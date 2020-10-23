https://ria.ru/20201023/tikhanovskaya-1581246779.html

Тихановская призвала назначить новые выборы в Белоруссии до конца года

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что переговоры о новых президентских выборах в стране должны начаться в этом году, а сами они РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T18:00

2020-10-23T18:00

2020-10-23T18:16

протесты в белоруссии

светлана тихановская

метте фредериксен

александр лукашенко

дания

белоруссия

европа

в мире

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<strong>МИНСК, 23 окт – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> заявила, что переговоры о новых президентских выборах в стране должны начаться в этом году, а сами они должны быть назначены до конца года.Как сообщила пресс-служба политика, данное заявление Тихановская сделала во время рабочего визита в <a href="https://ria.ru/location_Denmark" target="_blank">Данию</a>, где в том числе обсудила помощь иностранных государств в организации переговоров о выборах.По информации пресс-службы, Тихановская встретилась с датским министром иностранных дел Йеппе Кофодом, который отметил, что Дания создает Фонд новой демократии, чтобы поддерживать гражданское общество – в том числе и в Белоруссии.Кроме того, экс-кандидат встретилась с премьером Дании Метте Фредериксен. По данным пресс-службы, во время встречи Тихановская подчеркнула, что пришло время думать о переходном периоде в Белоруссии и обсуждать пакеты реформ, которые помогут его осуществить.Согласно сообщению, Тихановская встретилась с представителями датских негосударственных гуманитарных организаций, представителями профсоюзного движения Дании и Европы, приняла участие в круглом столе Датского института против пыток DIGNITY.После прошедших в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

Рома Филл Так это оказывается в Дании решили , что в Белоруссии новые выборы президента должны состояться в этом году ? 46

Александр Нелиберда Светлана Гуайдо-Тихановская скоро получит то, что и её собрат - Гуайдо, надоест всем эту жвачку жевать, выплюнут и забудут. Одна только прокуратура Белоруссии будет о ней помнить. 43

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дания

белоруссия

европа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, метте фредериксен, александр лукашенко, дания, белоруссия, европа, в мире