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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201023/tikhanovskaya-1581246779.html
Тихановская призвала назначить новые выборы в Белоруссии до конца года
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что переговоры о новых президентских выборах в стране должны начаться в этом году, а сами они РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T18:00
2020-10-23T18:16
протесты в белоруссии
светлана тихановская
метте фредериксен
александр лукашенко
дания
белоруссия
европа
в мире
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<strong>МИНСК, 23 окт – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> заявила, что переговоры о новых президентских выборах в стране должны начаться в этом году, а сами они должны быть назначены до конца года.Как сообщила пресс-служба политика, данное заявление Тихановская сделала во время рабочего визита в <a href="https://ria.ru/location_Denmark" target="_blank">Данию</a>, где в том числе обсудила помощь иностранных государств в организации переговоров о выборах.По информации пресс-службы, Тихановская встретилась с датским министром иностранных дел Йеппе Кофодом, который отметил, что Дания создает Фонд новой демократии, чтобы поддерживать гражданское общество – в том числе и в Белоруссии.Кроме того, экс-кандидат встретилась с премьером Дании Метте Фредериксен. По данным пресс-службы, во время встречи Тихановская подчеркнула, что пришло время думать о переходном периоде в Белоруссии и обсуждать пакеты реформ, которые помогут его осуществить.Согласно сообщению, Тихановская встретилась с представителями датских негосударственных гуманитарных организаций, представителями профсоюзного движения Дании и Европы, приняла участие в круглом столе Датского института против пыток DIGNITY.После прошедших в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
Так это оказывается в Дании решили , что в Белоруссии новые выборы президента должны состояться в этом году ?
46
Светлана Гуайдо-Тихановская скоро получит то, что и её собрат - Гуайдо, надоест всем эту жвачку жевать, выплюнут и забудут. Одна только прокуратура Белоруссии будет о ней помнить.
43
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дания
белоруссия
европа
РИА Новости
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светлана тихановская, метте фредериксен, александр лукашенко, дания, белоруссия, европа, в мире

Тихановская призвала назначить новые выборы в Белоруссии до конца года

18:00 23.10.2020 (обновлено: 18:16 23.10.2020)
 
© REUTERS / Michele TantussiСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что переговоры о новых президентских выборах в стране должны начаться в этом году, а сами они должны быть назначены до конца года.
Как сообщила пресс-служба политика, данное заявление Тихановская сделала во время рабочего визита в Данию, где в том числе обсудила помощь иностранных государств в организации переговоров о выборах.

"Важная встреча состоялась с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На ней обсуждались переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров. Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020 году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.

По информации пресс-службы, Тихановская встретилась с датским министром иностранных дел Йеппе Кофодом, который отметил, что Дания создает Фонд новой демократии, чтобы поддерживать гражданское общество – в том числе и в Белоруссии.
Кроме того, экс-кандидат встретилась с премьером Дании Метте Фредериксен. По данным пресс-службы, во время встречи Тихановская подчеркнула, что пришло время думать о переходном периоде в Белоруссии и обсуждать пакеты реформ, которые помогут его осуществить.
Согласно сообщению, Тихановская встретилась с представителями датских негосударственных гуманитарных организаций, представителями профсоюзного движения Дании и Европы, приняла участие в круглом столе Датского института против пыток DIGNITY.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
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Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМетте ФредериксенАлександр ЛукашенкоДанияБелоруссияЕвропаВ мире
 
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