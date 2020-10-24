https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581377076.html

Лукашенко заявил Помпео, что Россия — главный союзник Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео назвал Россию главным союзником республики. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T20:46

2020-10-24T20:46

2020-10-24T21:51

майк помпео

александр лукашенко

москва

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сша

в мире

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<strong>МИНСК, 24 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> во время телефонного разговора с госсекретарем <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/">Майком Помпео</a> назвал Россию главным союзником республики.При этом белорусский лидер особо отметил поддержку, которую Москва сейчас оказывает Минску."Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы", — привел подробности разговора государственный белорусский телеканал <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>.По данным ОНТ, Лукашенко также сообщил Помпео, что сейчас в стране активно ведется "национальный диалог".Во время телефонного разговора глава Белоруссии подчеркнул, что Минск выступает "за мирное, спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре".Еще одной темой беседы стала судьба гражданин США, политтехнолога Виталия Шклярова, который является фигурантом уголовного дела в Белоруссии.Лукашенко также заявил Помпео, что Минск внимательно следит за ситуацией с выборами президента США. Глава государства пожелал Вашингтону успехов в проведении политической кампании в целом и лично президенту Дональду Трампу.Ситуация в БелоруссииВ начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов. После этого в республике начались массовые протестные акции.В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Более 6,7 тысячи человек задержали, сотни пострадали, в том числе свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти подтвердили гибель троих протестующих.В конце сентября Лукашенко вступил в должность президента, что спровоцировало новую акцию протеста. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируются из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20201022/belorussiya-1580962596.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

Александр Иванович Да лизнул Путину ,так лизнул. Что только не сделаешь лишь бы у власти остаться. 140

Фома Фомич Уверен! Что произнося это, Лукашенко заговорщически подмигивал и, на всякий случай , держал фигу в кармане. 119

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москва

белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, александр лукашенко, москва, белоруссия, сша, в мире