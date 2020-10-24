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РИА Наука
https://ria.ru/20201024/blackday-1581352427.html
Рогозин рассказал о черном дне российской космонавтики
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал 24 октября "черным днем" отечественной космонавтики, когда не проводятся ракетные пуски. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T17:19
2020-10-24T18:35
риа наука
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Глава "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> назвал 24 октября "черным днем" отечественной космонавтики, когда не проводятся ракетные пуски.Он напомнил, что 60 лет назад в этот день на <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконуре</a> произошла авария с большим количеством жертв. Как отметил глава госкорпорации, среди жертв трагедии был главком <a href="http://ria.ru/organization_RVSN/" target="_blank" data-auto="true">РВСН</a> маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин.Рогозин также рассказал еще об одной аварии, случившейся в этот день три года спустя. Тогда произошел пожар на шахтной пусковой установке ракеты Р-9, погибли восемь человек.
https://ria.ru/20201017/kosmos-1580285129.html
Черный день российской космонавтики - это день, когда это лицо, не влезающее в кадр, возглавило "Роскосмос".
88
Не черный день, а черные времена настали для советской космонавтики с тех пор, когда ее начали возглавлять дилетанты и бестолочи! Наши отцы и деды после войны, уничтожившей полстраны, через 16 лет запустили человека в космос, а эти, "успешные менеджеры", только и могут что бабло воровать и себя расхваливать! Если так дальше пойдет, в космос в России скоро будут на батуте запускать!
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РИА Новости
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин рассказал о черном дне российской космонавтики

17:19 24.10.2020 (обновлено: 18:35 24.10.2020)
 
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выступает на встрече глав космических ведомств стран БРИКС
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин выступает на встрече глав космических ведомств стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал 24 октября "черным днем" отечественной космонавтики, когда не проводятся ракетные пуски.
Он напомнил, что 60 лет назад в этот день на Байконуре произошла авария с большим количеством жертв.

"За полчаса до запланированного пуска ракеты Р-16 несанкционированно запустился двигатель второй ступени. За ним последовало разрушение первой ступени и пожар на стартовой площадке 41", — написал Рогозин в твиттере.

Как отметил глава госкорпорации, среди жертв трагедии был главком РВСН маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин.
Рогозин также рассказал еще об одной аварии, случившейся в этот день три года спустя. Тогда произошел пожар на шахтной пусковой установке ракеты Р-9, погибли восемь человек.
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 17:00Хочу стать космонавтом
Рогозин анонсировал запуск в космос биологического "Ковчега"
 
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
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