https://ria.ru/20201024/bronnitsy-1581370860.html

В Подмосковье десятилетний мальчик погиб, катаясь на квадроцикле

Тело десятилетнего мальчика найдено в подмосковных Бронницах рядом с перевернутым квадроциклом, предварительно, ребенок не справился с управлением, сообщили в... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T19:58

2020-10-24T19:58

2020-10-24T19:58

московская область (подмосковье)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Тело десятилетнего мальчика найдено в подмосковных Бронницах рядом с перевернутым квадроциклом, предварительно, ребенок не справился с управлением, сообщили в пресс-службе ГСУСК по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>."В районе города <a href="http://ria.ru/location_Bronnicy/" target="_blank" data-auto="true">Бронницы</a> местный житель обнаружил в поле перевернутый детский квадроцикл, а рядом тело ребенка без признаков жизни", - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что десятилетний мальчик самостоятельно катался на квадроцикле в поле. Во время движения ребенок не справился с управлением и опрокинулся на квадроцикле, от полученных травм мальчик скончался на месте."В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти мальчика", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20190519/1553613230.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия