Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581377076.html
Лукашенко заявил Помпео, что Россия — главный союзник Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео назвал Россию главным союзником республики. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T20:46
2020-10-24T21:51
майк помпео
александр лукашенко
москва
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577655792_0:0:2974:1674_1400x0_80_0_0_5723b2ad432b00b052a1940e6cee14ce.jpg
<strong>МИНСК, 24 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> во время телефонного разговора с госсекретарем <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/">Майком Помпео</a> назвал Россию главным союзником республики.При этом белорусский лидер особо отметил поддержку, которую Москва сейчас оказывает Минску."Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы", — привел подробности разговора государственный белорусский телеканал <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>.По данным ОНТ, Лукашенко также сообщил Помпео, что сейчас в стране активно ведется "национальный диалог".Во время телефонного разговора глава Белоруссии подчеркнул, что Минск выступает "за мирное, спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре".Еще одной темой беседы стала судьба гражданин США, политтехнолога Виталия Шклярова, который является фигурантом уголовного дела в Белоруссии.Лукашенко также заявил Помпео, что Минск внимательно следит за ситуацией с выборами президента США. Глава государства пожелал Вашингтону успехов в проведении политической кампании в целом и лично президенту Дональду Трампу.Ситуация в БелоруссииВ начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов. После этого в республике начались массовые протестные акции.В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Более 6,7 тысячи человек задержали, сотни пострадали, в том числе свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти подтвердили гибель троих протестующих.В конце сентября Лукашенко вступил в должность президента, что спровоцировало новую акцию протеста. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируются из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20201022/belorussiya-1580962596.html
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
Да лизнул Путину ,так лизнул. Что только не сделаешь лишь бы у власти остаться.
140
Уверен! Что произнося это, Лукашенко заговорщически подмигивал и, на всякий случай , держал фигу в кармане.
119
355
москва
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577655792_0:0:2618:1963_1400x0_80_0_0_5cb17f258dee642fb6d8d9f4cc124968.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, александр лукашенко, москва, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко заявил Помпео, что Россия — главный союзник Белоруссии

20:46 24.10.2020 (обновлено: 21:51 24.10.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео назвал Россию главным союзником республики.
При этом белорусский лидер особо отметил поддержку, которую Москва сейчас оказывает Минску.
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 11:43Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии немного друзей в мире
"Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы", — привел подробности разговора государственный белорусский телеканал ОНТ.
По данным ОНТ, Лукашенко также сообщил Помпео, что сейчас в стране активно ведется "национальный диалог".
Во время телефонного разговора глава Белоруссии подчеркнул, что Минск выступает "за мирное, спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре".
Еще одной темой беседы стала судьба гражданин США, политтехнолога Виталия Шклярова, который является фигурантом уголовного дела в Белоруссии.
Лукашенко также заявил Помпео, что Минск внимательно следит за ситуацией с выборами президента США. Глава государства пожелал Вашингтону успехов в проведении политической кампании в целом и лично президенту Дональду Трампу.

Ситуация в Белоруссии

В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов. После этого в республике начались массовые протестные акции.
В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Более 6,7 тысячи человек задержали, сотни пострадали, в том числе свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти подтвердили гибель троих протестующих.
В конце сентября Лукашенко вступил в должность президента, что спровоцировало новую акцию протеста. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.
В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируются из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 08:00
Белоруссия хоронит "цветную революцию"
 
Обсудить355
Майк ПомпеоАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
00:42Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
00:31Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
00:26СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
23:53Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
23:46В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
23:39Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
23:09В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
23:06В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
22:48К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
22:46В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
22:40Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
22:39В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
22:35В Чечне потушили пожар на автозаправке
22:32Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
22:30МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
22:20Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
21:56Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
21:52Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
21:47Стало известно о состоянии моряков с танкера, где прогремели взрывы
Лента новостейМолния