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Ярмарка ультрасовременного цифрового искусства и дизайна пройдет в Москве

С 26 по 30 октября 2020 г. в Москве пройдет международная выставка-ярмарка ультрасовременного цифрового искусства и дизайна Disartive. Одним из партнеров... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T13:01

2020-10-23T13:01

2020-10-23T13:01

пресс-релизы

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<strong>МОСКВА, 23 окт - Пресс-служба DISARTIVE</strong>. С 26 по 30 октября 2020 г. в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> пройдет международная выставка-ярмарка ультрасовременного цифрового искусства и дизайна <a href="http://disartive.art/">Disartive</a>. Одним из партнеров проекта выступила компания "ЛАНИТ-Интеграция".Основная задача ярмарки – исследование новых возможностей и формирование рынка, выпуск каталога с перечнем работ участников с описанием и ценами на них. Все представленные на ярмарке цифровые объекты можно будет купить.Ключевым событием Disartive станет совмещение цифрового и реального миров. Главным героем не только онлайн, но и оффлайн-мероприятия, впервые в Москве и в России станет цифровой аватар Максим, современный агент коммуникаций, гиперреалистичный персонаж, созданный при помощи компьютерной графики компанией "<strong><a href="https://itlanit.ru/">ЛАНИТ-Интеграция</a></strong>". Максим примет участие в качестве модератора панельной дискуссии проекта "Disartive. Как будет развиваться рынок цифрового искусства и дизайна?".В рамках мероприятия с 26 по 30 октября запланированы: деловая программа с международными экспертами, среди которых руководитель Центра компетенций ЛАНИТ в сфере AR и VR Илья Флакс, президент VRARA и основатель NEXT.SPACE Александр Лавров, со-основатель платформы V-ART Анастасия Глебова, XR-художник Денис Семенов и многие другие.Ключевой датой станет 29 октября. В этот день на площадке отеля "Националь" состоится основная панельная дискуссия, и аукцион цифрового искусства ART TIME. К сожалению, условия пандемии внесли некоторые коррективы в планы организаторов, поэтому часть мероприятий переносится на неопределенный срок. О датах и времени проведения основатели DISARTIVE обещают сообщить позднее. Хэдлайнером выставки станет арт-группа Obvious (Франция). Художники эксклюзивно представят серию из 22 африканских масок, созданных с применением технологий искусственного интеллекта.Более подробную информацию о мероприятии можно будет получить на сайте <u><a href="https://disartive.art/">DISARTIVE</a></u>, на котором с 26 октября можно будет увидеть и приобрести все арт-объекты выставки. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<u><a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a></u>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы