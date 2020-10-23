https://ria.ru/20201023/spetstekhnika-1581034173.html

Зима близко: как Москва готовит технику к очередному сезону

Пока москвичи морально настраиваются на холода и достают из шкафов зимнюю обувь, городские службы уже "переобули" коммунальную технику, а также проверили... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T10:00

2020-10-23T10:00

2020-10-23T10:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

снегоуборочная техника

автодор

городское хозяйство москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581032463_0:251:3072:1979_1400x0_80_0_0_7fb7fe78888a50dde4e824adad25cfef.jpg

Пока москвичи морально настраиваются на холода и достают из шкафов зимнюю обувь, городские службы уже "переобули" коммунальную технику, а также проверили состояние всех машин, чтобы при первом же снегопаде и гололеде дать отпор стихии. Как это происходит, смотрите в галерее РИА Новости.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снегоуборочная техника, автодор, городское хозяйство москвы, москва, фото