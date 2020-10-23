https://ria.ru/20201023/zelenskiy-1581262528.html
Испугавшийся Зеленский попал на видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время хоккейного матча в Мариуполе испугался громкого шума. Соответствующее видео появилось в соцсетях. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T19:05
2020-10-23T19:05
2020-10-23T19:47
владимир зеленский
мариуполь
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> во время хоккейного матча в <a href="http://ria.ru/location_Mariupol/" target="_blank" data-auto="true">Мариуполе</a> испугался громкого шума. Соответствующее видео появилось в соцсетях.Зеленский посетил открытие арены Mariupol Ice Center, где состоялся хоккейный матч между молодежными командами. Во время игры президент проводил встречу, и его речь прервал громкий звук. Зеленский испугался, подскочил и зажал уши."Все нормально, все нормально", — несколько раз повторил глава государства.После этого президент пошутил, что ничего страшного не произошло, ведь все присутствующие спортсмены и у всех здоровое сердце.Зеленскому сообщили, что причиной шума стали технические помехи. Он предложил продолжить встречу без звука.
https://ria.ru/20201022/ukraina-1580925284.html
Вадим Антонов
непонятно зачем эта новость на федеральном российском новостном портале
59
Руслан Тлеуж
Чтоб подчеркнуть трусливость украинского президента. Вы Путина хоть раз видели испугавшимся? Нет. Потому что он верит в ФСО.
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мариуполь
украина
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, мариуполь, украина, в мире
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
во время хоккейного матча в Мариуполе
испугался громкого шума. Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Зеленский посетил открытие арены Mariupol Ice Center, где состоялся хоккейный матч между молодежными командами. Во время игры президент проводил встречу, и его речь прервал громкий звук. Зеленский испугался, подскочил и зажал уши.
"Все нормально, все нормально", — несколько раз повторил глава государства.
После этого президент пошутил, что ничего страшного не произошло, ведь все присутствующие спортсмены и у всех здоровое сердце.
Зеленскому сообщили, что причиной шума стали технические помехи. Он предложил продолжить встречу без звука.