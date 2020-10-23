https://ria.ru/20201023/vaktsina-1581116365.html
Трамп заявил о скорой готовности американской вакцины от COVID-19
Президент США Дональд Трамп заверил, что вакцина от коронавируса будет готова в течение нескольких недель. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T04:20
2020-10-23T04:20
2020-10-23T05:27
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коронавирус covid-19
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп заверил, что вакцина от коронавируса будет готова в течение нескольких недель."Это не гарантировано", - признал <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a> в ответ на уточняющий вопрос ведущей. Однако, по его словам, есть "хороший шанс" на то, что вакцина будет готова раньше конца года.Среди производителей вакцин, чья продукция может быть одобрена, Трамп назвал J&J, Moderna и Pfizer.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире