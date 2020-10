https://ria.ru/20201023/vybory-1581116635.html

Россия "заплатит" за предполагаемое вмешательство в выборы, заявил Байден

Все, кто вмешивается в выборы в США, "заплатят за это", заявил кандидат на президентский пост США от Демократической партии и экс-вице-президент Джо Байден. РИА Новости, 23.10.2020

<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Все, кто вмешивается в выборы в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, "заплатят за это", заявил кандидат на президентский пост США от Демократической партии и экс-вице-президент <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.По оценке Байдена, в нынешние выборы "вовлечена Россия, в какой-то степени вовлечен <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и теперь мы узнали, что вовлечен Иран", и если он будет избран на пост президента, "они заплатят за вмешательство в американский суверенитет, а именно это и происходит".Байден обвинил Трампа в том, что он не выдвигает претензий российским властям. "Я не знаю, почему этот президент не хочет предъявить <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путину</a>, когда тот предлагает вознаграждения за американских солдат в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, когда он вовлечен в действия по дестабилизации <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, я не знаю, почему он это делает, но стоит поинтересоваться", - сказал Байден.В конце июня газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком и глупостью. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя публикацию New York Times, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ в течение этого года, Песков ответил отрицательно.Трамп в свою очередь назвал статью "заказухой" и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия. Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".

