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Медведев рассказал о ключевой миссии государства
Социальная справедливость не может быть восстановлена только посредством развития рыночной экономики без вмешательства государства, для этого нужно... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:34
2020-10-24T08:34
дмитрий медведев
оон
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Социальная справедливость не может быть восстановлена только посредством развития рыночной экономики без вмешательства государства, для этого нужно ответственное и стабильное правительство, понимание долгосрочных целей развития, считает зампредседателя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Социальную справедливость невозможно восстановить только развитием рыночной экономики без вмешательства государства (согласно концепции Laissez-faire) или щедрыми, но разовыми благотворительными проектами", - написал Медведев в статье, посвященной 75-летию <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, которая опубликована <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">на сайте RT</a>.По его словам, для этого "необходима рука государства, осмысленная бюджетная политика, ответственное и стабильное правительство", понимание долгосрочных целей развития."От государств требуются решительные шаги по адаптации национальных экономических и политических систем к современным вызовам", - пояснил Медведев.Он убежден, что ключевая миссия государства заключается в возможности предоставить каждому гражданину равные возможности для самореализации, сформировать у людей чувства собственного достоинства и уверенности в завтрашнем дне."Технологии стремительно меняются, но человек остается таким же, каким был десятки, сотни и даже тысячи лет назад. В центре его интересов всегда остаются семья, близкие, мечты о лучшем будущем для своих детей, желание быть услышанным и понятым окружающими", - отметил зампред Совбеза РФ.<strong><a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201024/medvedev-1581301376.html
https://ria.ru/20201024/neravenstvo-1581300725.html
https://ria.ru/20201022/putin-1581082559.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дмитрий медведев, оон, общество

Медведев рассказал о ключевой миссии государства

08:34 24.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Социальная справедливость не может быть восстановлена только посредством развития рыночной экономики без вмешательства государства, для этого нужно ответственное и стабильное правительство, понимание долгосрочных целей развития, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Социальную справедливость невозможно восстановить только развитием рыночной экономики без вмешательства государства (согласно концепции Laissez-faire) или щедрыми, но разовыми благотворительными проектами", - написал Медведев в статье, посвященной 75-летию ООН, которая опубликована на сайте RT.
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 08:29
Медведев рассказал о главных вызовах, стоящих перед ООН
По его словам, для этого "необходима рука государства, осмысленная бюджетная политика, ответственное и стабильное правительство", понимание долгосрочных целей развития.
"От государств требуются решительные шаги по адаптации национальных экономических и политических систем к современным вызовам", - пояснил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 08:21
Медведев считает, что пандемия оголила проблемы неравенства в мире
Он убежден, что ключевая миссия государства заключается в возможности предоставить каждому гражданину равные возможности для самореализации, сформировать у людей чувства собственного достоинства и уверенности в завтрашнем дне.
"Технологии стремительно меняются, но человек остается таким же, каким был десятки, сотни и даже тысячи лет назад. В центре его интересов всегда остаются семья, близкие, мечты о лучшем будущем для своих детей, желание быть услышанным и понятым окружающими", - отметил зампред Совбеза РФ.
Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева >>
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Дмитрий МедведевООНОбщество
 
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