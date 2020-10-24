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Медведев призвал к договору по кибербезопасности на площадке ООН
Архитектура международной кибербезопасности должна отвечать современным вызовам и учитывать перспективы технологического прогресса, структуры ООН могут... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:22
2020-10-24T08:22
кибербезопасность
дмитрий медведев
оон
безопасность
политика
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Архитектура международной кибербезопасности должна отвечать современным вызовам и учитывать перспективы технологического прогресса, структуры <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> могут выступить площадкой для принятия универсального международного договора по обеспечению безопасности в глобальном информпространстве, говорится в статье замруководителя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Медведева</a> "75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения".Статья опубликована на <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> телеканала RT."Развитие "цифры", к сожалению, неизбежно влечет и рост числа преступлений в информационной среде (которые, отметим, стали гораздо более распространены в период пандемии нового коронавируса)", - отметил Медведев.Он подчеркнул, что Россия неоднократно призывала мировое сообщество договориться о новых механизмах противодействия киберпреступности и обеспечения стабильности информационной среды.Медведев напомнил, что на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подавляющим большинством голосов была принята российская резолюция, которая в том числе создала переговорный механизм для решения проблем международной информационной безопасности."Данная резолюция необходима с учетом того, что вызовы трансграничного характера могут быть эффективно урегулированы только при активном участии всего международного сообщества. Структуры ООН могут выступить площадкой для принятия универсального международного договора, базирующегося на общепризнанных принципах и нормах международного права и отвечающего общим интересам в информационной сфере", - говорится в статье.Такой инструмент, по его словам, "должен способствовать поддержанию международного мира и безопасности и не допускать использования технологий в целях, не согласующихся с международным правом".
https://ria.ru/20201023/khakery-1581133554.html
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кибербезопасность, дмитрий медведев, оон, безопасность, политика

Медведев призвал к договору по кибербезопасности на площадке ООН

08:22 24.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Архитектура международной кибербезопасности должна отвечать современным вызовам и учитывать перспективы технологического прогресса, структуры ООН могут выступить площадкой для принятия универсального международного договора по обеспечению безопасности в глобальном информпространстве, говорится в статье замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева "75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения".
Статья опубликована на сайте телеканала RT.

"Принципиальное значение приобретает обеспечение безопасности в глобальном информационном пространстве. Архитектура международной кибербезопасности должна отвечать не только современным вызовам, но и учитывать перспективы технологического прогресса", - говорится в статье.

"Развитие "цифры", к сожалению, неизбежно влечет и рост числа преступлений в информационной среде (которые, отметим, стали гораздо более распространены в период пандемии нового коронавируса)", - отметил Медведев.
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Он подчеркнул, что Россия неоднократно призывала мировое сообщество договориться о новых механизмах противодействия киберпреступности и обеспечения стабильности информационной среды.
Медведев напомнил, что на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подавляющим большинством голосов была принята российская резолюция, которая в том числе создала переговорный механизм для решения проблем международной информационной безопасности.
"Данная резолюция необходима с учетом того, что вызовы трансграничного характера могут быть эффективно урегулированы только при активном участии всего международного сообщества. Структуры ООН могут выступить площадкой для принятия универсального международного договора, базирующегося на общепризнанных принципах и нормах международного права и отвечающего общим интересам в информационной сфере", - говорится в статье.
Такой инструмент, по его словам, "должен способствовать поддержанию международного мира и безопасности и не допускать использования технологий в целях, не согласующихся с международным правом".
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