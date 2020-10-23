https://ria.ru/20201023/vaktsina-1581175311.html

Минздрав Германии рассказал, когда в стране появится вакцина от COVID-19

Вакцина от COVID появится в ФРГ в начале 2021 года, идет согласование по ее распределению в регионах, заявил на брифинге в Берлине представитель Минздрава ФРГ. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T13:14

2020-10-23T13:14

2020-10-23T13:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости.</strong> Вакцина от COVID появится в ФРГ в начале 2021 года, идет согласование по ее распределению в регионах, заявил на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> представитель Минздрава ФРГ."Могу подтвердить, что в настоящее время идет внутреннее обсуждение между федерацией и землями, которое касается распределения вакцины. Что касается планирования - мы уже высказались за более ранние сроки. Мы по-прежнему исходим из того, что вакцина появится в начале 2021 года", - заявил представитель министерства.Он добавил, что конкретных договоренностей о распределении первых партий вакцины пока нет. Отвечая на вопрос о готовности вакцины, представитель министерства предложил обратиться напрямую к производителям, заметив, что, по данным Минздрава, многие из них в настоящее время уже находятся на клинической стадии проверки препарата.О том, что Минздрав ФРГ ранее направил правительствам федеральных земель письма с поручением подготовить до 10 ноября списки возможных центров, в которых может вестись вакцинация населения, сообщил ранее таблоид BILD. По информации издания, в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> планируется создать 60 подобных центров.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201022/vaktsina-1581099723.html

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германия

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире