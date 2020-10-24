https://ria.ru/20201024/gosudarstvo-1581301699.html

Медведев рассказал о ключевой миссии государства

Социальная справедливость не может быть восстановлена только посредством развития рыночной экономики без вмешательства государства, для этого нужно... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:34

2020-10-24T08:34

2020-10-24T08:34

дмитрий медведев

оон

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Социальная справедливость не может быть восстановлена только посредством развития рыночной экономики без вмешательства государства, для этого нужно ответственное и стабильное правительство, понимание долгосрочных целей развития, считает зампредседателя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Социальную справедливость невозможно восстановить только развитием рыночной экономики без вмешательства государства (согласно концепции Laissez-faire) или щедрыми, но разовыми благотворительными проектами", - написал Медведев в статье, посвященной 75-летию <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, которая опубликована <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">на сайте RT</a>.По его словам, для этого "необходима рука государства, осмысленная бюджетная политика, ответственное и стабильное правительство", понимание долгосрочных целей развития."От государств требуются решительные шаги по адаптации национальных экономических и политических систем к современным вызовам", - пояснил Медведев.Он убежден, что ключевая миссия государства заключается в возможности предоставить каждому гражданину равные возможности для самореализации, сформировать у людей чувства собственного достоинства и уверенности в завтрашнем дне."Технологии стремительно меняются, но человек остается таким же, каким был десятки, сотни и даже тысячи лет назад. В центре его интересов всегда остаются семья, близкие, мечты о лучшем будущем для своих детей, желание быть услышанным и понятым окружающими", - отметил зампред Совбеза РФ.<strong><a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева >></a></strong>

https://ria.ru/20201024/medvedev-1581301376.html

https://ria.ru/20201024/neravenstvo-1581300725.html

https://ria.ru/20201022/putin-1581082559.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, оон, общество