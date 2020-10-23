https://ria.ru/20201023/vinnik-1581278687.html

Суд Парижа вынесет решение по делу Винника 7 декабря

Суд Парижа 7 декабря огласит решение по делу россиянина Александра Винника, которого обвиняют во Франции в вымогательстве и отмывании денег, до решения суда он... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T21:08

2020-10-23T21:08

2020-10-23T21:08

дело александра винника

александр винник

греция

сша

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 23 окт - РИА Новости.</strong> Суд <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> 7 декабря огласит решение по делу россиянина <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vinnik/" target="_blank" data-auto="true">Александра Винника</a>, которого обвиняют во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> в вымогательстве и отмывании денег, до решения суда он останется под стражей, заявила судья в пятницу.Процесс по делу Винника проходил в Париже с понедельника. В пятницу состоялся последний день судебных слушаний, с утра выступили адвокаты ряда французских компаний, пострадавших в результате распространения вредоносной программы Locky. Затем последовала речь прокурора Жоанны Брусс, которая назвала Винника "мозгом" вредоносной программы Locky и платформы BTC-е, "очень способным и умным пиратом". Она потребовала в отношении Винника наказания в виде 10 лет тюремного заключения и штрафа в размере 750 тысяч евро.Защита настаивала на невиновности россиянина. Один из его адвокатов Фредерик Бело подчеркнул, что нет доказательств причастности Винника к вирусу Locky и к преступной схеме, которую описывает прокуратура. Он назвал наказание, которое затребовала прокурор, "негуманным и невосполнимым", также указав на то, что Винник, находящийся в заключении более трёх лет, не имеет возможности видеться с больной женой и детьми.Винника экстрадировали из <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> во Францию 23 января.Россиянин был арестован во время своего отпуска в Греции в июле 2017 года по запросу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.

https://ria.ru/20201023/vinnik-1581197824.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело александра винника, александр винник, греция, сша, париж, в мире