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Туризм
https://ria.ru/20201023/zdorove-1581145225.html
Российские туристы рассказали, что делают, если заболевают в путешествии
Российские туристы рассказали, чем чаще всего болеют во время путешествий, как лечатся и как часто обращаются к врачам, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:59
2020-10-23T10:59
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Российские туристы рассказали, чем чаще всего болеют во время путешествий, как лечатся и как часто обращаются к врачам, сообщает OneTwoTrip.В исследовании сервиса для планирования путешествий приняли участие 2 680 человек. Оказалось, что хоть раз неважно себя чувствовали в поездках больше половины респондентов.Чаще всего в отпуске подхватывают простуду — этот вариант выбрали 68 процентов опрошенных. Более 50 процентов хотя бы раз страдали от укусов насекомых или диких животных, а 45 процентов — от отравления. Кроме того, у 16 процентов — диагностировали в путешествии грипп.. Каждый десятый респондент получал переломы или вывихи, а у трех процентов — обострялись хронические заболевания. Также некоторые болели бронхитом или отитом, у других появлялась аллергия, а кто-то отметил, что на отдыхе перенес коронавирус.К доктору в путешествиях россияне обращаются не слишком часто: 68 процентов респондентов признались, что обычно занимаются самолечением. Если все же приходится идти к врачу, туристы чаще всего получают квалифицированную помощь и остаются всем довольны — этот вариант выбрали 58 процентов респондентов. Еще четверть — ответили, что им помогли, но не понравилось отношение персонала. Восемь процентов остались недовольны, а девять — отметили вариант "Другое" (некоторые уточняли, что связывались со своим лечащим врачом на родине).Больше половины россиян, или 58 процентов, получают медицинскую помощь по страховке. Четверть туристов частично оплачивают услуги, а 17 процентам приходится лечиться полностью за свой счет.Многие путешественники (78 процентов) считают, что перед поездкой обязательно нужно оформлять медицинскую страховку — правда, 58 процентов из них делают это только при выезде за границу. При этом, выяснилось, что 12 процентов респонентов никогда не покупают страховку, а 10 — оформляют ее лишь в тех случаях, когда планируют экстремальный отдых.Самая распространенная сумма страхового покрытия, на которую россияне приобретают полис — 30 тысяч евро либо долларов (такой вариант отметили 82 процента). Каждый десятый берет покрытие на 50 тысяч евро или долларов, а восемь проентов — на 100 тысяч.
https://ria.ru/20201022/galkina-1580498865.html
https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html
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туризм, туристы, новости - туризм, здоровье

Российские туристы рассказали, что делают, если заболевают в путешествии

10:59 23.10.2020
 
© Depositphotos / minervastockВрач смотрит результаты рентгенографии
Врач смотрит результаты рентгенографии - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Depositphotos / minervastock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские туристы рассказали, чем чаще всего болеют во время путешествий, как лечатся и как часто обращаются к врачам, сообщает OneTwoTrip.
В исследовании сервиса для планирования путешествий приняли участие 2 680 человек. Оказалось, что хоть раз неважно себя чувствовали в поездках больше половины респондентов.
Чаще всего в отпуске подхватывают простуду — этот вариант выбрали 68 процентов опрошенных. Более 50 процентов хотя бы раз страдали от укусов насекомых или диких животных, а 45 процентов — от отравления. Кроме того, у 16 процентов — диагностировали в путешествии грипп.. Каждый десятый респондент получал переломы или вывихи, а у трех процентов — обострялись хронические заболевания. Также некоторые болели бронхитом или отитом, у других появлялась аллергия, а кто-то отметил, что на отдыхе перенес коронавирус.
К доктору в путешествиях россияне обращаются не слишком часто: 68 процентов респондентов признались, что обычно занимаются самолечением. Если все же приходится идти к врачу, туристы чаще всего получают квалифицированную помощь и остаются всем довольны — этот вариант выбрали 58 процентов респондентов. Еще четверть — ответили, что им помогли, но не понравилось отношение персонала. Восемь процентов остались недовольны, а девять — отметили вариант "Другое" (некоторые уточняли, что связывались со своим лечащим врачом на родине).
Больше половины россиян, или 58 процентов, получают медицинскую помощь по страховке. Четверть туристов частично оплачивают услуги, а 17 процентам приходится лечиться полностью за свой счет.
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Многие путешественники (78 процентов) считают, что перед поездкой обязательно нужно оформлять медицинскую страховку — правда, 58 процентов из них делают это только при выезде за границу. При этом, выяснилось, что 12 процентов респонентов никогда не покупают страховку, а 10 — оформляют ее лишь в тех случаях, когда планируют экстремальный отдых.
Самая распространенная сумма страхового покрытия, на которую россияне приобретают полис — 30 тысяч евро либо долларов (такой вариант отметили 82 процента). Каждый десятый берет покрытие на 50 тысяч евро или долларов, а восемь проентов — на 100 тысяч.
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