На месте разлива нефтепродуктов в Находке установили боновые заграждения
05:04 23.10.2020 (обновлено: 06:15 23.10.2020)
© Фото, опубликованное в издании "Восток-Медиа"Нефтяное пятно возле Приморского судоремонтного завода в акватории залива Находка
ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Специалисты установили боновые ограждения на месте разлива нефтепродуктов в акватории Находки, сообщили журналистам в правительстве Приморья.
"Как сообщили в министерстве природных ресурсов и окружающей среды Приморского края, в настоящий момент на месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установлены боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения очага загрязнения. Площадь разлива уточняется", - говорится в сообщении властей.
В Telegram-канале "Находкинский портовой" опубликованы снимки с воздуха, на которых видно крупное нефтяное пятно. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что, предположительно, произошел разлив нефтепродуктов. Росприроднадзор взял пробы воды.
Также в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре заявили агентству о начале проверки. На место вызвали нефтемусоросборщика.
Росприроднадзор сообщил, что беспилотник зафиксировал пятно площадью 34 775 квадратных метров. По данным ведомства, вероятно, загрязнение распространилось от причала ООО "Трансбункер Приморье". Точный источник утечки устанавливается. В "Трансбункер Приморье" сообщили, что утечек на предприятии нет, а загрязнения у причала нет.