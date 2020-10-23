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Российские туристы рассказали, что делают, если заболевают в путешествии

Российские туристы рассказали, чем чаще всего болеют во время путешествий, как лечатся и как часто обращаются к врачам, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T10:59

2020-10-23T10:59

2020-10-23T10:59

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Российские туристы рассказали, чем чаще всего болеют во время путешествий, как лечатся и как часто обращаются к врачам, сообщает OneTwoTrip.В исследовании сервиса для планирования путешествий приняли участие 2 680 человек. Оказалось, что хоть раз неважно себя чувствовали в поездках больше половины респондентов.Чаще всего в отпуске подхватывают простуду — этот вариант выбрали 68 процентов опрошенных. Более 50 процентов хотя бы раз страдали от укусов насекомых или диких животных, а 45 процентов — от отравления. Кроме того, у 16 процентов — диагностировали в путешествии грипп.. Каждый десятый респондент получал переломы или вывихи, а у трех процентов — обострялись хронические заболевания. Также некоторые болели бронхитом или отитом, у других появлялась аллергия, а кто-то отметил, что на отдыхе перенес коронавирус.К доктору в путешествиях россияне обращаются не слишком часто: 68 процентов респондентов признались, что обычно занимаются самолечением. Если все же приходится идти к врачу, туристы чаще всего получают квалифицированную помощь и остаются всем довольны — этот вариант выбрали 58 процентов респондентов. Еще четверть — ответили, что им помогли, но не понравилось отношение персонала. Восемь процентов остались недовольны, а девять — отметили вариант "Другое" (некоторые уточняли, что связывались со своим лечащим врачом на родине).Больше половины россиян, или 58 процентов, получают медицинскую помощь по страховке. Четверть туристов частично оплачивают услуги, а 17 процентам приходится лечиться полностью за свой счет.Многие путешественники (78 процентов) считают, что перед поездкой обязательно нужно оформлять медицинскую страховку — правда, 58 процентов из них делают это только при выезде за границу. При этом, выяснилось, что 12 процентов респонентов никогда не покупают страховку, а 10 — оформляют ее лишь в тех случаях, когда планируют экстремальный отдых.Самая распространенная сумма страхового покрытия, на которую россияне приобретают полис — 30 тысяч евро либо долларов (такой вариант отметили 82 процента). Каждый десятый берет покрытие на 50 тысяч евро или долларов, а восемь проентов — на 100 тысяч.

https://ria.ru/20201022/galkina-1580498865.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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