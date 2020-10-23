https://ria.ru/20201023/smirnov-1581248547.html

Отец Дмитрий Смирнов никого не оставлял без помощи, рассказали прихожане

В храмах, где настоятелем был умерший протоиерей Дмитрий Смирнов, никого не оставляли без помощи и никогда не просили деньги за поминовения, рассказали РИА... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T18:40

2020-10-23T18:40

2020-10-23T18:40

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> В храмах, где настоятелем был умерший протоиерей Дмитрий Смирнов, никого не оставляли без помощи и никогда не просили деньги за поминовения, рассказали РИА Новости прихожане и священники.Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни от хронической болезни. Похороны Смирнова прошли в Москве в пятницу. Его похоронили за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он являлся, как и нескольких других церквей в этом районе. На похоронах присутствовали более тысячи человек."Я знаю отца Дмитрия с 1990 года – с первой литургии в Митрофаниевском храме. Это было начало восстановления Русской православной церкви. И это было счастливое время. С ним ушла целая эпоха", - рассказывает прихожанка Мария из храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской улице, который расположен недалеко от Петровского парка.Протоиерей Дмитрий Смирнов был настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Мышкино и храма Живоначальной Троицы в селе Горетово в Можайском районе Подмосковья, а также столичных храмов Андрея Рублева в районе Динамо, храма Иоанна Артоболевского, храма святого мученика Вонифатия, храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской улице.В Москве мало храмов, где принимают поминовение бесплатно, отмечают прихожане, в его храмах "это всегда было так". А еще он собирал деньги в помощь детям-инвалидам и просто нуждающимся, например, на операцию, рассказали в церкви."Отец Дмитрий окормлял много храмов поблизости, вел огромную работу, восстанавливал церкви, никого не оставлял без попечения", - подчеркнула Мария."Он добрый, отзывчивый, глубоко верующий. Эта верность о Боге порой проявлялась в резких словах, обличающих человеческий грех", - рассказал клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке протоиерей Александр Березовский, который знал отца Дмитрия 25 лет, "из которых 23 года они служили вместе с ним".По словам священника, Смирнов "очень болел душой за приход и людей". "Он боль каждого переживал, как свою. Многие люди приезжали - и с незнакомыми он проводил часами, пытаясь утешить или помочь. Если у человека возникала материальная нужда, то и обеспечить. Ему хватало его любви на каждого приходящего", - сказал протоиерей.Он отметил, что некоторые замечали в Смирнове раздражительность или вспыльчивость. "Но это на самом деле не свойство его души. Он был очень терпеливым человеком, терпел свою болезнь исключительно по-христиански: мужественно и с благодарностью всем, кто ему помогал. Таким был отец Дмитрий", - заключил священник.Ранее в пятницу в храме Христа Спасителя по нему завершилось заупокойное богослужение. Как рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов, в храме Христа Спасителя со Смирновым простились тысячи человек: люди приходили семьями, с детьми, приносили цветы. Отпевание отца Дмитрия совершил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.Дмитрий Смирнов – правнук священномученика Василия Смирнова – родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после – академию. Служил священником в столице. В 2003–2013 годах возглавлял синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год – председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.Отец Димитрий основал несколько детских домов, стоял у истоков движения в защиту жизни еще не рожденных детей, одним из первых в Москве начал вести кампании против абортов, участвовал в законотворческой деятельности, направленной против абортов и в защиту семьи.Широкой публике он известен своими яркими, провокационными высказываниями на духовные темы. Так, например, в начале 2020 года он сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками" (церковь считает половую связь без вступления в законный брак блудом, то есть грехом). Сам он подчеркнул, что специально использовал слово "проститутки" в отношении женщин во время обсуждения гражданского брака. Таким образом, по его словам, он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин. Смирнов пояснил, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили женщин "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться.

https://ria.ru/20201022/smirnov-1581017425.html

https://ria.ru/20201021/smirnov-1580835691.html

https://ria.ru/20201021/smirnov-1580856096.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, московская патриархия, московская область (подмосковье)