Зима близко: как Москва готовит технику к очередному сезону
В преддверии зимнего периода происходит переоборудование специализированной дорожно-коммунальной техники, основная часть которой — всесезонная. В настоящее время автопарк столичной дорожной спецтехники насчитывает более 24 тысяч машин, из которых 18,6 тысячи используются зимой и летом благодаря возможности менять навесное оборудование. Остальные по объективным причинам пригодны только для работы летом, например, асфальтоукладчики и катки.
В преддверии зимнего периода происходит переоборудование специализированной дорожно-коммунальной техники, основная часть которой — всесезонная. В настоящее время автопарк столичной дорожной спецтехники насчитывает более 24 тысяч машин, из которых 18,6 тысячи используются зимой и летом благодаря возможности менять навесное оборудование. Остальные по объективным причинам пригодны только для работы летом, например, асфальтоукладчики и катки.
Перед наступлением холодов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику устанавливается навесное плужно-щеточное оборудование, а также распределители противогололедных материалов (ПГМ).
Также зимой используются снегопогрузчики, подметально-уборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры, самосвалы.
Перед наступлением холодов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику устанавливается навесное плужно-щеточное оборудование, а также распределители противогололедных материалов (ПГМ).
Также зимой используются снегопогрузчики, подметально-уборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры, самосвалы.
Уборочные работы зимой делятся на три вида: прометание проезжей части, обработка противогололедными материалами и сбор и утилизация снега. Для первых работ использует технику, оборудованную щетками, для вторых — распределители противогололедных материалов, для третьих — снегопогрузочную и вывозящую технику.
Уборочные работы зимой делятся на три вида: прометание проезжей части, обработка противогололедными материалами и сбор и утилизация снега. Для первых работ использует технику, оборудованную щетками, для вторых — распределители противогололедных материалов, для третьих — снегопогрузочную и вывозящую технику.
Уборкой улиц зимой, ликвидацией снежных валов на перекрестках, остановках общественного транспорта и пешеходных зонах, а также около станций метро занимается компания ГБУ "Автомобильные дороги". Специалисты вывозят снег на снегосплавные пункты для дальнейшей утилизации.
Уборкой улиц зимой, ликвидацией снежных валов на перекрестках, остановках общественного транспорта и пешеходных зонах, а также около станций метро занимается компания ГБУ "Автомобильные дороги". Специалисты вывозят снег на снегосплавные пункты для дальнейшей утилизации.
Особое внимание уделяется местам повышенной опасности: спускам, подъемам, мостам, эстакадам, а также местам массового скопления людей.
Особое внимание уделяется местам повышенной опасности: спускам, подъемам, мостам, эстакадам, а также местам массового скопления людей.
Технику "Автодора" по мере необходимости ремонтируют, обследуют и меняют резину. К лопатам приваривают арматуру для дополнительной жесткости, чтобы они меньше стирались и служили дольше.
Технику "Автодора" по мере необходимости ремонтируют, обследуют и меняют резину. К лопатам приваривают арматуру для дополнительной жесткости, чтобы они меньше стирались и служили дольше.
Все машины постоянно моются, их регулярно очищают от грязи, а также обрабатывают специальной смазкой, чтобы уберечь от ржавчины.
Все машины постоянно моются, их регулярно очищают от грязи, а также обрабатывают специальной смазкой, чтобы уберечь от ржавчины.