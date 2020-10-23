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Президентские выборы в США — 2020
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Трамп заявил о скорой готовности американской вакцины от COVID-19
Президент США Дональд Трамп заверил, что вакцина от коронавируса будет готова в течение нескольких недель. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T04:20
2020-10-23T05:27
президентские выборы в сша — 2020
коронавирус covid-19
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп заверил, что вакцина от коронавируса будет готова в течение нескольких недель."Это не гарантировано", - признал <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a> в ответ на уточняющий вопрос ведущей. Однако, по его словам, есть "хороший шанс" на то, что вакцина будет готова раньше конца года.Среди производителей вакцин, чья продукция может быть одобрена, Трамп назвал J&amp;J, Moderna и Pfizer.
вашингтон (город)
сша
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коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп заявил о скорой готовности американской вакцины от COVID-19

04:20 23.10.2020 (обновлено: 05:27 23.10.2020)
 
© REUTERS / JONATHAN ERNSTПрезидент США Дональд Трамп во время финальных дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом в Нэшвилле
Президент США Дональд Трамп во время финальных дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил, что вакцина от коронавируса будет готова в течение нескольких недель.
"Вакцина идет, она готова, ее объявят в течение недель", - сказал Трамп на дебатах с кандидатом в президенты Джо Байденом.
"Это не гарантировано", - признал Трамп в ответ на уточняющий вопрос ведущей. Однако, по его словам, есть "хороший шанс" на то, что вакцина будет готова раньше конца года.
Среди производителей вакцин, чья продукция может быть одобрена, Трамп назвал J&J, Moderna и Pfizer.
 
Президентские выборы в США — 2020Коронавирус COVID-19Дональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
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