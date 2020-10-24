https://ria.ru/20201024/gospitalizatsiya-1581315734.html

В Москве за сутки госпитализировали 1339 человек с коронавирусом

За последние сутки в Москве госпитализировано 1339 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 299 человек, сообщил в субботу столичный оперативный штаб... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T10:51

2020-10-24T10:51

2020-10-24T10:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> За последние сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> госпитализировано 1339 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 299 человек, сообщил в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтверждено 4453 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1339 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 299 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 9,5% среди заболевших - дети, 43,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,7% – от 46 до 65 лет, еще 11,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия