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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/vaktsina-1581175311.html
Минздрав Германии рассказал, когда в стране появится вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID появится в ФРГ в начале 2021 года, идет согласование по ее распределению в регионах, заявил на брифинге в Берлине представитель Минздрава ФРГ. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:14
2020-10-23T13:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости.</strong> Вакцина от COVID появится в ФРГ в начале 2021 года, идет согласование по ее распределению в регионах, заявил на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> представитель Минздрава ФРГ."Могу подтвердить, что в настоящее время идет внутреннее обсуждение между федерацией и землями, которое касается распределения вакцины. Что касается планирования - мы уже высказались за более ранние сроки. Мы по-прежнему исходим из того, что вакцина появится в начале 2021 года", - заявил представитель министерства.Он добавил, что конкретных договоренностей о распределении первых партий вакцины пока нет. Отвечая на вопрос о готовности вакцины, представитель министерства предложил обратиться напрямую к производителям, заметив, что, по данным Минздрава, многие из них в настоящее время уже находятся на клинической стадии проверки препарата.О том, что Минздрав ФРГ ранее направил правительствам федеральных земель письма с поручением подготовить до 10 ноября списки возможных центров, в которых может вестись вакцинация населения, сообщил ранее таблоид BILD. По информации издания, в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> планируется создать 60 подобных центров.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201022/vaktsina-1581099723.html
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германия
берлин (город)
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире

Минздрав Германии рассказал, когда в стране появится вакцина от COVID-19

13:14 23.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Вакцина от COVID появится в ФРГ в начале 2021 года, идет согласование по ее распределению в регионах, заявил на брифинге в Берлине представитель Минздрава ФРГ.
"Могу подтвердить, что в настоящее время идет внутреннее обсуждение между федерацией и землями, которое касается распределения вакцины. Что касается планирования - мы уже высказались за более ранние сроки. Мы по-прежнему исходим из того, что вакцина появится в начале 2021 года", - заявил представитель министерства.
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Он добавил, что конкретных договоренностей о распределении первых партий вакцины пока нет. Отвечая на вопрос о готовности вакцины, представитель министерства предложил обратиться напрямую к производителям, заметив, что, по данным Минздрава, многие из них в настоящее время уже находятся на клинической стадии проверки препарата.
О том, что Минздрав ФРГ ранее направил правительствам федеральных земель письма с поручением подготовить до 10 ноября списки возможных центров, в которых может вестись вакцинация населения, сообщил ранее таблоид BILD. По информации издания, в Германии планируется создать 60 подобных центров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияБерлин (город)В мире
 
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