https://ria.ru/20201023/stalin-1581114084.html

Познер оценил место Сталина в мировой истории

Журналист Владимир Познер оценил историческую роль лидера советского государства Иосифа Сталина. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T01:55

2020-10-23T01:55

2020-10-23T03:07

гулаг

иосиф сталин (джугашвили)

владимир познер

ссср

история

общество

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Познер назвал величайшего преступника в истории человечества

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Журналист <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> оценил историческую роль лидера советского государства <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Stalin_Dzhugashvili/" target="_blank" data-auto="true">Иосифа Сталина</a>.По мнению телеведущего, действия Сталина на посту главы государства были "преступными".Журналист напомнил о таких событиях сталинской эпохи, как создание системы лагерей <a href="http://ria.ru/organization_GULag/" target="_blank" data-auto="true">ГУЛАГ</a> и принудительную депортацию народов в Советском Союзе. Кроме того, Познер отметил, что считает некорректным сравнения действий бывшего советского лидера с поступками других исторических деятелей, так как происходит сопоставление "неблаговидных поступков самых разных людей из самых разных стран <…> с деяниями рук одного человека в одной стране".

https://ria.ru/20200911/stalin-1577074670.html

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гулаг, иосиф сталин (джугашвили), владимир познер, ссср, история, общество