https://ria.ru/20201023/vaktsina-1581116365.html

Трамп заявил о скорой готовности американской вакцины от COVID-19

Президент США Дональд Трамп заверил, что вакцина от коронавируса будет готова в течение нескольких недель. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T04:20

2020-10-23T04:20

2020-10-23T05:27

президентские выборы в сша — 2020

коронавирус covid-19

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп заверил, что вакцина от коронавируса будет готова в течение нескольких недель."Это не гарантировано", - признал <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a> в ответ на уточняющий вопрос ведущей. Однако, по его словам, есть "хороший шанс" на то, что вакцина будет готова раньше конца года.Среди производителей вакцин, чья продукция может быть одобрена, Трамп назвал J&J, Moderna и Pfizer.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире