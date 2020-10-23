https://ria.ru/20201023/zagrazhdeniya-1581117549.html

На месте разлива нефтепродуктов в Находке установили боновые заграждения

Специалисты установили боновые ограждения на месте разлива нефтепродуктов в акватории Находки, сообщили журналистам в правительстве Приморья. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T05:04

2020-10-23T05:04

2020-10-23T06:15

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

владивосток

находка

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости.</strong> Специалисты установили боновые ограждения на месте разлива нефтепродуктов в акватории <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находки</a>, сообщили журналистам в правительстве Приморья.В Telegram-канале "Находкинский портовой" опубликованы снимки с воздуха, на которых видно крупное нефтяное пятно. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что, предположительно, произошел разлив нефтепродуктов. <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> взял пробы воды.Также в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре заявили агентству о начале проверки. На место вызвали нефтемусоросборщика.Росприроднадзор сообщил, что беспилотник зафиксировал пятно площадью 34 775 квадратных метров. По данным ведомства, вероятно, загрязнение распространилось от причала ООО "Трансбункер Приморье". Точный источник утечки устанавливается. В "Трансбункер Приморье" сообщили, что утечек на предприятии нет, а загрязнения у причала нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/ekologiya-1579281102.html

россия

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находка

приморский край

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владивосток, находка, приморский край, происшествия