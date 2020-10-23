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Забайкальский край
https://ria.ru/20201023/zabaykale-1581201799.html
В новое жилье из аварийного в Забайкалье переехали 76 семей
Новое жилье в Забайкальском крае получили 76 семей - в новые благоустроенные квартиры они переехали в рамках реализуемой в регионе программы расселения... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:54
2020-10-23T14:54
забайкальский край
жилье
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости</strong>. Новое жилье в <a href="https://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj" target="_blank">Забайкальском крае</a> получили 76 семей - в новые благоустроенные квартиры они переехали в рамках реализуемой в регионе программы расселения аварийного жилищного фонда, сообщает пресс-служба краевого правительства. Жилье нынешних новоселов было признано аварийным до 1 января 2017 года."Целевой показатель 2020 года по расселению выполнен на 63%, мы продолжаем работу по закупке квартир на вторичном рынке - сейчас приобретены 92 помещения, шесть квартир в стадии заключения контрактов", - отметила замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Наталья Рогова. Она также сообщила, что в в этом году была запущена новая мера господдержки – предоставление субсидий на приобретение жилья. Замминистра пояснила, что за счет средств субсидии граждане могут самостоятельно выбрать и приобрести себе квартиры. Как ожидается, субсидией до конца года воспользуются 16 семей, две семьи уже реализовали это право.Пресс-служба напоминает, что в этом году в Забайкалье необходимо расселить 6070 квадратных метров аварийного жилищного фонда. "Ведется также работа по целевым показателям следующего года - идет строительство двух многоквартирных домов: в городе Петровск-Забайкальский на 27 квартир, в Чите - на 170 квартир - общей площадью 7200 квадратных метров", - отмиетили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201016/stroyka-1580082722.html
https://ria.ru/20201015/dorogi-1579891897.html
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жилье

В новое жилье из аварийного в Забайкалье переехали 76 семей

14:54 23.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПервый дом для переселения по программе реновации в Москве
Первый дом для переселения по программе реновации в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новое жилье в Забайкальском крае получили 76 семей - в новые благоустроенные квартиры они переехали в рамках реализуемой в регионе программы расселения аварийного жилищного фонда, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Жилье нынешних новоселов было признано аварийным до 1 января 2017 года.
Цех мусоросортировочного завода в Чите - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 11:42Забайкальский край
В Забайкалье построят четыре мусоросортировочных завода
"Целевой показатель 2020 года по расселению выполнен на 63%, мы продолжаем работу по закупке квартир на вторичном рынке - сейчас приобретены 92 помещения, шесть квартир в стадии заключения контрактов", - отметила замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Наталья Рогова.
Она также сообщила, что в в этом году была запущена новая мера господдержки – предоставление субсидий на приобретение жилья.
Замминистра пояснила, что за счет средств субсидии граждане могут самостоятельно выбрать и приобрести себе квартиры. Как ожидается, субсидией до конца года воспользуются 16 семей, две семьи уже реализовали это право.
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 10:18Забайкальский край
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Пресс-служба напоминает, что в этом году в Забайкалье необходимо расселить 6070 квадратных метров аварийного жилищного фонда.
"Ведется также работа по целевым показателям следующего года - идет строительство двух многоквартирных домов: в городе Петровск-Забайкальский на 27 квартир, в Чите - на 170 квартир - общей площадью 7200 квадратных метров", - отмиетили в пресс-службе.
 
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Забайкальский крайЖилье
 
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