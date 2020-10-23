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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20201023/yugra-1581270939.html
Свыше двух тысяч онлайн-событий ждет школьников в Югре во время каникул
Свыше 2 тысяч онлайн-программ, лекций, мастер-классов и других мероприятий ждет школьников в Ханты-Мансийском автономном округе в период осенних каникул,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T20:05
2020-10-23T20:05
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 окт - РИА Новости.</strong> Свыше 2 тысяч онлайн-программ, лекций, мастер-классов и других мероприятий ждет школьников в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a> в период осенних каникул, которые начнутся 26 октября и продлятся две недели, сообщила глава региона <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a>.Власти автономного округа ранее приняли решение, что осенние каникулы для школьников в этом году начнутся 26 октября и продлятся 14 дней. В пятницу Комарова в прямом эфире с представителями родительской общественности, руководителями муниципалитетов, специалистами профильных департаментов правительства округа обсудила программу, которая ждет югорских школьников в ближайшие две недели.По ее словам, важно подготовить эти мероприятия так, чтобы две каникулярные недели прошли максимально полезно для детей и при этом не перегружали родителей. "Еще немаловажно создать все условия для того, чтобы после каникул дети вернулись в свои образовательные учреждения здоровыми", - подчеркнула Комарова.Отдельно участники прямого эфира коснулись темы, связанной с работой организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Как уточнила, и.о. директора департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух, тренировочный процесс продолжается постоянно, в том числе в период каникул. Работа в спортивных школах, пояснила она, ведется в строгом соответствии с защитными протоколами, разработанными на основании рекомендаций специалистов.Кроме того, в каникулярный период старшеклассники в Югре смогут дистанционно - индивидуально и в группах - готовиться к единому госэкзамену. Представитель департамента образования и молодежной политики региона Александр Гомзяк отметил, что планируется организовать отдельные предметно-тематические смен в онлайн-лагерях для учащихся старших классов, в рамках которых будет уделяться особое внимание профильным предметам, выбранным подростками.
https://ria.ru/20201014/arena-1579846454.html
https://sn.ria.ru/20200928/obrazovanie-1577781475.html
ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество

Свыше двух тысяч онлайн-событий ждет школьников в Югре во время каникул

20:05 23.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкШкольники с планшетом
Школьники с планшетом - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 окт - РИА Новости. Свыше 2 тысяч онлайн-программ, лекций, мастер-классов и других мероприятий ждет школьников в Ханты-Мансийском автономном округе в период осенних каникул, которые начнутся 26 октября и продлятся две недели, сообщила глава региона Наталья Комарова.
Власти автономного округа ранее приняли решение, что осенние каникулы для школьников в этом году начнутся 26 октября и продлятся 14 дней. В пятницу Комарова в прямом эфире с представителями родительской общественности, руководителями муниципалитетов, специалистами профильных департаментов правительства округа обсудила программу, которая ждет югорских школьников в ближайшие две недели.

В дни каникул будет реализовано 867 программ дополнительного образования в дистанционном формате, 221 программа онлайн-лагерей и более 1 тысячи интерактивных мастер-классов, открытых лекций, квестов, викторин. По данным на четверг, подано почти 33 тысячи заявок на программы онлайн-лагерей в 17 муниципалитетах региона.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Наталья Комарова
губернатор Югры
По ее словам, важно подготовить эти мероприятия так, чтобы две каникулярные недели прошли максимально полезно для детей и при этом не перегружали родителей. "Еще немаловажно создать все условия для того, чтобы после каникул дети вернулись в свои образовательные учреждения здоровыми", - подчеркнула Комарова.
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В Югре построили арену для киберспорта в небольшом поселке
Отдельно участники прямого эфира коснулись темы, связанной с работой организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Как уточнила, и.о. директора департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух, тренировочный процесс продолжается постоянно, в том числе в период каникул. Работа в спортивных школах, пояснила она, ведется в строгом соответствии с защитными протоколами, разработанными на основании рекомендаций специалистов.
Кроме того, в каникулярный период старшеклассники в Югре смогут дистанционно - индивидуально и в группах - готовиться к единому госэкзамену. Представитель департамента образования и молодежной политики региона Александр Гомзяк отметил, что планируется организовать отдельные предметно-тематические смен в онлайн-лагерях для учащихся старших классов, в рамках которых будет уделяться особое внимание профильным предметам, выбранным подростками.

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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваОбщество
 
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