https://ria.ru/20201023/trump-1581116750.html

Трамп заявил, что Байден получал деньги от России через Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден получал деньги от России через Владимира Путина. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T04:39

2020-10-23T04:39

2020-10-23T06:25

москва

вашингтон (город)

президентские выборы в сша — 2020

россия

дональд трамп

джо байден

китай

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что его оппонент на предстоящих выборах <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> получал деньги от России через <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.Трамп подчеркнул, что Россия, а также Китай и Украина никогда ему не платили. Байден же, по словам американского лидера, получал деньги от всех трех стран.Байден, в свою очередь, отверг обвинения оппонента."Я ни пенни не взял ни от одного государства", — парировал он.Кроме того, Трамп заявил, что "никто не был настолько жестким по отношению к России", как он.Ранее сенаторы-республиканцы <a href="http://ria.ru/person_ron-johnson/" target="_blank" data-auto="true">Рон Джонсон</a> и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждается, что сын Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли вдову экс-мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Юрия Лужкова <a href="http://ria.ru/person_Elena_Baturina/" target="_blank" data-auto="true">Елену Батурину</a>, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, что Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, связанными с властями.Выборы намечены на 3 ноября. За пост президента борются <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a> и <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Байден</a>. Кроме того будут избраны треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.

https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581116992.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, вашингтон (город), россия, дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире