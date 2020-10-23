https://ria.ru/20201023/tolstoy-1581152721.html

Онлайн-конференция советника Президента РФ по культуре Владимира Толстого

28 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию советника Президента Российской Федерации по культуре Владимира ТОЛСТОГО по итогам заседания Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, которое пройдет 27 октября.

2020-10-23T11:25

2020-10-23T11:25

2020-10-23T11:25

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы