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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201023/trump-1581116750.html
Трамп заявил, что Байден получал деньги от России через Путина
Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден получал деньги от России через Владимира Путина. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T04:39
2020-10-23T06:25
москва
вашингтон (город)
президентские выборы в сша — 2020
россия
дональд трамп
джо байден
китай
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что его оппонент на предстоящих выборах <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> получал деньги от России через <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.Трамп подчеркнул, что Россия, а также Китай и Украина никогда ему не платили. Байден же, по словам американского лидера, получал деньги от всех трех стран.Байден, в свою очередь, отверг обвинения оппонента."Я ни пенни не взял ни от одного государства", — парировал он.Кроме того, Трамп заявил, что "никто не был настолько жестким по отношению к России", как он.Ранее сенаторы-республиканцы <a href="http://ria.ru/person_ron-johnson/" target="_blank" data-auto="true">Рон Джонсон</a> и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждается, что сын Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли вдову экс-мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Юрия Лужкова <a href="http://ria.ru/person_Elena_Baturina/" target="_blank" data-auto="true">Елену Батурину</a>, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, что Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, связанными с властями.Выборы намечены на 3 ноября. За пост президента борются <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a> и <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Байден</a>. Кроме того будут избраны треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581116992.html
москва
вашингтон (город)
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сша
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москва, вашингтон (город), россия, дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире

Трамп заявил, что Байден получал деньги от России через Путина

04:39 23.10.2020 (обновлено: 06:25 23.10.2020)
 
© REUTERS / POOLПрезидент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / POOL
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ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден получал деньги от России через Владимира Путина.
Трамп подчеркнул, что Россия, а также Китай и Украина никогда ему не платили. Байден же, по словам американского лидера, получал деньги от всех трех стран.

"Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы. Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это. Ты должен объясниться перед американцами. Может быть, ты можешь сделать это прямо сейчас", — сказал Трамп во время финальных дебатов в Нэшвилле.

Байден, в свою очередь, отверг обвинения оппонента.
"Я ни пенни не взял ни от одного государства", — парировал он.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов с президентом США Дональдом Трапом в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Кроме того, Трамп заявил, что "никто не был настолько жестким по отношению к России", как он.
Ранее сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждается, что сын Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, что Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами Китая, связанными с властями.
Выборы намечены на 3 ноября. За пост президента борются Трамп и Байден. Кроме того будут избраны треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.
 
Президентские выборы в США — 2020МоскваВашингтон (город)РоссияДональд ТрампДжо БайденКитайСШАВ мире
 
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