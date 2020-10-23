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https://ria.ru/20201023/zelenskiy-1581262528.html
Испугавшийся Зеленский попал на видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время хоккейного матча в Мариуполе испугался громкого шума. Соответствующее видео появилось в соцсетях. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T19:05
2020-10-23T19:47
владимир зеленский
мариуполь
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> во время хоккейного матча в <a href="http://ria.ru/location_Mariupol/" target="_blank" data-auto="true">Мариуполе</a> испугался громкого шума. Соответствующее видео появилось в соцсетях.Зеленский посетил открытие арены Mariupol Ice Center, где состоялся хоккейный матч между молодежными командами. Во время игры президент проводил встречу, и его речь прервал громкий звук. Зеленский испугался, подскочил и зажал уши."Все нормально, все нормально", — несколько раз повторил глава государства.После этого президент пошутил, что ничего страшного не произошло, ведь все присутствующие спортсмены и у всех здоровое сердце.Зеленскому сообщили, что причиной шума стали технические помехи. Он предложил продолжить встречу без звука.
https://ria.ru/20201022/ukraina-1580925284.html
непонятно зачем эта новость на федеральном российском новостном портале
59
Чтоб подчеркнуть трусливость украинского президента. Вы Путина хоть раз видели испугавшимся? Нет. Потому что он верит в ФСО.
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мариуполь
украина
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владимир зеленский, мариуполь, украина, в мире

Испугавшийся Зеленский попал на видео

19:05 23.10.2020 (обновлено: 19:47 23.10.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время хоккейного матча в Мариуполе испугался громкого шума. Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Зеленский посетил открытие арены Mariupol Ice Center, где состоялся хоккейный матч между молодежными командами. Во время игры президент проводил встречу, и его речь прервал громкий звук. Зеленский испугался, подскочил и зажал уши.
"Все нормально, все нормально", — несколько раз повторил глава государства.
После этого президент пошутил, что ничего страшного не произошло, ведь все присутствующие спортсмены и у всех здоровое сердце.
Зеленскому сообщили, что причиной шума стали технические помехи. Он предложил продолжить встречу без звука.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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