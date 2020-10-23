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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201023/trump-1581119900.html
Трамп сравнил экологию в США, России, Китае и Индии
Президент США Дональд Трамп заявил об экологических достижениях его страны в сравнении с Китаем, Россией и Индией. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T06:52
2020-10-23T06:52
президентские выборы в сша — 2020
россия
дональд трамп
джо байден
китай
индия
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил об экологических достижениях его страны в сравнении с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>, Россией и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индией</a>."Посмотрите на Китай, какой он грязный, посмотрите на Россию, на Индию – там грязно, воздух грязный!", - заявил Трамп.Он вновь заявил, что вышел из Парижского соглашения по климату из-за "нечестного отношения" в нем к США.Байден в свою очередь подчеркнул роль <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> в борьбе с глобальным изменением климата. Он сообщил, что его программа в сфере экологии позволит создать новые рабочие места и реализовать множество инновационных проектов.Обсуждая экологию, кандидаты также поспорили об эффективности ветрогенераторов для получения энергии. Трамп выступил решительно против.<a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Байден</a> встретил его ремарки вздохами и предложил подкрепить слова мнением ученых. Трамп на это ответил, что отдает предпочтение солнечной энергии.
https://ria.ru/20201023/trump-1581116750.html
россия
китай
индия
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россия, дональд трамп, джо байден, китай, индия, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп сравнил экологию в США, России, Китае и Индии

06:52 23.10.2020
 
© REUTERS / POOLПрезидент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / POOL
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ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об экологических достижениях его страны в сравнении с Китаем, Россией и Индией.
"Мы проделали отличную работу в отношении окружающей среды, у нас чистейший воздух, чистейшая вода и лучшие показатели выброса углерода, которые мы видели за многие годы, и мы не разрушили наши предприятия", - сказал он.
"Посмотрите на Китай, какой он грязный, посмотрите на Россию, на Индию – там грязно, воздух грязный!", - заявил Трамп.
Он вновь заявил, что вышел из Парижского соглашения по климату из-за "нечестного отношения" в нем к США.
Байден в свою очередь подчеркнул роль США в борьбе с глобальным изменением климата. Он сообщил, что его программа в сфере экологии позволит создать новые рабочие места и реализовать множество инновационных проектов.
Обсуждая экологию, кандидаты также поспорили об эффективности ветрогенераторов для получения энергии. Трамп выступил решительно против.
"Я знаю про ветер больше, чем ты – это крайне дорого, убивает всех птиц, очень нестабильно, много проблем и ... пары, которые поднимаются … больше, чем что-либо, что происходит при добыче природного газа", - сказал Трамп.
Байден встретил его ремарки вздохами и предложил подкрепить слова мнением ученых. Трамп на это ответил, что отдает предпочтение солнечной энергии.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Президентские выборы в США — 2020РоссияДональд ТрампДжо БайденКитайИндияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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