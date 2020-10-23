https://ria.ru/20201023/zanyatost-1581197199.html

Путин назвал ситуацию на рынке труда сложной

Ситуация на рынке труда России остается достаточно сложной, безработица почти не снизилась, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:37

2020-10-23T14:37

2020-10-23T14:57

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация на рынке труда России остается достаточно сложной, безработица почти не снизилась, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. В сентябре, например, безработица в России составила, как вы знаете, 6,3%, по сравнению с августом ее уровень практически не снизился", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам с участием членов кабмина.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, общая безработица в сентябре снизилась до 6,3% с 6,4% в августе. Как следует из данных статистического ведомства, общая численность безработных в сентябре составила 4,8 миллиона человек и по сравнению с августом текущего года снизилась на 31 тысячу человек, или на 0,7%.

https://ria.ru/20201021/bezrabotitsa-1580875293.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, владимир путин, общество