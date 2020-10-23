https://ria.ru/20201023/zabaykale-1581201799.html

В новое жилье из аварийного в Забайкалье переехали 76 семей

Новое жилье в Забайкальском крае получили 76 семей - в новые благоустроенные квартиры они переехали в рамках реализуемой в регионе программы расселения... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:54

2020-10-23T14:54

2020-10-23T14:54

забайкальский край

жилье

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости</strong>. Новое жилье в <a href="https://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj" target="_blank">Забайкальском крае</a> получили 76 семей - в новые благоустроенные квартиры они переехали в рамках реализуемой в регионе программы расселения аварийного жилищного фонда, сообщает пресс-служба краевого правительства. Жилье нынешних новоселов было признано аварийным до 1 января 2017 года."Целевой показатель 2020 года по расселению выполнен на 63%, мы продолжаем работу по закупке квартир на вторичном рынке - сейчас приобретены 92 помещения, шесть квартир в стадии заключения контрактов", - отметила замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Наталья Рогова. Она также сообщила, что в в этом году была запущена новая мера господдержки – предоставление субсидий на приобретение жилья. Замминистра пояснила, что за счет средств субсидии граждане могут самостоятельно выбрать и приобрести себе квартиры. Как ожидается, субсидией до конца года воспользуются 16 семей, две семьи уже реализовали это право.Пресс-служба напоминает, что в этом году в Забайкалье необходимо расселить 6070 квадратных метров аварийного жилищного фонда. "Ведется также работа по целевым показателям следующего года - идет строительство двух многоквартирных домов: в городе Петровск-Забайкальский на 27 квартир, в Чите - на 170 квартир - общей площадью 7200 квадратных метров", - отмиетили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201016/stroyka-1580082722.html

https://ria.ru/20201015/dorogi-1579891897.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье