Трамп сравнил экологию в США, России, Китае и Индии
© REUTERS / POOLПрезидент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об экологических достижениях его страны в сравнении с Китаем, Россией и Индией.
"Мы проделали отличную работу в отношении окружающей среды, у нас чистейший воздух, чистейшая вода и лучшие показатели выброса углерода, которые мы видели за многие годы, и мы не разрушили наши предприятия", - сказал он.
"Посмотрите на Китай, какой он грязный, посмотрите на Россию, на Индию – там грязно, воздух грязный!", - заявил Трамп.
Он вновь заявил, что вышел из Парижского соглашения по климату из-за "нечестного отношения" в нем к США.
Байден в свою очередь подчеркнул роль США в борьбе с глобальным изменением климата. Он сообщил, что его программа в сфере экологии позволит создать новые рабочие места и реализовать множество инновационных проектов.
Обсуждая экологию, кандидаты также поспорили об эффективности ветрогенераторов для получения энергии. Трамп выступил решительно против.
"Я знаю про ветер больше, чем ты – это крайне дорого, убивает всех птиц, очень нестабильно, много проблем и ... пары, которые поднимаются … больше, чем что-либо, что происходит при добыче природного газа", - сказал Трамп.
Байден встретил его ремарки вздохами и предложил подкрепить слова мнением ученых. Трамп на это ответил, что отдает предпочтение солнечной энергии.