https://ria.ru/20201023/udalenka-1581225905.html

Собянин заявил о невыполнении компаниями требований об удаленке

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о важности выполнения требований об удаленной работе для лиц из зоны риска и подчеркнул, что не все руководители соблюдают эти... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:36

2020-10-23T16:36

2020-10-23T16:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская федерация профсоюзов

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

михаил антонцев

москва

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> заявил о важности выполнения требований об удаленной работе для лиц из зоны риска и подчеркнул, что не все руководители соблюдают эти требования и поступает много жалоб.Собянин и председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев на встрече обсудили защиту прав сотрудников предприятий столицы в пандемию.Он отметил, что и профсоюзы тоже должны включаться в эту работу. "Но вообще много жалоб на то, что не все руководители соблюдают эти требования, не переводят на удаленку тех людей, которые находятся в первую очередь в зоне риска. И это, конечно, наша совместная работа должна быть", - добавил Собянин.В свою очередь <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Antoncev" target="_blank">Антонцев</a> уточнил, что со стороны профсоюзов работа по защите прав сотрудников будет продолжена."Мы тоже получаем определенное количество обращений, но еще в отличие от принятых вами мер о сохранении заработной платы, многие считают, что отправить на дистанционное - это значит не платить денег. Это абсолютно противоречит тому, что вы требуете, и действующему законодательству. И в этой ситуации мы имеем тесный контакт, у нас есть договора и с прокуратурой, и с Роспотребнадзором, с тем, чтобы наши общественные контролеры не допускали этого ни в коем случае", - отметил Антонцев.Мэр сообщил, что в случае, если перевести человека на удаленку не получается, можно оформить больничный лист."У нас колл-центр работает постоянно, принимает заявки тех, которые считают, что им необходимо не на удаленку перейти, а взять больничный лист. Это тоже вариант там, где невозможно по-другому. Но все равно надо добиваться, чтобы человек получал либо зарплату, либо по больничному листу выплату", - подчеркнул Собянин.Антонцев отметил также, что у столичной Федерации профсоюзов установлены прямые контакты с Фондом социального страхования, с Пенсионным фондом по Москве и Московской области, и они стараются доводить сведения о необходимости оплаты больничных листов до руководителей предприятий."Тем более, что все решения по этому поводу приняты, и действительно и первую волну выплачивали огромный объем больничных листов, и сейчас это все будет продолжено", - резюмировал Собянин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/shtraf-1580528293.html

https://ria.ru/20200930/bolnichnyy-1578008108.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская федерация профсоюзов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, михаил антонцев, москва, московская область (подмосковье), общество