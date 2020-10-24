https://ria.ru/20201024/blackday-1581352427.html

Рогозин рассказал о черном дне российской космонавтики

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал 24 октября "черным днем" отечественной космонавтики, когда не проводятся ракетные пуски. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T17:19

2020-10-24T17:19

2020-10-24T18:35

риа наука

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Глава "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> назвал 24 октября "черным днем" отечественной космонавтики, когда не проводятся ракетные пуски.Он напомнил, что 60 лет назад в этот день на <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконуре</a> произошла авария с большим количеством жертв. Как отметил глава госкорпорации, среди жертв трагедии был главком <a href="http://ria.ru/organization_RVSN/" target="_blank" data-auto="true">РВСН</a> маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин.Рогозин также рассказал еще об одной аварии, случившейся в этот день три года спустя. Тогда произошел пожар на шахтной пусковой установке ракеты Р-9, погибли восемь человек.

https://ria.ru/20201017/kosmos-1580285129.html

Jo Dee Fostar Черный день российской космонавтики - это день, когда это лицо, не влезающее в кадр, возглавило "Роскосмос". 88

Volli VZ Не черный день, а черные времена настали для советской космонавтики с тех пор, когда ее начали возглавлять дилетанты и бестолочи! Наши отцы и деды после войны, уничтожившей полстраны, через 16 лет запустили человека в космос, а эти, "успешные менеджеры", только и могут что бабло воровать и себя расхваливать! Если так дальше пойдет, в космос в России скоро будут на батуте запускать! 71

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин