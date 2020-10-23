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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20201023/volontery-1581245821.html
Любимов: волонтеры участвуют во всех важных проектах Рязанской области
Волонтеры участвуют практически во всех важных и значимых для Рязанской области проектах, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов на встрече с активистами... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:57
2020-10-23T18:47
рязанская область
николай любимов
российское движение школьников
владимир путин
рязанская область
общество
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<strong>РЯЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости.</strong> Волонтеры участвуют практически во всех важных и значимых для <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> проектах, заявил в пятницу губернатор <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> на встрече с активистами расширенного детского совета регионального отделения <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskoe_dvizhenie_shkolnikov/" target="_blank" data-auto="true">Российского движения школьников</a>.Мероприятие прошло в преддверии пятилетия Российского движения школьников, в рамках реализации инициативы под названием "Классные встречи". Основная цель проекта – создать условия для формирования у молодежи ценностных ориентиров благодаря встречам с общественными и политическими деятелями, учеными, спортсменами, представителями сферы культуры и искусства.Открывая разговор, губернатор поздравил его участников с предстоящим пятилетием движения. Любимов отметил, что Российское движение школьников, созданное по инициативе президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, сегодня является крупнейшей молодежной общественной организацией в стране.Разговор с активистами прошел в формате "вопрос-ответ". Молодые люди поинтересовались мнением губернатора относительно современной системы образования и использования в процессе обучения дистанционных технологий, выяснили, какие профессии глава региона считает наиболее востребованными в будущем, а также уточнили, как действовать подросткам, желающим устроиться на работу на каникулах.Во время беседы отдельно была затронута тема волонтерства и его особая значимость в условиях пандемии. Любимов подчеркнул, что в рядах добровольческого движения на сегодняшний день насчитывается более 75 тысяч человек."Волонтеры участвуют практически во всех важных и значимых для региона проектах, всегда в числе первых помогают нам поддерживать людей, попавших в беду или трудную жизненную ситуацию. Спасибо всем добровольцам за труд, неравнодушие, большую самоотдачу, ответственную гражданскую позицию, за готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, за профессиональный подход к делу", – сказал губернатор.Много вопросов касалось детства главы региона, учебы в школе, увлечений и юношеских мечтаний. Любимов рассказал о своем выборе профессионального пути и дал ребятам совет для успешной самореализации."Чтобы по жизни двигаться вперед, нужно стараться выполнять свою работу качественно, на совесть, чем бы ты ни занимался, идти к своей цели, не отступая перед трудностями, расставлять приоритеты и никогда не откладывать на завтра то, что можно делать сегодня", - сказал школьникам Любимов.
https://ria.ru/20201017/lyubimov-1580277334.html
https://ria.ru/20201010/ryazan-1579184732.html
https://ria.ru/20200918/gospodderzhka-1577466577.html
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николай любимов, российское движение школьников, владимир путин, рязанская область, общество

Любимов: волонтеры участвуют во всех важных проектах Рязанской области

17:57 23.10.2020 (обновлено: 18:47 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РЯЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Волонтеры участвуют практически во всех важных и значимых для Рязанской области проектах, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов на встрече с активистами расширенного детского совета регионального отделения Российского движения школьников.
Мероприятие прошло в преддверии пятилетия Российского движения школьников, в рамках реализации инициативы под названием "Классные встречи". Основная цель проекта – создать условия для формирования у молодежи ценностных ориентиров благодаря встречам с общественными и политическими деятелями, учеными, спортсменами, представителями сферы культуры и искусства.
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Открывая разговор, губернатор поздравил его участников с предстоящим пятилетием движения. Любимов отметил, что Российское движение школьников, созданное по инициативе президента Владимира Путина, сегодня является крупнейшей молодежной общественной организацией в стране.
"Российское движение школьников действительно служит хорошим социальным лифтом для молодых людей и открывает перед каждым, кто вступил в его ряды, большие перспективы. Уверен, что это движение будет успешно развиваться, и мы совместно сможем реализовать немало полезных для рязанских школьников идей", - сказал Любимов.
Разговор с активистами прошел в формате "вопрос-ответ". Молодые люди поинтересовались мнением губернатора относительно современной системы образования и использования в процессе обучения дистанционных технологий, выяснили, какие профессии глава региона считает наиболее востребованными в будущем, а также уточнили, как действовать подросткам, желающим устроиться на работу на каникулах.
Во время беседы отдельно была затронута тема волонтерства и его особая значимость в условиях пандемии. Любимов подчеркнул, что в рядах добровольческого движения на сегодняшний день насчитывается более 75 тысяч человек.
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"Волонтеры участвуют практически во всех важных и значимых для региона проектах, всегда в числе первых помогают нам поддерживать людей, попавших в беду или трудную жизненную ситуацию. Спасибо всем добровольцам за труд, неравнодушие, большую самоотдачу, ответственную гражданскую позицию, за готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, за профессиональный подход к делу", – сказал губернатор.
Много вопросов касалось детства главы региона, учебы в школе, увлечений и юношеских мечтаний. Любимов рассказал о своем выборе профессионального пути и дал ребятам совет для успешной самореализации.
"Чтобы по жизни двигаться вперед, нужно стараться выполнять свою работу качественно, на совесть, чем бы ты ни занимался, идти к своей цели, не отступая перед трудностями, расставлять приоритеты и никогда не откладывать на завтра то, что можно делать сегодня", - сказал школьникам Любимов.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРоссийское движение школьниковВладимир ПутинРязанская областьОбщество
 
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