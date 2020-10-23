https://ria.ru/20201023/zelenskiy-1581262528.html

Испугавшийся Зеленский попал на видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время хоккейного матча в Мариуполе испугался громкого шума. Соответствующее видео появилось в соцсетях. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T19:05

2020-10-23T19:05

2020-10-23T19:47

владимир зеленский

мариуполь

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> во время хоккейного матча в <a href="http://ria.ru/location_Mariupol/" target="_blank" data-auto="true">Мариуполе</a> испугался громкого шума. Соответствующее видео появилось в соцсетях.Зеленский посетил открытие арены Mariupol Ice Center, где состоялся хоккейный матч между молодежными командами. Во время игры президент проводил встречу, и его речь прервал громкий звук. Зеленский испугался, подскочил и зажал уши."Все нормально, все нормально", — несколько раз повторил глава государства.После этого президент пошутил, что ничего страшного не произошло, ведь все присутствующие спортсмены и у всех здоровое сердце.Зеленскому сообщили, что причиной шума стали технические помехи. Он предложил продолжить встречу без звука.

https://ria.ru/20201022/ukraina-1580925284.html

Вадим Антонов непонятно зачем эта новость на федеральном российском новостном портале 59

Руслан Тлеуж Чтоб подчеркнуть трусливость украинского президента. Вы Путина хоть раз видели испугавшимся? Нет. Потому что он верит в ФСО. 38

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мариуполь

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, мариуполь, украина, в мире