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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201023/spetstekhnika-1581034173.html
Зима близко: как Москва готовит технику к очередному сезону
Пока москвичи морально настраиваются на холода и достают из шкафов зимнюю обувь, городские службы уже "переобули" коммунальную технику, а также проверили... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:00
2020-10-23T10:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегоуборочная техника
автодор
городское хозяйство москвы
москва
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Пока москвичи морально настраиваются на холода и достают из шкафов зимнюю обувь, городские службы уже "переобули" коммунальную технику, а также проверили состояние всех машин, чтобы при первом же снегопаде и гололеде дать отпор стихии. Как это происходит, смотрите в галерее РИА Новости.
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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снегоуборочная техника, автодор, городское хозяйство москвы, москва, фото

Зима близко: как Москва готовит технику к очередному сезону

10:00 23.10.2020
 
Читать ria.ru в
Пока москвичи морально настраиваются на холода и достают из шкафов зимнюю обувь, городские службы уже "переобули" коммунальную технику, а также проверили состояние всех машин, чтобы при первом же снегопаде и гололеде дать отпор стихии. Как это происходит, смотрите в галерее РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В преддверии зимнего периода происходит переоборудование специализированной дорожно-коммунальной техники, основная часть которой — всесезонная. В настоящее время автопарк столичной дорожной спецтехники насчитывает более 24 тысяч машин, из которых 18,6 тысячи используются зимой и летом благодаря возможности менять навесное оборудование. Остальные по объективным причинам пригодны только для работы летом, например, асфальтоукладчики и катки.

Коммунальные уборочные машины ГБУ Автомобильные дороги во время технической проверки
1 из 7

В преддверии зимнего периода происходит переоборудование специализированной дорожно-коммунальной техники, основная часть которой — всесезонная. В настоящее время автопарк столичной дорожной спецтехники насчитывает более 24 тысяч машин, из которых 18,6 тысячи используются зимой и летом благодаря возможности менять навесное оборудование. Остальные по объективным причинам пригодны только для работы летом, например, асфальтоукладчики и катки.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Перед наступлением холодов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику устанавливается навесное плужно-щеточное оборудование, а также распределители противогололедных материалов (ПГМ).

Также зимой используются снегопогрузчики, подметально-уборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры, самосвалы.

Снегоуборочные машины ГБУ Автомобильные дороги во время подготовки к зиме
2 из 7

Перед наступлением холодов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику устанавливается навесное плужно-щеточное оборудование, а также распределители противогололедных материалов (ПГМ).

Также зимой используются снегопогрузчики, подметально-уборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры, самосвалы.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Уборочные работы зимой делятся на три вида: прометание проезжей части, обработка противогололедными материалами и сбор и утилизация снега. Для первых работ использует технику, оборудованную щетками, для вторых — распределители противогололедных материалов, для третьих — снегопогрузочную и вывозящую технику.

Снегоуборочная техника на территории ситуационно-мониторингового центра ГБУ Автомобильные дороги
3 из 7

Уборочные работы зимой делятся на три вида: прометание проезжей части, обработка противогололедными материалами и сбор и утилизация снега. Для первых работ использует технику, оборудованную щетками, для вторых — распределители противогололедных материалов, для третьих — снегопогрузочную и вывозящую технику.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Уборкой улиц зимой, ликвидацией снежных валов на перекрестках, остановках общественного транспорта и пешеходных зонах, а также около станций метро занимается компания ГБУ "Автомобильные дороги". Специалисты вывозят снег на снегосплавные пункты для дальнейшей утилизации.

Снегоуборочные машины ГБУ Автомобильные дороги во время подготовки к зиме
4 из 7

Уборкой улиц зимой, ликвидацией снежных валов на перекрестках, остановках общественного транспорта и пешеходных зонах, а также около станций метро занимается компания ГБУ "Автомобильные дороги". Специалисты вывозят снег на снегосплавные пункты для дальнейшей утилизации.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Особое внимание уделяется местам повышенной опасности: спускам, подъемам, мостам, эстакадам, а также местам массового скопления людей.

Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством в Москве
5 из 7

Особое внимание уделяется местам повышенной опасности: спускам, подъемам, мостам, эстакадам, а также местам массового скопления людей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Технику "Автодора" по мере необходимости ремонтируют, обследуют и меняют резину. К лопатам приваривают арматуру для дополнительной жесткости, чтобы они меньше стирались и служили дольше.

Коммунальные уборочные машины ГБУ Автомобильные дорогиво время технической проверки
6 из 7

Технику "Автодора" по мере необходимости ремонтируют, обследуют и меняют резину. К лопатам приваривают арматуру для дополнительной жесткости, чтобы они меньше стирались и служили дольше.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Все машины постоянно моются, их регулярно очищают от грязи, а также обрабатывают специальной смазкой, чтобы уберечь от ржавчины.

Коммунальные уборочные машины ГБУ Автомобильные дороги во время мойки
7 из 7

Все машины постоянно моются, их регулярно очищают от грязи, а также обрабатывают специальной смазкой, чтобы уберечь от ржавчины.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
 
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниСнегоуборочная техникаАвтодорГородское хозяйство МосквыМосква
 
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