Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/udalenka-1581225905.html
Собянин заявил о невыполнении компаниями требований об удаленке
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о важности выполнения требований об удаленной работе для лиц из зоны риска и подчеркнул, что не все руководители соблюдают эти... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:36
2020-10-23T16:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская федерация профсоюзов
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
михаил антонцев
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580463045_0:109:2896:1738_1400x0_80_0_0_b60b45647709239428c1522e602b7e20.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> заявил о важности выполнения требований об удаленной работе для лиц из зоны риска и подчеркнул, что не все руководители соблюдают эти требования и поступает много жалоб.Собянин и председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев на встрече обсудили защиту прав сотрудников предприятий столицы в пандемию.Он отметил, что и профсоюзы тоже должны включаться в эту работу. "Но вообще много жалоб на то, что не все руководители соблюдают эти требования, не переводят на удаленку тех людей, которые находятся в первую очередь в зоне риска. И это, конечно, наша совместная работа должна быть", - добавил Собянин.В свою очередь <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Antoncev" target="_blank">Антонцев</a> уточнил, что со стороны профсоюзов работа по защите прав сотрудников будет продолжена."Мы тоже получаем определенное количество обращений, но еще в отличие от принятых вами мер о сохранении заработной платы, многие считают, что отправить на дистанционное - это значит не платить денег. Это абсолютно противоречит тому, что вы требуете, и действующему законодательству. И в этой ситуации мы имеем тесный контакт, у нас есть договора и с прокуратурой, и с Роспотребнадзором, с тем, чтобы наши общественные контролеры не допускали этого ни в коем случае", - отметил Антонцев.Мэр сообщил, что в случае, если перевести человека на удаленку не получается, можно оформить больничный лист."У нас колл-центр работает постоянно, принимает заявки тех, которые считают, что им необходимо не на удаленку перейти, а взять больничный лист. Это тоже вариант там, где невозможно по-другому. Но все равно надо добиваться, чтобы человек получал либо зарплату, либо по больничному листу выплату", - подчеркнул Собянин.Антонцев отметил также, что у столичной Федерации профсоюзов установлены прямые контакты с Фондом социального страхования, с Пенсионным фондом по Москве и Московской области, и они стараются доводить сведения о необходимости оплаты больничных листов до руководителей предприятий."Тем более, что все решения по этому поводу приняты, и действительно и первую волну выплачивали огромный объем больничных листов, и сейчас это все будет продолжено", - резюмировал Собянин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/shtraf-1580528293.html
https://ria.ru/20200930/bolnichnyy-1578008108.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580463045_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_efea1241515b1d2e145f229499033349.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская федерация профсоюзов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, михаил антонцев, москва, московская область (подмосковье), общество

Собянин заявил о невыполнении компаниями требований об удаленке

16:36 23.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя для пациентов с COVID-19, открывшегося в автомобильном торговом центр "Москва"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя для пациентов с COVID-19, открывшегося в автомобильном торговом центр Москва - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о важности выполнения требований об удаленной работе для лиц из зоны риска и подчеркнул, что не все руководители соблюдают эти требования и поступает много жалоб.
Собянин и председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев на встрече обсудили защиту прав сотрудников предприятий столицы в пандемию.

"Это очень важно выполнять требования, чтобы мы работников, которые старше 65 лет, которые болеют хроническими заболеваниями, оберегли от заражения, обеспечили работу на удаленке. Только в крайнем случае, когда есть нужда на предприятиях в этих работниках, сохранять на трудовом месте, но при этом обеспечивать тоже безопасность, это очень важно. Потому что, к сожалению, большинство тяжело болеющих коронавирусом - это люди пожилого возраста или болеющие хроническими заболеваниями, они находятся в явной группе риска", - сообщил Собянин.

Он отметил, что и профсоюзы тоже должны включаться в эту работу. "Но вообще много жалоб на то, что не все руководители соблюдают эти требования, не переводят на удаленку тех людей, которые находятся в первую очередь в зоне риска. И это, конечно, наша совместная работа должна быть", - добавил Собянин.
Логотип компании Nestle - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 17:54Распространение нового коронавируса
Nestle первой в Москве грозит штраф за неперевод сотрудников на удаленку
В свою очередь Антонцев уточнил, что со стороны профсоюзов работа по защите прав сотрудников будет продолжена.
"Мы тоже получаем определенное количество обращений, но еще в отличие от принятых вами мер о сохранении заработной платы, многие считают, что отправить на дистанционное - это значит не платить денег. Это абсолютно противоречит тому, что вы требуете, и действующему законодательству. И в этой ситуации мы имеем тесный контакт, у нас есть договора и с прокуратурой, и с Роспотребнадзором, с тем, чтобы наши общественные контролеры не допускали этого ни в коем случае", - отметил Антонцев.
Мэр сообщил, что в случае, если перевести человека на удаленку не получается, можно оформить больничный лист.
"У нас колл-центр работает постоянно, принимает заявки тех, которые считают, что им необходимо не на удаленку перейти, а взять больничный лист. Это тоже вариант там, где невозможно по-другому. Но все равно надо добиваться, чтобы человек получал либо зарплату, либо по больничному листу выплату", - подчеркнул Собянин.
Антонцев отметил также, что у столичной Федерации профсоюзов установлены прямые контакты с Фондом социального страхования, с Пенсионным фондом по Москве и Московской области, и они стараются доводить сведения о необходимости оплаты больничных листов до руководителей предприятий.
"Тем более, что все решения по этому поводу приняты, и действительно и первую волну выплачивали огромный объем больничных листов, и сейчас это все будет продолжено", - резюмировал Собянин.
Прием первой партии бланков больничных листов нового образца в государственном учреждении Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 16:01Распространение нового коронавируса
Москвичам из группы риска напомнили об упрощенном получении больничного
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская федерация профсоюзовЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМихаил АнтонцевМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Власти Москвы опровергли сообщения о брошенной врачами у дома пенсионерке
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
Лента новостейМолния