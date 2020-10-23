https://ria.ru/20201023/volontery-1581245821.html
Любимов: волонтеры участвуют во всех важных проектах Рязанской области
Волонтеры участвуют практически во всех важных и значимых для Рязанской области проектах, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов на встрече с активистами... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:57
2020-10-23T17:57
2020-10-23T18:47
рязанская область
николай любимов
российское движение школьников
владимир путин
рязанская область
общество
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<strong>РЯЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости.</strong> Волонтеры участвуют практически во всех важных и значимых для <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> проектах, заявил в пятницу губернатор <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> на встрече с активистами расширенного детского совета регионального отделения <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskoe_dvizhenie_shkolnikov/" target="_blank" data-auto="true">Российского движения школьников</a>.Мероприятие прошло в преддверии пятилетия Российского движения школьников, в рамках реализации инициативы под названием "Классные встречи". Основная цель проекта – создать условия для формирования у молодежи ценностных ориентиров благодаря встречам с общественными и политическими деятелями, учеными, спортсменами, представителями сферы культуры и искусства.Открывая разговор, губернатор поздравил его участников с предстоящим пятилетием движения. Любимов отметил, что Российское движение школьников, созданное по инициативе президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, сегодня является крупнейшей молодежной общественной организацией в стране.Разговор с активистами прошел в формате "вопрос-ответ". Молодые люди поинтересовались мнением губернатора относительно современной системы образования и использования в процессе обучения дистанционных технологий, выяснили, какие профессии глава региона считает наиболее востребованными в будущем, а также уточнили, как действовать подросткам, желающим устроиться на работу на каникулах.Во время беседы отдельно была затронута тема волонтерства и его особая значимость в условиях пандемии. Любимов подчеркнул, что в рядах добровольческого движения на сегодняшний день насчитывается более 75 тысяч человек."Волонтеры участвуют практически во всех важных и значимых для региона проектах, всегда в числе первых помогают нам поддерживать людей, попавших в беду или трудную жизненную ситуацию. Спасибо всем добровольцам за труд, неравнодушие, большую самоотдачу, ответственную гражданскую позицию, за готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, за профессиональный подход к делу", – сказал губернатор.Много вопросов касалось детства главы региона, учебы в школе, увлечений и юношеских мечтаний. Любимов рассказал о своем выборе профессионального пути и дал ребятам совет для успешной самореализации."Чтобы по жизни двигаться вперед, нужно стараться выполнять свою работу качественно, на совесть, чем бы ты ни занимался, идти к своей цели, не отступая перед трудностями, расставлять приоритеты и никогда не откладывать на завтра то, что можно делать сегодня", - сказал школьникам Любимов.
https://ria.ru/20201017/lyubimov-1580277334.html
https://ria.ru/20201010/ryazan-1579184732.html
https://ria.ru/20200918/gospodderzhka-1577466577.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай любимов, российское движение школьников, владимир путин, рязанская область, общество
РЯЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости.
Волонтеры участвуют практически во всех важных и значимых для Рязанской области
проектах, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов
на встрече с активистами расширенного детского совета регионального отделения Российского движения школьников
.
Мероприятие прошло в преддверии пятилетия Российского движения школьников, в рамках реализации инициативы под названием "Классные встречи". Основная цель проекта – создать условия для формирования у молодежи ценностных ориентиров благодаря встречам с общественными и политическими деятелями, учеными, спортсменами, представителями сферы культуры и искусства.
Открывая разговор, губернатор поздравил его участников с предстоящим пятилетием движения. Любимов отметил, что Российское движение школьников, созданное по инициативе президента Владимира Путина
, сегодня является крупнейшей молодежной общественной организацией в стране.
"Российское движение школьников действительно служит хорошим социальным лифтом для молодых людей и открывает перед каждым, кто вступил в его ряды, большие перспективы. Уверен, что это движение будет успешно развиваться, и мы совместно сможем реализовать немало полезных для рязанских школьников идей", - сказал Любимов.
Разговор с активистами прошел в формате "вопрос-ответ". Молодые люди поинтересовались мнением губернатора относительно современной системы образования и использования в процессе обучения дистанционных технологий, выяснили, какие профессии глава региона считает наиболее востребованными в будущем, а также уточнили, как действовать подросткам, желающим устроиться на работу на каникулах.
Во время беседы отдельно была затронута тема волонтерства и его особая значимость в условиях пандемии. Любимов подчеркнул, что в рядах добровольческого движения на сегодняшний день насчитывается более 75 тысяч человек.
"Волонтеры участвуют практически во всех важных и значимых для региона проектах, всегда в числе первых помогают нам поддерживать людей, попавших в беду или трудную жизненную ситуацию. Спасибо всем добровольцам за труд, неравнодушие, большую самоотдачу, ответственную гражданскую позицию, за готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, за профессиональный подход к делу", – сказал губернатор.
Много вопросов касалось детства главы региона, учебы в школе, увлечений и юношеских мечтаний. Любимов рассказал о своем выборе профессионального пути и дал ребятам совет для успешной самореализации.
"Чтобы по жизни двигаться вперед, нужно стараться выполнять свою работу качественно, на совесть, чем бы ты ни занимался, идти к своей цели, не отступая перед трудностями, расставлять приоритеты и никогда не откладывать на завтра то, что можно делать сегодня", - сказал школьникам Любимов.