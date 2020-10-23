https://ria.ru/20201023/sooruzheniya-1581128906.html

Власти рассказали о реконструкции Зеленоградских очистных сооружений

Проведена масштабная реконструкция Зеленоградских очистных сооружений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T09:10

2020-10-23T09:10

2020-10-23T09:10

жкх

петр бирюков

москва

московская область (подмосковье)

химки

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Проведена масштабная реконструкция Зеленоградских очистных сооружений, сообщил журналистам заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Завершены работы по модернизации Зеленоградских очистных сооружений, результатом которых стала оптимизация работы системы водоотведения и полная ликвидация неприятных запахов", - отметил Бирюков.По его словам, предприятие оснащено новейшим энергоэффективным оборудованием, системами автоматизации, удаленного контроля и управления технологическим процессом.Заместитель мэра напомнил, что очистные были введены в эксплуатацию в 2000 году."Изначально они были спроектированы и построены без отделения обработки илового осадка, поэтому его приходилось отправлять через канализацию <a href="http://ria.ru/location_KHimki/" target="_blank" data-auto="true">Химок</a> на Курьяновские очистные сооружения, что было сложно и затратно. После реконструкции на предприятии действует полный цикл обработки сточных вод", - рассказал Бирюков.По его словам, на очистных установлены четыре декантера для механического обезвоживания избыточного ила, который затем будут передавать для утилизации лицензированным подрядным организациям.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе модернизации решена проблема с неприятными запахами."Все открытые источники запахов перекрыли специальными конструкциями, которые полностью исключают возможность попадания пахнущих веществ в атмосферу. Была реконструирована система вентиляции и смонтированы восемь газоочистных установок", - подчеркнул заместитель Мэра.Согласно лабораторным исследованиям качества воздуха на границе санитарно-защитной зоны очистных и ближайшей жилой застройки, превышений нормативов после реконструкции не зафиксировано.Зеленоградские очистные сооружения обеспечивают очистку канализационных стоков Зеленограда и прилегающих к нему территорий <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>: Андреевки, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_ZHilin/" target="_blank" data-auto="true">Жилина</a>, Ржавок, Менделеева, жилой застройки в деревне Лугинино. Приток сточных вод составляет в среднем 80 тысяч кубометров в сутки.

https://ria.ru/20201012/reka-1579448901.html

https://ria.ru/20201019/rekonstruktsiya-1580462751.html

москва

московская область (подмосковье)

химки

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва, московская область (подмосковье), химки