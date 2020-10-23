Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201023/vybory-1581116635.html
Россия "заплатит" за предполагаемое вмешательство в выборы, заявил Байден
Все, кто вмешивается в выборы в США, "заплатят за это", заявил кандидат на президентский пост США от Демократической партии и экс-вице-президент Джо Байден. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T04:34
2020-10-23T04:51
дональд трамп
министерство обороны сша
нато
дмитрий песков
афганистан
вашингтон (город)
президентские выборы в сша — 2020
россия
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577984454_0:73:3509:2048_1400x0_80_0_0_9332cdef1723e0ff99017142ca5b2961.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Все, кто вмешивается в выборы в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, "заплатят за это", заявил кандидат на президентский пост США от Демократической партии и экс-вице-президент <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.По оценке Байдена, в нынешние выборы "вовлечена Россия, в какой-то степени вовлечен <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и теперь мы узнали, что вовлечен Иран", и если он будет избран на пост президента, "они заплатят за вмешательство в американский суверенитет, а именно это и происходит".Байден обвинил Трампа в том, что он не выдвигает претензий российским властям. "Я не знаю, почему этот президент не хочет предъявить <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путину</a>, когда тот предлагает вознаграждения за американских солдат в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, когда он вовлечен в действия по дестабилизации <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, я не знаю, почему он это делает, но стоит поинтересоваться", - сказал Байден.В конце июня газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком и глупостью. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя публикацию New York Times, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ в течение этого года, Песков ответил отрицательно.Трамп в свою очередь назвал статью "заказухой" и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия. Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".
https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html
афганистан
вашингтон (город)
россия
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577984454_651:0:3382:2048_1400x0_80_0_0_fb19af2e060e9b79022c4200a50454dd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, министерство обороны сша, нато, дмитрий песков, афганистан, вашингтон (город), россия, джо байден, иран, сша, в мире

Россия "заплатит" за предполагаемое вмешательство в выборы, заявил Байден

04:34 23.10.2020 (обновлено: 04:51 23.10.2020)
 
© REUTERS / Brian SnyderДебаты Дональда Трампа и Джо Байдена
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / Brian Snyder
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Все, кто вмешивается в выборы в США, "заплатят за это", заявил кандидат на президентский пост США от Демократической партии и экс-вице-президент Джо Байден.
"Я ясно давал понять, … что любая страна, неважно какая, которая вмешивается в американские выборы, заплатит за это. Они заплатят", - сказал Байден на заключительных дебатах, которые проходят в Нэшвилле (Теннесси).
По оценке Байдена, в нынешние выборы "вовлечена Россия, в какой-то степени вовлечен Китай и теперь мы узнали, что вовлечен Иран", и если он будет избран на пост президента, "они заплатят за вмешательство в американский суверенитет, а именно это и происходит".
Байден обвинил Трампа в том, что он не выдвигает претензий российским властям. "Я не знаю, почему этот президент не хочет предъявить Путину, когда тот предлагает вознаграждения за американских солдат в Афганистане, когда он вовлечен в действия по дестабилизации НАТО, я не знаю, почему он это делает, но стоит поинтересоваться", - сказал Байден.
В конце июня газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком и глупостью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
Вчера, 08:00
Вину за поражение Байдена не удастся возложить на русских
Трамп в свою очередь назвал статью "заказухой" и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".
 
Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампМинистерство обороны СШАНАТОДмитрий ПесковАфганистанВашингтон (город)РоссияДжо БайденИранСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34Алиев заявил о временных ограничениях в соцсетях в Азербайджане
09:32На Ленинградской АЭС-2 запустили новый энергоблок
09:28Астронавт НАСА Рубинс проголосовала на выборах президента США с борта МКС
09:23Эксперт назвал возраст, с которого необходимо носить маску
09:23Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронят в Благовещенском храме в Москве
09:18В Карабахе заявили об азербайджанских ударах из РСЗО "Смерч"
09:18В Карабахе сообщили о локальных боях по всей линии соприкосновения
09:16Алиев предупредил Ереван о жестком наказании при атаке на нефтепроводы
09:15Алиев заявил о привлечении Арменией наемников в Карабахе
09:08В Москве 2779 пациентов выздоровели от COVID-19
09:08Найден способ определить эффективность лечения рака
09:06Вирусологи проанализировали популярные мифы о COVID-19
09:04Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ уменьшилось до 118
09:01Косачев прокомментировал слова Трампа о финансировании кампании Байдена
09:00Алиев прокомментировал работу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
08:51Алиев призвал Ереван подумать о своем поведении
08:49ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка
08:47Президент Азербайджана назвал цель Баку на переговорах по Карабаху
08:44Прокуратура отозвала иск к губернатору Хакасии после увольнения министра
08:41Эксперт рассказал, кто имеет больше шансов заразиться коронавирусом
Лента новостейМолния