеспечения стабильности информационной среды.Медведев напомнил, что на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подавляющим большинством голосов была принята российская резолюция, которая в том числе создала переговорный механизм для решения проблем международной информационной безопасности."Данная резолюция необходима с учетом того, что вызовы трансграничного характера могут быть эффективно урегулированы только при активном участии всего международного сообщества. Структуры ООН могут выступить площадкой для принятия универсального международного договора, базирующегося на общепризнанных принципах и нормах международного права и отвечающего общим интересам в информационной сфере", - говорится в статье.Такой инструмент, по его словам, "должен способствовать поддержанию международного мира и безопасности и не допускать использования технологий в целях, не согласующихся с международным правом".

https://ria.ru/20201023/khakery-1581133554.html

https://ria.ru/20201017/kiberugroza-1580234968.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кибербезопасность, дмитрий медведев, оон, безопасность, политика