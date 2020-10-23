https://ria.ru/20201023/trump-1581119900.html

Трамп сравнил экологию в США, России, Китае и Индии

Президент США Дональд Трамп заявил об экологических достижениях его страны в сравнении с Китаем, Россией и Индией. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T06:52

2020-10-23T06:52

2020-10-23T06:52

президентские выборы в сша — 2020

россия

дональд трамп

джо байден

китай

индия

вашингтон (город)

сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил об экологических достижениях его страны в сравнении с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>, Россией и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индией</a>."Посмотрите на Китай, какой он грязный, посмотрите на Россию, на Индию – там грязно, воздух грязный!", - заявил Трамп.Он вновь заявил, что вышел из Парижского соглашения по климату из-за "нечестного отношения" в нем к США.Байден в свою очередь подчеркнул роль <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> в борьбе с глобальным изменением климата. Он сообщил, что его программа в сфере экологии позволит создать новые рабочие места и реализовать множество инновационных проектов.Обсуждая экологию, кандидаты также поспорили об эффективности ветрогенераторов для получения энергии. Трамп выступил решительно против.<a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Байден</a> встретил его ремарки вздохами и предложил подкрепить слова мнением ученых. Трамп на это ответил, что отдает предпочтение солнечной энергии.

https://ria.ru/20201023/trump-1581116750.html

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китай

индия

вашингтон (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, китай, индия, вашингтон (город), сша, в мире