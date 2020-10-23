https://ria.ru/20201023/smertnost-1581285871.html

Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии

Врачи в сентябре выявили 93 случая коронавируса только при вскрытии, при жизни и посмертно тесты на COVID-19 были отрицательны, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T22:40

2020-10-23T22:40

2020-10-23T22:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

департамент здравоохранения г. москвы

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Врачи в сентябре выявили 93 случая <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> только при вскрытии, при жизни и посмертно тесты на COVID-19 были отрицательны, сообщается на официальном <a href="https://mosgorzdrav.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> департамента здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Ранее в ведомстве сообщили, что число смертей в Москве за сентябрь 2020 года превышает прошлогодний показатель на 1,4 тысячи случаев, при этом количество смертей пациентов с COVID-19 составило более 1,5 тысячи."Те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно), по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус - 93 человека. Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи", — отметили в депздраве.По данным на 23 октября, в Москве число заразившихся коронавирусной инфекцией составило 386,9 тысячи человек, выздоровели почти 285,3 тысячи, скончались 6 249 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580874339.html

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580431670.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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