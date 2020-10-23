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https://ria.ru/20201023/uspenskaya-1581238408.html
"Поза гопника": новое фото Любови Успенской вызвало насмешки в Сети
Певица Любовь Успенская разместила на своей странице в Instagram новый снимок, который вызвал шквал критики со стороны подписчиков. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:50
2020-10-23T17:50
шоубиз
любовь успенская
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости</strong>. Певица <a href="https://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja" target="_blank">Любовь Успенская</a> разместила на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGp-jGBFqxd/" target="_blank">Instagram</a> новый снимок, который вызвал шквал критики со стороны подписчиков.На фотографии 66-летняя исполнительница шансона позирует дома в черных брюках свободного кроя, блестящей блузе с запахом и высоких сапогах.- Очень люблю черный цвет. Хотя говорят, что красный мне идет больше... Все равно люблю! Черный цвет – он элегантный, благородный. Да еще и стройнит, - подписала звезда пост в социальной сети.Подписчики были шокированы снимком. В комментариях они заявили, что кадр получился неудачным:- Что за стойка гопника, и почему одна нога короче другой?<br>- Неудачное фото.<br>- Неужели вы не смотрите на фото, перед тем как выложить его на обсуждение?<br>- Что с ногами?<br>- Мне одной кажется, или тут с ногами что-то не то?<br>- Поза просто треш!<br>- Фотографа сменить срочно!
https://ria.ru/20201017/uspenskaya-1580295806.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
любовь успенская

"Поза гопника": новое фото Любови Успенской вызвало насмешки в Сети

17:50 23.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Певица Любовь Успенская разместила на своей странице в Instagram новый снимок, который вызвал шквал критики со стороны подписчиков.
На фотографии 66-летняя исполнительница шансона позирует дома в черных брюках свободного кроя, блестящей блузе с запахом и высоких сапогах.
- Очень люблю черный цвет. Хотя говорят, что красный мне идет больше... Все равно люблю! Черный цвет – он элегантный, благородный. Да еще и стройнит, - подписала звезда пост в социальной сети.
Подписчики были шокированы снимком. В комментариях они заявили, что кадр получился неудачным:
- Что за стойка гопника, и почему одна нога короче другой?
- Неудачное фото.
- Неужели вы не смотрите на фото, перед тем как выложить его на обсуждение?
- Что с ногами?
- Мне одной кажется, или тут с ногами что-то не то?
- Поза просто треш!
- Фотографа сменить срочно!
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 18:55Шоубиз
"Не узнать": новое фото Успенской встревожило поклонников
 
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ШоубизЛюбовь Успенская
 
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