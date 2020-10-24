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В Подмосковье десятилетний мальчик погиб, катаясь на квадроцикле
Тело десятилетнего мальчика найдено в подмосковных Бронницах рядом с перевернутым квадроциклом, предварительно, ребенок не справился с управлением, сообщили в... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T19:58
2020-10-24T19:58
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Тело десятилетнего мальчика найдено в подмосковных Бронницах рядом с перевернутым квадроциклом, предварительно, ребенок не справился с управлением, сообщили в пресс-службе ГСУСК по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>."В районе города <a href="http://ria.ru/location_Bronnicy/" target="_blank" data-auto="true">Бронницы</a> местный житель обнаружил в поле перевернутый детский квадроцикл, а рядом тело ребенка без признаков жизни", - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что десятилетний мальчик самостоятельно катался на квадроцикле в поле. Во время движения ребенок не справился с управлением и опрокинулся на квадроцикле, от полученных травм мальчик скончался на месте."В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти мальчика", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20190519/1553613230.html
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье десятилетний мальчик погиб, катаясь на квадроцикле

19:58 24.10.2020
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Тело десятилетнего мальчика найдено в подмосковных Бронницах рядом с перевернутым квадроциклом, предварительно, ребенок не справился с управлением, сообщили в пресс-службе ГСУСК по Московской области.
"В районе города Бронницы местный житель обнаружил в поле перевернутый детский квадроцикл, а рядом тело ребенка без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что десятилетний мальчик самостоятельно катался на квадроцикле в поле. Во время движения ребенок не справился с управлением и опрокинулся на квадроцикле, от полученных травм мальчик скончался на месте.
"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти мальчика", - добавляется в сообщении.
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