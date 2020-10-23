https://ria.ru/20201023/zanyatost-1581197199.html
Путин назвал ситуацию на рынке труда сложной
Ситуация на рынке труда России остается достаточно сложной, безработица почти не снизилась, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:37
2020-10-23T14:37
2020-10-23T14:57
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581073366_0:277:3148:2048_1400x0_80_0_0_f028351441c71745cf524b5d9f2f0f05.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация на рынке труда России остается достаточно сложной, безработица почти не снизилась, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. В сентябре, например, безработица в России составила, как вы знаете, 6,3%, по сравнению с августом ее уровень практически не снизился", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам с участием членов кабмина.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, общая безработица в сентябре снизилась до 6,3% с 6,4% в августе. Как следует из данных статистического ведомства, общая численность безработных в сентябре составила 4,8 миллиона человек и по сравнению с августом текущего года снизилась на 31 тысячу человек, или на 0,7%.
https://ria.ru/20201021/bezrabotitsa-1580875293.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581073366_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_84f626796521ae13961ae3cae4d6be63.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, владимир путин, общество