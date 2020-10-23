"Поза гопника": новое фото Любови Успенской вызвало насмешки в Сети
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Певица Любовь Успенская разместила на своей странице в Instagram новый снимок, который вызвал шквал критики со стороны подписчиков.
На фотографии 66-летняя исполнительница шансона позирует дома в черных брюках свободного кроя, блестящей блузе с запахом и высоких сапогах.
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Очень люблю чёрный цвет❤️ Хотя говорят, что красный мне идёт больше... Все равно люблю! Чёрный цвет - он элегантный, благородный. Да ещё и стройнит🥰 Для девушек это весомый аргумент в выборе!) А вы какой цвет больше любите, чёрный или красный?❤️ ⠀ #black #red
- Очень люблю черный цвет. Хотя говорят, что красный мне идет больше... Все равно люблю! Черный цвет – он элегантный, благородный. Да еще и стройнит, - подписала звезда пост в социальной сети.
Подписчики были шокированы снимком. В комментариях они заявили, что кадр получился неудачным:
- Что за стойка гопника, и почему одна нога короче другой?
- Неудачное фото.
- Неужели вы не смотрите на фото, перед тем как выложить его на обсуждение?
- Что с ногами?
- Мне одной кажется, или тут с ногами что-то не то?
- Поза просто треш!
- Фотографа сменить срочно!
- Неудачное фото.
- Неужели вы не смотрите на фото, перед тем как выложить его на обсуждение?
- Что с ногами?
- Мне одной кажется, или тут с ногами что-то не то?
- Поза просто треш!
- Фотографа сменить срочно!
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