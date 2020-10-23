https://ria.ru/20201023/uspenskaya-1581238408.html

"Поза гопника": новое фото Любови Успенской вызвало насмешки в Сети

Певица Любовь Успенская разместила на своей странице в Instagram новый снимок, который вызвал шквал критики со стороны подписчиков. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:50

2020-10-23T17:50

2020-10-23T17:50

шоубиз

любовь успенская

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости</strong>. Певица <a href="https://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja" target="_blank">Любовь Успенская</a> разместила на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGp-jGBFqxd/" target="_blank">Instagram</a> новый снимок, который вызвал шквал критики со стороны подписчиков.На фотографии 66-летняя исполнительница шансона позирует дома в черных брюках свободного кроя, блестящей блузе с запахом и высоких сапогах.- Очень люблю черный цвет. Хотя говорят, что красный мне идет больше... Все равно люблю! Черный цвет – он элегантный, благородный. Да еще и стройнит, - подписала звезда пост в социальной сети.Подписчики были шокированы снимком. В комментариях они заявили, что кадр получился неудачным:- Что за стойка гопника, и почему одна нога короче другой?<br>- Неудачное фото.<br>- Неужели вы не смотрите на фото, перед тем как выложить его на обсуждение?<br>- Что с ногами?<br>- Мне одной кажется, или тут с ногами что-то не то?<br>- Поза просто треш!<br>- Фотографа сменить срочно!

https://ria.ru/20201017/uspenskaya-1580295806.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь успенская