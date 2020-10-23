https://ria.ru/20201023/yugra-1581270939.html

Свыше двух тысяч онлайн-событий ждет школьников в Югре во время каникул

Свыше 2 тысяч онлайн-программ, лекций, мастер-классов и других мероприятий ждет школьников в Ханты-Мансийском автономном округе в период осенних каникул,... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T20:05

2020-10-23T20:05

2020-10-23T20:05

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/93534/72/935347275_0:212:2803:1789_1400x0_80_0_0_06941235eb3501189eeb2d473100f84b.jpg

<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 окт - РИА Новости.</strong> Свыше 2 тысяч онлайн-программ, лекций, мастер-классов и других мероприятий ждет школьников в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a> в период осенних каникул, которые начнутся 26 октября и продлятся две недели, сообщила глава региона <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a>.Власти автономного округа ранее приняли решение, что осенние каникулы для школьников в этом году начнутся 26 октября и продлятся 14 дней. В пятницу Комарова в прямом эфире с представителями родительской общественности, руководителями муниципалитетов, специалистами профильных департаментов правительства округа обсудила программу, которая ждет югорских школьников в ближайшие две недели.По ее словам, важно подготовить эти мероприятия так, чтобы две каникулярные недели прошли максимально полезно для детей и при этом не перегружали родителей. "Еще немаловажно создать все условия для того, чтобы после каникул дети вернулись в свои образовательные учреждения здоровыми", - подчеркнула Комарова.Отдельно участники прямого эфира коснулись темы, связанной с работой организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Как уточнила, и.о. директора департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух, тренировочный процесс продолжается постоянно, в том числе в период каникул. Работа в спортивных школах, пояснила она, ведется в строгом соответствии с защитными протоколами, разработанными на основании рекомендаций специалистов.Кроме того, в каникулярный период старшеклассники в Югре смогут дистанционно - индивидуально и в группах - готовиться к единому госэкзамену. Представитель департамента образования и молодежной политики региона Александр Гомзяк отметил, что планируется организовать отдельные предметно-тематические смен в онлайн-лагерях для учащихся старших классов, в рамках которых будет уделяться особое внимание профильным предметам, выбранным подростками.

https://ria.ru/20201014/arena-1579846454.html

https://sn.ria.ru/20200928/obrazovanie-1577781475.html

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество